Nextview Consulting beschleunigt Wachstum in Europa mit NIBC Investment Partners

NIBC ist neuer „Wachstumspartner“ des unabhängigen Salesforce-Beratungsunternehmens Nextview

Frankfurt, 31. Januar 2022 – Nextview Consulting, ein Salesforce-Beratungsunternehmen mit Sitz in den Niederlanden und Deutschland, hat eine Partnerschaft mit NIBC Investment Partners geschlossen. Ziel ist es, die Führungsposition in den Niederlanden zu festigen und eine solide Grundlage für Wachstum und Einfluss in anderen nordeuropäischen Märkten zu schaffen. NIBC wird eine Minderheitsbeteiligung an Nextview übernehmen und damit die unabhängige Position des Unternehmens sichern.

Marktentwicklung in Europa als zertifizierte B Corp

Huub Waterval, CEO und Gründer von Nextview Consulting, freut sich über NIBC als neuem strategischen Partner und Investor: „Mit dieser Allianz sind wir in der Lage, unsere Wachstumsambitionen in Europa zu beschleunigen. Im ersten Schritt wollen wir unser Wachstum in Deutschland forcieren, um noch mehr Kunden eine digitale Transformation auf höchstem Niveau zu bieten. Das ist ein Beleg dafür, dass unser Motto ‚designing better business‘ mit der Skalierung in Einklang steht.“

Nextview wurde 2009 gegründet und ist eine führende Salesforce Boutique in Nordeuropa, sowohl im Hinblick auf die Größe als auch den Partnerstatus. Das Unternehmen hat zahlreiche Auszeichnungen für Qualität, Einfluss und Wachstumskapazität erhalten und betreut viele namhafte Kunden wie Polestar und Hornbach. Als zertifizierte B Corporation will Nextview nicht nur wachsen, sondern auch positiven Einfluss auf die Menschen und die Umwelt haben. So ist das Unternehmen beispielsweise einer der Gründungspartner von Maas Cleanup, einer Initiative von Limburg Businesses zur Lösung des Müllproblems.

Aktien für Nextview-Mitarbeitende

Im Jahr 2021 hat Nextview seinen 150. Mitarbeiter eingestellt und eine erfolgreiche Markteinführung in Deutschland durchgeführt. Gemeinsam mit NIBC Investment Partners wird das Unternehmen seine Präsenz in Deutschland deutlich ausbauen. Darüber hinaus erweitert das Unternehmen sein innovatives Konzept des Design Thinking Centers auf Frankfurt, München und Hamburg. Als Teil der Transaktion wird ein ‚Pool‘ geschaffen, um die Mitarbeiter:innen von Nextview mit einem wesentlichen Anteil der Aktien zu belohnen.

„Jeder, der zum Erfolg des Unternehmens beigetragen hat, sollte auch daran teilhaben“, sagt Huub Waterval. „Obwohl wir keine Pläne für einen Exit oder eine nächste Finanzierungsrunde haben, werden alle, nicht nur die Aktionäre, davon profitieren, wenn dies geschehen sollte. Einer unserer zentralen Werte lautet: „Wir machen Geschäfte mit dem Herzen“. Genau daher kommt die Entscheidung zu teilen. Dass unser neuer Investor dem zustimmt, zeigt, dass er mit unseren Werten übereinstimmt.“

Beschleunigtes Wachstum im CRM-Markt

Frans van der Harst, Geschäftsführer und Leiter von NIBC Investment Partners, ist ebenfalls begeistert von der Zusammenarbeit: „Unternehmen in ganz Europa stehen im Bereich der digitalen Transformation vor sehr dringenden Herausforderungen. Nextview hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Unterstützung und Begleitung von Firmenkunden bei ihrer digitalen Transformation und Infrastruktur. Wir sind sehr stolz darauf, mit Nextview zusammenzuarbeiten und freuen uns darauf, sie auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen. Nextview hat Elan. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen in den Niederlanden, in Deutschland und natürlich auch im restlichen Europa voranzubringen.“ NIBC Investment Partners beteiligt sich neben Salesforce Ventures auch als Aktionär und Investor.

„Der Markt für CRM ist schnell gewachsen. In den kommenden Jahren wird sich das Wachstum aufgrund des Digitalisierungstrends und der COVID-19-Maßnahmen massiv beschleunigen. Dies zwingt Unternehmen dazu, ihre Kundeninteraktionen zu optimieren und zu digitalisieren“, ergänzt Huub Waterval. „Mit NIBC als Wachstumspartner können wir von diesen Entwicklungen und Trends profitieren. Dadurch sind wir in der Lage, unseren positiven Einfluss noch zu vergrößern. Nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die Welt um uns herum. Ich freue mich darauf, die Messlatte gemeinsam höher zu legen und zu halten.“

Über NIBC Investment Partners

NIBC Investment Partners ist seit 2021 der Investmentzweig der NIBC Bank (im Besitz der Blackstone Group, einem der größten Investmentfonds der Welt). Der unternehmerische Geist von NIBC zeigt sich in Investitionsaktivitäten in mittelständische Unternehmen in den Niederlanden. NIBC ist ein langfristiger Partner und arbeitet eng mit dem Management und den Anteilseignern zusammen, um bei der Verwirklichung der Wachstumsambitionen zu unterstützen. Das Kernteam von zehn Fachleuten hat seinen Sitz in Den Haag und spielt eine aktive Rolle bei der Wertschöpfung und der Bewältigung strategischer und finanzieller Herausforderungen. NIBC hat eine Minderheitsbeteiligung an über 20 niederländischen Unternehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter: nibc.com/nibc-investment-partners oder folgen Sie NIBC Investment Partners auf LinkedIn.

Nextview ist ein führendes unabhängiges Salesforce-Beratungsunternehmen in Nordeuropa. Nextview wurde 2009 gegründet und unterstützt als Platinum Salesforce Partner seine Kunden bei der digitalen Transformation, indem es durch Kundenorientierung, Datenintelligenz und Geschäftsoptimierung Werte schafft. Durch die Kombination von Unternehmensberatung und Design Thinking erzielt Nextview schnell Ergebnisse und minimiert Risiken. Mit dem Fachwissen von Salesforce und sektorspezifischen Kenntnissen über Finanzdienstleistungen, Fertigung und professionelle Dienstleistungen ist Nextview ein vertrauenswürdiger Partner für verschiedene multinationale Unternehmen und führende niederländische Unternehmen in mehr als 60 Ländern. Nextview verfügt über Design Thinking Centers in Amsterdam, Eindhoven und Frankfurt und hat fast 150 Mitarbeiter, deren Arbeitsplatz seit drei Jahren als Great Place To Work anerkannt ist. Nextview wird von seiner Mission angetrieben: „Eine positive Wirkung zu erzielen, indem wir ein großartiges Unternehmen sind, das inspiriert“. Das Unternehmen ist seit 2017 eine zertifizierte B-corp und wurde sieben Jahre in Folge mit der FD Gazelle ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.nextview.com und auf LinkedIn.

Firmenkontakt

Nextview Germany GmbH

Stefan Bakx

– –

– –

–

press@nextviewconsulting.com

https://nextviewconsulting.com/de/kontakt/

Pressekontakt

Fink & Fuchs AG

Patrick Rothwell

Berliner Straße 164

65205 Wiesbaden

0611 74131-16

nextview@finkfuchs.de

http://www.finkfuchs.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.