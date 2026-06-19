Nextpower kündigt Erweiterung seines Solarproduktportfolios für internationale Märkte an

Neues 2P-Trackersystem und innovative integrierte Fundamentlösung decken ein breites Spektrum an Standort- und Flächennutzungsanforderungen ab

Nextpower™ (Nasdaq: NXT), ein führender Anbieter von Solar- und Energietechnologielösungen für Versorgungsmaßstab-Kraftwerke, hat die weltweite Markteinführung seines neu konzipierten NX Gemini™ Two-in-Portrait-Solartrackersystems (kurz 2P-Trackersystem, da die Solarmodule horizontal, also im Porträt-Format, angeordnet sind) bekannt gegeben. Die Einführung ist Teil einer umfassenderen Erweiterung des Solar-Lösungsportfolios von Nextpower in Europa, zu dem auch NX Anchor™ gehört, ein integriertes Fundamentsystem, das gemeinsam für den Flaggschiff-Tracker NX Horizon® 1P des Unternehmens entwickelt wurde.

Während Europa und andere internationale Märkte ihre ehrgeizigen Ziele im Bereich erneuerbarer Energien weiter vorantreiben, sehen sich Entwickler und Anbieter für Planung, Beschaffung und Bau von Solaranlagen (engl. EPC: Engineering, Procurement, and Construction) mit wandelnden Genehmigungsrahmen, Prioritäten bei der Flächennutzung, Anforderungen an die Standorteignung, Anwendungen im Bereich Agri-Photovoltaik (AgriPV) sowie langfristigen Leistungsanforderungen konfrontiert. Nextpower erweitert seine Plattform, um die nächste Phase der Solarentwicklung in Europa mit hochdichten Trackersystemen, integrierten Fundamenten und intelligenten Steuerungen zu unterstützen, die den zunehmend standortspezifischen Anforderungen von Projekten gerecht werden.

„Solarprojekte in Europa werden zunehmend spezialisierter, und unsere Kunden benötigen mehr Flexibilität bei Planung und Bau ihrer Projekte“, erklärt Yves Figuerola, General Manager von Nextpower Europe. „Wir freuen uns, unseren Kunden in Europa unsere Fundamentlösungen sowie ein klar differenziertes 2P-Trackersystem anbieten zu können – insbesondere dort, wo Standort- und Bodenbedingungen herausfordernd sein können. Diese Lösungen wurden entwickelt, um ein umfassendes Lösungsportfolio mit größerer Flexibilität bereitzustellen, die Effizienz zu steigern und Baurisiken zu reduzieren, während gleichzeitig die bewährte Steuerungs- und Softwareplattform von Nextpower für weitere Projektkonfigurationen verfügbar gemacht wird.“

Mit mehr als 160 GW weltweit installierter Leistung und einer wachsenden Präsenz in Europa investiert Nextpower weiterhin in integrierte Lösungen und erweitert sein Produktportfolio, um die Projektumsetzung zu vereinfachen und die Zahl der Standorte zu erhöhen, an denen Solarenergie zuverlässig und im großen Maßstab errichtet und betrieben werden kann.

Aufbauend auf fünf Jahren Betriebserfahrung mit 2P-Trackertechnologie wurde das neu konzipierte NX Gemini-System entwickelt, um Kunden eine verbesserte Leistung, einfachere Errichtung und höhere Kosteneffizienz zu bieten. Das System integriert Weiterentwicklungen der bewährten Trackersteuerung und Softwarearchitektur von Nextpower und ermöglicht eine reihenweise Steuerung, Netzwerkkommunikation, Wetterreaktionen sowie zentrale Standortintelligenz.

Das NX Anchor™-Fundamentsystem wurde speziell für die unterschiedlichen geotechnischen Bedingungen Europas entwickelt und bietet verschiedene Pfahltypen für weiche, expansive, frostgefährdete, mittlere und gemischte Böden. Alle Pfähle können mit marktüblichen Standardgeräten installiert werden. Das integrierte Fundament wurde gemeinsam für die Installation mit dem NX Horizon® 1P-Tracker von Nextpower entwickelt, unterstützt größere Tracker-Bodenfreiheiten, benötigt bis zu 70 Prozent weniger Einbindetiefe als Standard-H-Pfähle und ermöglicht eine bis zu 20 Prozent schnellere Installation.

