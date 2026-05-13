Nextpower gibt verbindliche Vereinbarung zur Übernahme eines Produktportfolios für hochmoderne Stromumwandlung bekannt

Die Übernahme soll den Einstieg des Unternehmens in den Markt für Stromumwandlung durch zusätzliche IP-Rechte und geplante Produktionsstandorte in den USA beschleunigen

FREMONT, Kalifornien, 12. Mai 2026 – Nextpower™, ein führender Anbieter intelligenter Stromerzeugungssysteme für Solarkraftwerke, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme zusätzlicher Vermögenswerte des Geschäftsbereichs Stromumwandlung der Zigor Corporation und deren US-amerikanischer Tochtergesellschaft Apex Power geschlossen hat. Durch die Transaktion werden das Produktportfolio und das Leistungsspektrum von Nextpower im Bereich der Solarstromumwandlung für den Einsatz in Kraftwerken erweitert und der Einstieg in die Märkte für Batteriespeicher und Rechenzentren unterstützt.

„Mit dieser Übernahme wird Nextpower ein umfassendes Angebot an Wechselrichtern auf den Markt bringen, um der starken Kundennachfrage nach zuverlässigen, hochwertigen Lösungen für die Stromumwandlung gerecht zu werden und unsere integrierte Plattform zu komplettieren“, erklärt Dan Shugar, Gründer und CEO von Nextpower. „Wir werden Produkte für Solaranlagen, Speichersysteme und Rechenzentren auf den Markt bringen und die Produktion in den USA so schnell wie möglich ausbauen. Die Nachfrage der Kunden ist vielversprechend, und wir freuen uns darauf, die ehemaligen Beschäftigten von Apex Power und Zigor nach Abschluss der Transaktion bei Nextpower willkommen zu heißen.“

Diese Übernahme umfasst die modulare, vor Ort einsetzbare Wechselrichtertechnologie sowie das Know-how erfahrener Ingenieure. Die Produkttechnologie eignet sich für neue Batteriespeicher- und Solarwechselrichteranwendungen mit 1500 V, für Repowering-Anwendungen mit 600 V und 1000 V und ist auch für 2000 V ausgelegt. Das modulare Skid-Design lässt sich bis zu einer Leistung von 5,2 MVA konfigurieren.

Die Transaktion soll einen raschen Ausbau der Produktionskapazitäten für Wechselrichter in den USA ermöglichen, wobei der Produktionsstart für 2027 vorgesehen ist. Darüber hinaus trägt sie zu einer besseren Integration der Leistungselektronik in die führenden Solartracker, die elektrischen Balance-of-Systems-Komponenten (eBOS) und die breitere Technologieplattform von Nextpower bei. Diese Integration kann eine Verbesserung der Gesamtsystemleistung unterstützen, die Beschaffungskomplexität verringern und eine schnellere, effizientere Projektplanung und -umsetzung ermöglichen. Intelligente Stromumwandlungssysteme finden zunehmend Anwendung in hochmodernen Netzinfrastrukturen, darunter Batteriespeicher- und Energieversorgungssysteme, die zur Versorgung komplexer Großverbraucher wie KI-Rechenzentren ausgelegt sind.

Der Vollzug der Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung der ausländischen Direktinvestition (FDI) durch die spanische Regierung sowie weiterer üblicher Bedingungen. Das Transaktionsvolumen umfasst rund 80,5 Millionen US-Dollar, die sich aus 46 Millionen US-Dollar bei Vertragsabschluss und bis zu 34,5 Millionen US-Dollar an potenziellen Earn-outs zusammensetzen. Zusätzlich zum Kaufpreis plant Nextpower eine weitere Investition in Höhe von rund 50 Millionen US-Dollar für Wachstumsinitiativen, darunter den beschleunigten Einstieg in den Markt für Stromumwandlung. Diese Investitionen sollen Nextpower eine bedeutende und nachhaltige Wachstumschance eröffnen.

