München, 30. Juli 2024 – Umfangreich, frisch, regional und in nur 3 Stunden geliefert – das zeichnet das Knuspr-Angebot aus. In welchem Umfang Frische und Qualität im Fokus stehen, unterstreicht der Online-Supermarkt im Sommermonat August mit einer Kundenaktion: Sollte die Qualität eines frischen Produkts nicht den Erwartungen der Kunden entsprechen, verdoppelt Knuspr seine Geld-Zurück-Garantie und erstattet den zweifachen Produktpreis.

Laut Statistischem Bundesamt nimmt der Onlinekauf von Lebensmitteln in Deutschland weiter zu: 2023 gaben 23 Prozent der 16- bis 74-Jährigen an, in den letzten drei Monaten Waren des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel online gekauft zu haben. (1) Knuspr treibt diesen Trend voran: Der Online-Supermarkt verzeichnet jährliche Wachstumsraten von über 50 % in seinen Liefergebieten in und um Berlin, im Großraum München und im Rhein-Main-Gebiet, und liefert deutschlandweit bis zu 10.000 Bestellungen pro Tag.

Auch der E-Food Report 2023 von Spryker und Appinio zeigt, dass bereits 44 % der Deutschen ihre Lebensmittel teilweise oder ausschließlich online kaufen (2) – Tendenz steigend. Die größte Hemmschwelle für viele Verbraucher bleibt jedoch die Sorge um die Frische und Qualität der Produkte: Fast die Hälfte der Deutschen schätzt die Qualität der Lebensmittel offline höher ein als online und 52 % sind sich beim Online-Lebensmitteleinkauf unsicher, weil sie die Produkte selbst auswählen möchten, um die Qualität sicherzustellen (3).

Bei Knuspr stehen höchste Frische und Qualität seit jeher im Mittelpunkt. Auf Frischwaren wie Obst und Gemüse, Molkereiprodukte, Fleisch und Backwaren legt der Online-Supermarkt einen besonderen Fokus, denn sie machen rund 60 % der Warenkörbe aus und beeinflussen die Kundenzufriedenheit maßgeblich.

Nicht 100 % zufrieden? Wir erstatten doppelt!

Wie ernst Knuspr sein Frische-Versprechen nimmt, stellt das Unternehmen mit der neuen Kampagne „Nicht 100 % zufrieden? Wir erstatten doppelt!“ unter Beweis. Bis zum 31. August fordert Knuspr alle Verbraucher in und um München, Berlin und dem Rhein-Main Gebiet dazu auf, sich vom Qualitätsversprechen des Online-Supermarkts zu überzeugen: Sollte ein Produkt nicht den Erwartungen in Sachen Frische und Qualität entsprechen, wird der doppelte Produktpreis erstattet und dem Kundenkonto gutgeschrieben (4) – auf einen Klick und ohne jegliche Rückfragen.

Optimale Frische durch einzigartige Warenwirtschaft

Die herausragende Qualität und Frische der von Knuspr gelieferten Produkte wird durch eine genaue Nachfrageplanung, ein innovatives Logistiksystem und die enge Zusammenarbeit mit regionalen Partnern sichergestellt. Knuspr Geschäftsführer Mark Hübner zur Aktion:

„Der Lebensmitteleinkauf ist Vertrauenssache. Besonders online, wo viele noch an Qualität und Frische zweifeln. Genau deshalb legen wir großen Wert auf die Auswahl unserer Lieferanten – vom lokalen Fischer über den regionalen Gemüsehof bis hin zum Spezialitätenladen um die Ecke. Durch kurze Transportwege und den Verzicht auf Zwischenhändler bieten wir unschlagbare Qualität und Frische. Bei der Frische unserer Produkte sind wir uns so sicher, dass wir keine Angst haben, ins Visier genommen zu werden. Wir laden alle ein, sich davon selbst zu überzeugen und bei Knuspr zu bestellen. Sollte dennoch einmal etwas nicht stimmen, erstatten wir den Produktpreis zurück – im August sogar doppelt.“

Knuspr bezieht die Produkte, wo immer möglich, direkt von den Produzenten, um Transportwege und Zwischenstopps zu minimieren. Besonders bei Obst und Gemüse ist das ein entscheidendes Qualitätskriterium. Carlos Steidl, Chefeinkäufer für Obst und Gemüse bei Knuspr, betont: „Jedes Mal, wenn man Obst und Gemüse umlagert und in den nächsten Lkw stapelt, verliert es an Qualität. Bei uns kommen in der Haupternte-Saison bis zu 80 % des Obst- und Gemüsesortiments direkt von lokalen Produzenten. Diese Frische ist der beste Geschmacksträger.“

Um die Qualität lückenlos zu gewährleisten, verfügen die Knuspr Logistikzentren unter anderem über sieben unterschiedliche Temperaturzonen. Auch auf dem Weg zum Kunden bleiben alle Artikel optimal gekühlt, was besonders in den Sommermonaten die Frische sicherstellt.

Details zur „Nicht 100% Zufrieden? Wir erstatten doppelt“ Kampagne gibt es hier: www.knuspr.de/thema/zufrieden-oder-doppelt-zuruck

Über Knuspr

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel in nur drei Stunden direkt an die Haustür. Im Zentrum des Vollsortiments stehen Frischwaren wie Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Milchprodukte und Backwaren. Alleinstellungsmerkmale sind die Herkunft der Produkte und die Logistik: Über drei Viertel seines Vollsortiments bezieht Knuspr direkt von Herstellern und Landwirten, nicht von Groß- und/oder Zwischenhändlern. In der Haupternte-Saison stammt bis zu 80% des Obst- und Gemüsesortiments von lokalen Produzenten.

Knusprs vollautomatisierte Logistikzentren dienen jeweils als einzige Umschlagplätze aller Bestellungen aus der jeweiligen Lieferregion. Dadurch können die Produkte in kürzester Zeit – oft bereits sieben Stunden nach Ernte oder Herstellung – zu den Kunden geliefert werden. Mit diesem innovativen Konzept aus frischen, regionalen Produkten, dem breiten Vollsortiment und der schnellen Lieferung revolutioniert Knuspr den Online-Lebensmittelhandel in Deutschland. Aktuell beliefert Knuspr den Großraum München, das Rhein-Main-Gebiet und den Großraum Berlin.

Über Rohlik Group

Die Rohlik Group ist einer der führenden Unternehmen für Online-Lebensmittel-Lieferdienste in Europa und wurde 2014 von Tomas Cupr in der Tschechischen Republik gegründet. Das Unternehmen ist in der Tschechischen Republik (Rohlik.cz), Ungarn (Kifli.hu), Rumänien (Sezamo.ro), Österreich (Gurkerl.at) und Deutschland (Knuspr.de) aktiv. Rohlik besitzt seine eigene End-to-End IT-Infrastruktur, bietet ein hervorragendes Kundenerlebnis sowie die frischesten Lebensmittel von lokalen Landwirten und Erzeugern. Um die große Auswahl an Qualitätsprodukten (mehr als 17.000 Artikel) zu liefern, setzt das Unternehmen weltweit führende Technologien und Logistiklösungen ein und kann in einigen Ländern ein Lieferfenster von 15 Minuten und eine Lieferung innerhalb von 90 Minuten nach der Bestellung anbieten. Das Unternehmen wächst schnell und erreichte 2021 den Status eines Einhorns. Der Umsatz der Rohlik Group stieg in 2023 um 25% auf 700 Mio. Euro.