„NX Anchor steht exemplarisch für den systemorientierten Innovationsansatz von Nextpower“, ergänzte Yves Figuerola. „Mit NX Anchor können Entwickler und EPCs NX Horizon-Tracker auch unter variablen Bodenbedingungen in ganz Europa mit größerer Sicherheit errichten und gleichzeitig die Installation beschleunigen sowie Nacharbeiten reduzieren.“

Im Zuge der Weiterentwicklung seines europäischen Produktportfolios wird Nextpower, die bestehenden softwaregestützten Funktionen auch auf sein NX Gemini 2P-Trackersystem ausweiten. Dazu zählen die fortschrittliche Trackertechnologie TrueCapture® zur Maximierung der Energieerzeugung sowie AgriPV-spezifische Betriebsmodi über die Monitoring- und Steuerungssoftware NX Navigator™. Die Weiterentwicklungen von Nextpower im Bereich der AgriPV-Trackersteuerung sind Teil eines umfassenden AgriPV-Lösungsportfolios, das kürzlich in Rimini, Italien, vorgestellt wurde.

Treffen Sie Nextpower auf der Intersolar Europe 2026

Um mehr über das NX Gemini 2P-Trackersystem, die NX Anchor-Fundamentlösungen sowie die integrierte Solar- und Energiespeicher-Technologieplattform des Unternehmens zu erfahren, besuchen Sie den Stand 580 (Halle A5) von Nextpower auf der Messe The Smarter E Europe und Intersolar Europe, die vom 23. bis 25. Juni in München stattfindet, oder kontaktieren Sie insidesales@nextpower.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich Aussagen über: die weltweite Einführung des NX Gemini Zwei-in-Porträt-(2P)-Solartrackersystems und von NX Anchor; die umfassendere Expansion des Unternehmens in Europa und die daraus erwarteten Vorteile; die Fähigkeit des Unternehmens, die nächste Phase der Solarentwicklung in Europa zu unterstützen, einschließlich Aussagen zur Verbesserung der Effizienz und Verringerung von Baurisiken; die Fähigkeit des Unternehmens, die Projektumsetzung zu vereinfachen; sowie die Daten und Erkenntnisse, die die Systeme von Nextpower europäischen Entwicklern zur Vereinfachung des Betriebs und weiterer Anforderungen bereitstellen können.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen stellen lediglich Prognosen dar und können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren erheblich von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen. Dazu zählen unter anderem die Marktnachfrage nach Produkten, Lösungen und Dienstleistungen; unerwartete Kosten, Belastungen oder Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung dieser Produkte und der umfassenderen Expansion in Europa; mögliche nachteilige Reaktionen oder Veränderungen von Geschäftsbeziehungen infolge dieser Ankündigung; Prognosen zur weltweiten Nachfrage nach Strom und Solarenergie; makroökonomische Trends; sowie gesetzgeberische, regulatorische und wirtschaftliche Entwicklungen, einschließlich veränderter Geschäftsbedingungen in unserer Branche, unseren Märkten oder der Gesamtwirtschaft.

Diese Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören auch die Risiken und Unsicherheiten, die unter „Risk Factors“ sowie „Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations“ im jüngsten Quartalsbericht auf Formular 10-Q, im Jahresbericht auf Formular 10-K sowie in weiteren Dokumenten beschrieben sind, die Nextpower bei der Securities and Exchange Commission eingereicht hat oder künftig einreichen wird.

Darüber hinaus können weitere Risiken bestehen, die Nextpower derzeit nicht bekannt sind oder die derzeit als unwesentlich angesehen werden, die jedoch ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Erwartungen abweichen. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Nextpower übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Über Nextpower

Nextpower™ (Nasdaq: NXT) entwickelt, konstruiert und liefert eine hochmoderne Energietechnologieplattform für Solarkraftwerke und sorgt damit für Innovationen in den Bereichen Konstruktion, Elektrotechnik und Digitalisierung. Die integrierten Lösungen sind darauf ausgelegt, die Projektabwicklung zu optimieren, den Energieertrag und die langfristige Zuverlässigkeit zu steigern und die Kapitalrendite für unsere Kunden zu verbessern. Aufbauend auf mehr als einem Jahrzehnt Technologie- und Marktführerschaft liefert das Unternehmen intelligente Stromerzeugungssysteme und -dienstleistungen, um den schnell wachsenden globalen Strombedarf zu decken. Nextpower arbeitet mit weltweit führenden Energieunternehmen zusammen, um die Zukunft mit Energie zu versorgen. Weitere Informationen finden Sie unter www.nextpower.com

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