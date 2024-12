NEXUS Automotive International bietet dynamische Routing-Lösung von Solera

NEXUS Automotive International kooperiert mit Solera, um die Einführung von Roadnet Anywhere zur unterstützen. Ziel ist es, Mitgliedern die Optimierung von Kosten und Ressourcen in der Logistik der letzten Meile (Last-Mile-Logistik) zu ermöglichen.

München, 12. Dezember 2024 – Solera, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für das Lebenszyklusmanagement von Fahrzeugen, verkündet seine neue strategische Partnerschaft mit NEXUS Automotive International. Die neue globale Partnerschaft wird den NEXUS-Mitgliedern Zugang zu Soleras hochmoderner dynamischer Routing-Lösung Roadnet Anywhere bieten. Damit können Nutzer Betriebsabläufe optimieren, Kosten senken und den CO-Ausstoß reduzieren.

Roadnet Anywhere nutzt fortschrittliche Algorithmen und Datenanalysen, um den Flottenbetrieb zu optimieren. Dadurch können die Nutzer den Kraftstoffverbrauch senken, die Liefergenauigkeit verbessern und ihren CO-Fußabdruck minimieren. Die Lösung verbessert den Kundenservice durch Tracking in Echtzeit sowie proaktive Kommunikation und sorgt so für eine verbesserte Logistikerfahrung.

Diese Partnerschaft stellt einen wichtigen Meilenstein dar, um die weltweite Aftermarket-Community mit innovativen Technologien auszustatten und die Nachhaltigkeit und Betriebseffizienz fördern. NEXUS und Solera möchten den technologischen Fortschritt im automobilen Aftermarket vorantreiben. Gemeinsam verfolgen sie das Ziel, die NEXUS-Mitglieder über die transformative Wirkung von Dynamic Routing zu informieren und sie dabei zu unterstützen.

„Die Partnerschaft mit Solera ist wichtig für unser Engagement, unserer weltweiten Community die fortschrittlichsten Lösungen der Branche bereitzustellen. Durch die Zusammenarbeit mit Solera geben wir den N!-Mitgliedern die richtigen Werkzeuge an die Hand, um in einem hart umkämpften Markt erfolgreich zu sein und gleichzeitig einen Beitrag zu einem nachhaltigeren Kfz-Aftermarket zu leisten.“

Gael Escribe, CEO, NEXUS Automotive International

„Diese Partnerschaft mit NEXUS Automotive International steht für eine starke Kombination aus Innovation und Vision. Angesichts der zunehmenden Komplexität und des Kostendrucks in den weltweiten Lieferketten ermöglicht Roadnet Anywhere den NEXUS-Mitgliedern, ihre Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und gleichzeitig signifikante Nachhaltigkeitseffekte zu erzielen, wie z. B. einen geringeren Kraftstoffverbrauch und niedrigere CO2-Emissionen. Als weltweit führender Anbieter von Flottentechnologie, der in 107 Ländern tätig ist und mehr als 2.000 Kunden hat, die jährlich 24 Millionen Routen managen, ist Solera stolz darauf, die Zukunft des Automobil-Aftermarket mit seiner bewährten Expertise mitzugestalten.“

Arnaud Agostini, International Managing Director Sales, Solera

Über NEXUS Automotive International

Das 2014 von CEO Gael Escribe gegründete Unternehmen NEXUS Automotive International gestaltet die Zukunft des Automotive Aftermarket (AA).

Dank seiner unternehmerischen, innovativen und dynamischen Denkweise bringt es innovative Lösungen für eine nachhaltigere, digitale und vernetzte Mobilität in die Branche ein. Gleichzeitig unterstützt es seine Community von mehr als 498 Mitgliedern in 138 Ländern, die mit 76 globalen Zulieferern verbunden sind, mit Dienstleistungen, um deren Wachstum zu beschleunigen.

NEXUS bietet neue Ansätze und Ideen für die vernetzte, globale und konsolidierte Welt von morgen, um den Erfolg von Händlern und Herstellern von Kfz- und LKW-Ersatzteilen und -Dienstleistungen durch 16 regionale Strukturen, die sie miteinander verbinden, zu beschleunigen.

Es wird erwartet, dass der konsolidierte Umsatz von NEXUS im Jahr 2024 mehr als 46 Milliarden Euro erreichen wird.

Über Solera

Solera ist ein weltweit führender Anbieter von Software-as-a-Service, Daten und Dienstleistungen für das Lebenszyklusmanagement von Fahrzeugen. Mit vier Geschäftsbereichen – Fahrzeugschäden, Fahrzeugreparatur, Fahrzeuglösungen und Flottenlösungen – ist Solera die Plattform für viele führende Marken im Fahrzeuglebenszyklus-Ökosystem, darunter Identifix, Audatex, DealerSocket, Omnitracs, LoJack, Spireon, eDriving/Mentor, Explore, cap hpi, Autodata und andere. Solera unterstützt Kunden dabei, im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein, indem es eine „One-Stop-Shop“-Lösung bietet, die Prozesse rationalisiert, datengestützte Analysen bereitstellt und die Kundenbindung verbessert. Solera zählt weltweit mehr als 280.000 Kunden und Partner in über 120 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.solera.com

Firmenkontakt

Solera

Alisa Speer und Eva Hildebrandt

Prinzregentenstraße 89

81675 München

089-417761-10



http://www.solera.com

Pressekontakt

Solera

Alisa Speer und Eva Hildebrandt

Prinzregentenstraße 89

81675 München

089-417761-10



http://www.lucyturpin.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.