NFL-Clubs setzen auf Extreme Networks zur Verbesserung des Fanerlebnisses und der Wirtschaftlichkeit sowie Bereitstellung innovativer Mobile-Services

Extreme startet mit der NFL in die 12. Saison als offizieller Ausstatter von Wi-Fi-Lösungen und Analytics

FRANKFURT A.M./MORRISVILLE, N.C., 5. September 2024 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), ), ein führender Anbieter von cloudbasierten Netzwerken, (Nasdaq: EXTR), gab heute bekannt, dass zahlreiche NFL-Clubs – wie die Chargers, Packers, Texans und Vikings – eine Vielzahl von Extremes innovativen Lösungen einsetzen, um das Fanerlebnis deutlich zu verbessern, die betriebliche Effizienz zu steigern und eine zuverlässige High-Speed-Wi-Fi-Konnektivität für nahtlose Aktivitäten am Spieltag bereitzustellen. Derzeit nutzen 27 NFL-Teams Extreme-Lösungen wie Wi-Fi 6E und ExtremeCloud™ Business Insights for Venues, um eine nahtlose Wi-Fi-Konnektivität in Stadien und Trainingseinrichtungen zu schaffen. Die NFL-Saison 2024 ist bereits die zwölfte Saison in Folge, in der Extreme offizieller Anbieter von Wi-Fi-Lösungen und -Analytics der Liga ist.

Zu den neuen Implementierungen dieser Saison gehören:

Die Los Angeles Chargers wählten Extreme, um die flächendeckende Abdeckung in der neuen, 150.000 Quadratmeter großen hochmodernen Trainingsanlage des Clubs, The Bolt, zu verbessern. Die Implementierung der Chargers umfasst eine Cloud-managed, schnelle Konnektivität (Wi-Fi 6E), die eine höhere Kapazität und Datenübertragung bereitstellt, um unter anderem die Leistung mobiler Anwendungen, den schnellen Zugriff auf Spielpläne und Analysen sowie Live-Videoanalysen zu verbessern.

Die Minnesota Vikings haben sich für die KI-nativen Cloud-Networking- und Wi-Fi-Lösungen von Extreme entschieden, um die Konnektivität im Stadion mit 66.000 Sitzplätzen zu verbessern und die Performance von Mobile Ticketing, Mobile-Services, Videowiederholungen, interaktiven Anwendungen und vernetzten Geräten wie Sicherheitskameras deutlich zu verbessern. Der Club hat damit die Voraussetzungen für die nächste Generation von Erlebnissen wie AR/VR und Fan-Wettbewerbe und Promotion geschaffen. Am wichtigsten ist jedoch, dass die Vikings die Netzwerkkapazität für Veranstaltungen ganz einfach skalieren, die mit Upgrades verbundenen Hardwarekosten reduzieren und die Gesamtbetriebskosten senken können.

Die Green Bay Packers haben das historische Lambeau Field mit einem neuen Wi-Fi 6E-Netzwerk ausgestattet. Fans, die in dieser Saison zu den Spielen kommen, können sich auf eine unterbrechungsfreie Konnektivität freuen, um ihre Lieblingsmomente festzuhalten und mit anderen zu teilen sowie Mobile-Services zu nutzen.

Die Houston Texans bieten in dieser Saison ein modernes Stadionerlebnis, das seinen Fans und Besuchern anderer Veranstaltungen wie Monster Jam ein schnelles Netzwerk zur Verfügung stellt. Mit ExtremeCloud Business Insights for Venues haben die Texans einen besseren Einblick in die Präferenzen der Fans und unterstützen das Betriebsteam des Stadions beim Monitoring der Zuschauerströme, der Optimierung der Verkaufsmöglichkeiten vor Ort und der verbesserten Ressourcenverwaltung, um den Spieltag noch angenehmer und reibungsloser zu gestalten.