Nach erfolgter Genehmigung werden die erworbenen Vermögenswerte, darunter Apex Power, in den Geschäftsbetrieb von Nextpower integriert, wobei das Wechselrichtergeschäft als Teil der wachsenden Plattform für Leistungselektronik weitergeführt wird. Zigor wird sein verbleibendes Geschäft unabhängig und getrennt von den von Nextpower erworbenen Vermögenswerten weiterführen.

Weitere Informationen zum Portfolio an Komplettlösungen für die Energieversorgung von Nextpower finden Sie unter www.nextpower.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des „Private Securities Litigation Reform Act“ von 1995, darunter Aussagen bezüglich der Übernahme der Vermögenswerte des Wechselrichtergeschäfts von Zigor und dessen US-amerikanischer Tochtergesellschaft Apex Power durch Nextpower, der Vorteile der Stromumwandlung und Elektronik für Nextpower und dessen Strategie der integrierten Plattform, der Vorteile der Transaktion und der zukünftigen Geschäftsmöglichkeiten für das Unternehmen, einschließlich der Vorteile, die unseren Kunden durch die Integration der Technologien der erworbenen Vermögenswerte in die Plattform von Nextpower entstehen können, der Möglichkeit, die globalen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten mit einem spezialisierten Team für Stromumwandlungstechnik in Europa auszubauen, des Zielmarktes für das Wechselrichtergeschäft sowie der Fähigkeit von Nextpower, die Solarwechselrichtertechnologien zu skalieren und zu integrieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen und den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung von Nextpower. Diese Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, darunter: das Ausbleiben der Genehmigung der spanischen Regierung für die geplante Übernahme von Vermögenswerten im Bereich der Stromumwandlung oder die Nichterfüllung anderer üblicher Bedingungen für den Vertragsabschluss; die Fähigkeit von Nextpower, die erworbenen Vermögenswerte, Geschäftsbereiche und Beschäftigten erfolgreich zu integrieren; unerwartete Kosten, Aufwendungen oder Ausgaben, die sich aus der Transaktion ergeben; die Fähigkeit von Nextpower, das Wechselrichtergeschäft von Nextpower oder Zigor/Apex erfolgreich auszubauen; mögliche negative Reaktionen oder Veränderungen in den Geschäftsbeziehungen infolge der Ankündigung oder des Abschlusses der Transaktion; die Bindung von wichtigen Beschäftigten, Kunden oder Lieferanten; sowie gesetzliche, regulatorische und wirtschaftliche Entwicklungen, einschließlich sich ändernder Geschäftsbedingungen in unserer Branche oder auf den Märkten insgesamt sowie der allgemeinen Wirtschaftslage. Weitere Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, sind ebenfalls unter „Risk Factors“ (Risikofaktoren) und „Management“s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations“ (Erläuterungen und Analysen der Geschäftsführung zur Finanzlage und zu den Betriebsergebnissen) im jüngsten Quartalsbericht von Nextpower auf Formular 10-Q, im Jahresbericht auf Formular 10-K sowie in anderen Dokumenten beschrieben, die Nextpower bei der Securities and Exchange Commission eingereicht hat oder einreichen wird. Es können weitere Risiken bestehen, die Nextpower nicht bekannt sind oder die Nextpower derzeit für unerheblich hält, die jedoch ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Nextpower übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Über Nextpower

Nextpower™ (Nasdaq: NXT) entwickelt, konstruiert und liefert eine hochmoderne Energietechnologieplattform für Solarkraftwerke und sorgt damit für Innovationen in den Bereichen Konstruktion, Elektrotechnik und Digitalisierung. Die integrierten Lösungen sind darauf ausgelegt, die Projektabwicklung zu optimieren, den Energieertrag und die langfristige Zuverlässigkeit zu steigern und die Kapitalrendite für unsere Kunden zu verbessern. Aufbauend auf mehr als einem Jahrzehnt Technologie- und Marktführerschaft liefert das Unternehmen intelligente Stromerzeugungssysteme und -dienstleistungen, um den schnell wachsenden globalen Strombedarf zu decken. Nextpower arbeitet mit weltweit führenden Energieunternehmen zusammen, um die Zukunft mit Energie zu versorgen. Weitere Informationen finden Sie unter www.nextpower.com

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