Nextpower präsentiert moderne Solartechnologien auf der Intersolar Europe 2026

Integrierte Lösungen für Solarprojekte im Utility-Scale- und Distributed-Generation-Bereich Unternehmensfokus auf Europas führender Energiemesse

Nextpower™, ein weltweit führender Anbieter intelligenter Technologien und Lösungen für die Energieerzeugung in Solarkraftwerken, präsentiert auf der Intersolar Europe 2026 seine neuesten Innovationen. Die Messe findet vom 22. bis 25. Juni 2026 im Rahmen der The Smarter E Europe in München statt.

In Halle A5 an den Ständen A5.580 und A5.680 präsentiert das Unternehmen seinen holistischen Ansatz für die Umsetzung moderner Solarprojekte – von Planung und Engineering über Installation und intelligente Steuerung bis hin zu Betrieb und Lifecycle-Management. Im Fokus stehen zudem Lösungen für die steigende Nachfrage nach Utility-Scale- und Distributed-Generation-(DG)-Projekten in Europa.

Während Europa den Ausbau erneuerbarer Energien weiter beschleunigt, unterstützt Nextpower seine Kunden dabei, leistungsstarke Solarprojekte schneller, zuverlässiger und mit langfristigem wirtschaftlichem Nutzen umzusetzen. Das Unternehmen verbindet fortschrittliche Technologien mit Engineering-Kompetenz und umfassender Projekterfahrung, um Energieerträge zu maximieren und die Gesamtperformance von Projekten unter unterschiedlichsten Betriebsbedingungen zu optimieren.

Nextpower als Partner der europäischen Energiewende

„Europa prägt maßgeblich die Zukunft moderner Energiesysteme“, erklärt Yves Figuerola, General Manager von Nextpower Europe. „Mit ambitionierten Dekarbonisierungszielen, anspruchsvollen regulatorischen Rahmenbedingungen sowie dem dynamischen Ausbau von DG- und Utility-Scale-Projekten treibt die Region Innovationen in der globalen Energiebranche entscheidend voran. Nextpower unterstützt Europas führende Entwickler, EPCs und Asset Owner mit intelligenten Solartechnologien, die Projektumsetzung, Systemperformance und langfristige Zuverlässigkeit verbessern.“

Auf der Intersolar Europe 2026 zeigt Nextpower unter anderem:

-integrierte Lösungen für Projektentwicklung, Engineering und operative Services

-moderne Solartechnologien und intelligente Steuerungssysteme zur Optimierung von Effizienz, Resilienz und Lifecycle-Performance

-Lösungen für Utility-Scale- sowie Distributed-Generation-Solaranwendungen

-die Rolle des Unternehmens als verlässlicher Partner für EPCs, Projektentwickler, Energieversorger und Asset Owner weltweit

The Smarter E Europe – einschließlich der Intersolar Europe – bringt zentrale Akteure des globalen Energiesektors zusammen und gilt als führende Plattform für Zusammenarbeit, Innovation und Wissensaustausch im Zuge der weltweiten Energiewende.

„Wir freuen uns darauf, in München mit Partnern, Kunden und Branchenvertretern ins Gespräch zu kommen“, ergänzt Figuerola. „Veranstaltungen wie die Intersolar Europe 2026 leisten einen wichtigen Beitrag, um die Zusammenarbeit in der Branche zu stärken und die Einführung der nächsten Generation von Energietechnologien weltweit zu beschleunigen.“

Über Nextpower

Nextpower™ (Nasdaq: NXT) entwickelt, konstruiert und liefert eine hochmoderne Energietechnologieplattform für Solarkraftwerke und sorgt damit für Innovationen in den Bereichen Konstruktion, Elektrotechnik und Digitalisierung. Die integrierten Lösungen sind darauf ausgelegt, die Projektabwicklung zu optimieren, den Energieertrag und die langfristige Zuverlässigkeit zu steigern und die Kapitalrendite für unsere Kunden zu verbessern. Aufbauend auf mehr als einem Jahrzehnt Technologie- und Marktführerschaft liefert das Unternehmen intelligente Stromerzeugungssysteme und -dienstleistungen, um den schnell wachsenden globalen Strombedarf zu decken. Nextpower arbeitet mit weltweit führenden Energieunternehmen zusammen, um die Zukunft mit Energie zu versorgen. Weitere Informationen finden Sie unter www.nextpower.com

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