Gary Brantley, Chief Information Officer, National Football League

„Konnektivität ist heute der 12. Mann in jedem Stadion. Für einen erfolgreichen Spieltag und ein neuartiges Erlebnis für Fans und Clubs muss das Netzwerk Herausragendes leisten. Extreme hält dieses Versprechen und übertrifft die Erwartungen. Auch in unserer zwölften Saison als Partner werden wir innovative und ansprechende Erlebnisse schaffen, sei es durch die Nutzung von Netzwerk-Analytics, um Einblicke in die Präferenzen der Fans zu erhalten, oder durch die Einführung neuer Services im Stadion, wie z. B. Selbstbedienungsläden oder stadioninterne Apps. Extreme bietet die technische Grundlage, um unser Spiel jede Saison zu verbessern.“

Kenny Ansel, Director of IT, Green Bay Packers

„Diese Saison haben wir unsere Performance sowohl auf als auch abseits des Spielfeldes mit Wi-Fi 6E von Extreme verbessert. Die Fans im Lambeau Field erleben nahtloses Mobile Ticketing und Bezahlen sowie eine störungsfreie Konnektivität, um Highlights zu streamen und ihre Lieblingsmomente des Spieltags festzuhalten und zu teilen. Wi-Fi 6E ist die entscheidende Voraussetzung, um neue Erlebnisse zu schaffen, die die Fans begeistern und mitreißen. Dank der verbesserten Einsicht in Fan-Aktivitäten, Netzwerkaktivität und Besucherströme im Stadion können wir unsere Mitarbeitenden gezielter einsetzen und einen durchgehend reibungslosen und sicheren Betrieb gewährleisten. Extreme Networks ist seit mehreren Jahren ein strategischer Partner der Packers und die Kombination aus den innovativen Lösungen und dem Engagement für den gemeinsamen Erfolg hilft uns dabei, unsere Leistung auch in den kommenden Saisons auf neue Rekordhöhe zu bringen.“

Norman Rice, Chief Commercial Officer, Extreme Networks

„Es gibt keinen Anbieter, der die komplexen Implementierungen von Wireless-Konnektivität in Stadien und anderen Veranstaltungsorten besser umsetzen kann als Extreme. Deshalb bauen wir unsere Zusammenarbeit mit Clubs wie den Chargers, Packers, Vikings und Texans weiter aus. Die Kombination unserer erstklassigen WLAN-Konnektivität mit branchenweit einzigartigen Analytics und Einblicken hilft Clubs, personalisierte und nahtlose Erlebnisse im gesamten Stadion zu schaffen. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft von immersiven Erlebnissen wie AR-Navigation und Videowiederholungen, Fan-Interaktionen und Live-Streaming. Das Netzwerk ist der Dreh- und Angelpunkt des Stadionerlebnisses, und Extreme sorgt dafür, dass jede Verbindung schnell, sicher und stabil ist.“

Did you know?

– Extreme liefert leistungsstarke Netzwerklösungen für Stadien in ganz Europa, unter anderem für Borussia Dortmund, das Olympiastadion Berlin, Manchester United und den FC Liverpool

– Extreme ist ein zuverlässiger Anbieter von Lösungen für Veranstaltungsorte auf der ganzen Welt und stellt hochleistungsfähige Wi-Fi- und Analytics-Lösungen für Sportligen wie die NFL, MLB, NHL, Minor League Baseball und NASCAR bereit.

Über Extreme Networks

Extreme Networks, Inc. (EXTR) ist ein führender Anbieter cloudbasierter Netzwerklösungen mit dem Fokus, Lösungen und Services bereitzustellen, die Geräte, Anwendungen und Menschen auf innovative Weise miteinander verbinden. Durch den Einsatz von Machine Learning, Künstlicher Intelligenz (KI), Analytik und der Automatisierung erweitern wir die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen über 50.000 Kunden auf die cloudbasierten End-to-End Netzwerklösungen sowie die Services und den Support von Extreme Networks, um ihre digitalen Transformationsinitiativen zu beschleunigen und nie zuvor dagewesene Ergebnisse zu erreichen.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.