NFL Quizkalender 2026: Genieße mit Doppelter Quiz-Power die NFL Saison

Der offiziell lizenzierte NFL Quizkalender 2026 ist jetzt im Amfoo-Shop verfügbar und bringt 365 Tage lang tägliches Football-Wissen direkt auf deinen Tisch. Für die ersten Besteller gibt es den NFL Quizkalender 2025 mit über 300 Fragen und Antworten gratis dazu – perfekt, um spielfreie Tage, Werbepausen oder die Wartezeit bis zu Playoffs und Super Bowl mit spannenden Quiz-Duellen zu füllen, auch wenn das Jahr bald endet.

Exklusive Aktion: Hol dir den doppelten NFL-Quiz Spaß

Beim Kauf des NFL Quizkalenders 2026 im Amfoo-Shop erhalten die ersten Kunden den beliebten Kalender 2025 kostenlos als Zugabe, solange der Vorrat reicht.

Der 2025-Kalender mag für das laufende Jahr gedacht sein, doch seine über 300 Fragen zu NFL-History, Teams, Spielern und skurrilen Anekdoten bleiben ein zeitloser Hit für alle Fans, ideal zur Überbrückung der Off-Season oder als Familien-Quiz am Wochenende.

Bestelle das Kombi-Paket einfach unter amfoo-shop.de/nfl26 Beide Kalender werden im praktischen Paket geliefert und sorgen für monatelanges Football-Feeling

Täglicher Kick: 365 Fragen, die dich zum NFL-Experten Machen

Der NFL Quizkalender 2026 ist kein Standard-Kalender, sondern ein interaktives Highlight mit 365 neuen Fragen, die von Grundlagen bis zu Insider-Stories reichen und jeden Tag ein Aha-Erlebnis liefern.

Stell dir vor, du startest den Morgen mit Fragen wie „Welche Position gehört zur Defense?“ für Einsteiger oder „Welcher Spieler erzielte trotz durchzechter Partynacht 138 Yards und zwei Touchdowns im Super Bowl?“ für Hardcore-Fans – ergänzt durch exklusive Fotos, Rätsel und Fun-Facts zu Fan-Ritualen wie „Warum setzen sich NFL-Fans Papiertüten auf?“.

Ob allein im Büro, mit der Familie am Frühstückstisch oder im Verein beim Fan-Treffen: Der Kalender fördert Gespräche, testet dein Wissen und bereitet dich spielerisch auf die Saison-Highlights wie Playoffs und Super Bowl vor, während er das ganze Jahr über Community-Gefühl schafft.

Praktisches Design für den Alltag

Mit 640 Seiten im kompakten Tischformat (16 x 11 cm), einer stabilen Aufstellvorrichtung, perforierten Blättern zum Abreißen und farblich markierten Feiertagen ist der Kalender mobil und benutzerfreundlich – ideal für den Schreibtisch, das Regal oder unterwegs.

Hochwertige Bilder fangen emotionale Momente wie ikonische Touchdowns oder Stadion-Atmosphäre ein, während die Fragen von leichten Warm-ups bis zu kniffligen Herausforderungen variieren, sodass Anfänger und Profis gleichermaßen angesprochen werden.

Zusätzlich zu den täglichen Quizzes gibt es thematische Abschnitte zu internationalen Stars, wie dem deutschen NFL-Spieler ohne College-Erfahrung, oder Erfolgsgeheimnissen von Coaches mit den meisten Siegen – alles verpackt in einem Format, das Spaß und Lernen verbindet.

Authentizität aus erster Hand: NFL-Lizenz und Expertenwissen

Als offiziell lizenziertes NFL-Produkt garantiert der Kalender echte, authentische Inhalte ohne Fakes, produziert in enger Kooperation mit der Liga und veröffentlicht vom renommierten Carlsen Verlag, der für qualitativ hochwertige Sport- und Lifestyle-Titel steht.

Autor Holger Weishaupt, eine erfahrener Kenner der deutschen Football-Szene seit dem Super Bowl XIII 1979, bringt seine Expertise als Stadionsprecher (z.B. beim American Bowl 1994 in Berlin), Buchautor, Verbandsfunktionär und Familienvater ein – seine Leidenschaft reicht von Eurobowls bis zu Weltmeisterschaften und wird in der Familie fortgeführt.

Weishaupts Kalender vermeiden Füllmaterial und fokussieren auf verlässliche Fakten, wie den „Schleuderpreis“ für Quarterback-Legende Johnny Unitas bei den Baltimore Colts, um den Sport von seinen Wurzeln bis zum modernen Milliarden-Business lebendig zu machen.

Von Events bis Maskottchen: Der Kalender erobert die Football-Welt

Der NFL Quizkalender hat längst Kultstatus: Er wurde bei Top-Events wie dem GFL Bowl (mit Moderation von Carsten Spengemann und Andreas Motzkus), den Rhein Main Old Stars, Germany Old Stars Games und auch in der GFL2 bei den Wiesbaden Phantoms präsentiert, wo er für Begeisterung sorgte.

Internationale Maskottchen wie Pat Patriot (New England Patriots), Blue (Indianapolis Colts), Bam C. Hawk (Seattle Seahawks) und Burnie (Rhein Fire in der ELF) symbolisieren die breite Appeal – von US-Stadien bis zu europäischen Ligen, wo der Kalender als Gesprächsstarter und Wissens-Tool gefeiert wird.

Fans schätzen ihn als ultimatives Geschenk für Eltern, Kollegen, Vereine oder Trainer, da er nicht nur unterhält, sondern auch fit macht für Watch-Partys, indem es Themen wie Fan-Rituale oder Trainer-Rekorde aufgreift und die NFL-Community stärkt.

Sichere dir jetzt das exklusive Kombi-Angebot im Amfoo-Shop unter amfoo-shop.de/nfl26 limitiert und nur solange der Vorrat reicht, für dein ultimativen Einstieg in ein Football-Jahr voller Wissen, Spaß und Leidenschaft.

Extratipp: Mit dem 5,- Euro Rabatt Code „Advent“ spart ihr noch mehr. Der Rabatt gilt für Alles ohne Mindestbestellwert.

