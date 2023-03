Next-level Audio Storytelling

German Wahnsinn zeigt mit Pilotprojekt die Zukunft immersiver Audio-Kommunikation auf

Hamburg, März 2023: German Wahnsinn, Deutschlands kreativste Audio Agentur, veröffentlicht mit dem Pilotprojekt „Reckless AiR“ die erste interaktive Audio-only-App, die ein immersives Hörerlebnis zum Mitmachen auf dem Smartphone bietet. Die Nutzer werden mittels dynamischen Storytellings und einer einzigartigen Gestensteuerung zu aktiven Protagonisten einer akustischen 3D-Experience – und beeinflussen mit ihren Entscheidungen den Verlauf eines exklusiven Abenteuers in der Spiegelwelt der Bestseller-Autorin Cornelia Funke. Möglich wird dies durch den Einsatz neuester Technologien und einer eigens entwickelten Software, die auch für Marken innovative Wege für Kommunikation und Marketing eröffnet.

Audio, Storytelling und die Kreation immersiver Markenerlebnisse gehören 2023 zu den wichtigsten Themen für viele Marken. Deutschlands kreativste Audio Agentur German Wahnsinn veröffentlicht jetzt mit der „Reckless AiR“ Audio-only-App ein Pilotprojekt, das die drei Trends verbindet und einen völlig neuen Weg für die Markenkommunikation aufzeigt: die Verwandlung linearer Geschichten in dynamische Hörabenteuer. Bei dieser neuartigen interaktiven Erfahrung werden Nutzer selbst zu einem aktiven Teil der Geschehnisse und beeinflussen den Verlauf der Experience mit.

Reckless AiR – Cornelia Funkes Spiegelwelt auf neue Art erleben

Die „Reckless AiR“ App basiert auf German Wahnsinns jüngster selbst entwickelter Software-Lösung und einem exklusiv für die Audio-only-App entwickeltem neuen Abenteuer der deutschen Bestseller-Autorin Cornelia Funke. In der Experience tauchen die Nutzer auf eine nie dagewesene Weise zum Hören und Mitmachen in die aus ihrer Reckless-Bücherreihe bekannte Spiegelwelt ein und bereisen diese wie ein Tourist.

Dabei erfahren sie Näheres über die Charaktere und Orte und beeinflussen den Verlauf der Geschichte, indem sie etwa per Kopfbewegungen Fragen beantworten und Aufgaben sowie Minigames lösen. Basierend auf ihren Entscheidungen hält das Hörabenteuer multiple Enden bereit und dauert zwischen 20 bis 40 Minuten. Insgesamt wurden dafür über 80 Minuten Content produziert.

Technologisch und im Hinblick auf die dynamische Nutzererfahrung knüpft „Reckless AiR“ dabei an Erfolgsmechanismen aus dem Gaming-Bereich an und „AiR“ steht für Audio interactive Reality.

Ein paar glückliche Nutzer können beim Durchspielen zudem ein streng limitiertes Geschenk gewinnen, das ihnen Cornelia Funke persönlich zusendet: Einen Reisepass für die Reckless-Welt.

Next-Level Audio Storytelling auch für die Markenkommunikation

Diese neue interaktive Form des Audio-Storytellings eröffnet Marken und Agenturen, gleichsam wie Autoren und Verlagen, einen völlig neuen kreativen Spiel- und Gestaltungsraum. Passive Zuhörer werden zu aktiven Mitmachern, die lange in emotionalisierenden Experiences verweilen und intensiv eingebunden werden – bei bestem 3D Audio Sound.

Derzeit arbeitet German Wahnsinn an der Entwicklung weiterer interaktiver Audio Storyformate. Darunter Escape-Room- und Detektivspiele, sowie City Touren und Markenerlebnisse, die die Lust am Gaming mit der Leidenschaft für Hörbücher verbinden und die unterschiedlichsten Funktionen des Smartphones nutzen.

Die „Reckless AiR“ App wurde als Apple Exclusive entwickelt und steht kostenlos im App Store zum Download bereit. Die einzigartige Gestensteuerung wurde für das Gefühl maximaler Immersion für die AirPods Pro und Max entwickelt. Besitzer anderer Kopfhörer können das Hörabenteuer mittels der Kompassfunktion ihres iPhones manuell steuern.

„Nutzer setzen sich durch eine dynamische Experience wie „Reckless AiR“ viel intensiver, nachhaltiger und länger mit einer Geschichte oder Marke auseinander. So kommt es auf ungezwungene Weise zu einer starken Emotionalisierung sowie höheren Verweildauer und Bindung. Damit eröffnen sich für innovative Marken immense Storytelling-Potenziale – und wir freuen uns sehr auf die ersten kreativen Kampagnen, die wir damit umsetzen dürfen,“ sagt Eduardo García, Gründer und Geschäftsführer von German Wahnsinn. „Mit unserem Pilotprojekt durften wir eine weitere Geschichte von Cornelia Funke klanglich begleiten und sogar gemeinsam erweitern. Wir sind ihr sehr dankbar für ihr Vertrauen in uns und diese neue Erzählweise.“

„Audio besitzt eine ganz besondere emotionale Kraft und erreicht Menschen in anderen Nutzungssituationen als etwa Video oder Social Media Content. Deswegen sind richtig gute Audioinhalte als zusätzliche Touchpoints für die Markenkommunikation so wirkungsvoll,“ ergänzt Philipp Feit, Gründer und Kreativ-Geschäftsführer von German Wahnsinn. „Verwandeln sich diese Inhalte in interaktive, immersive Markenerlebnisse, die Nutzer spielerisch einbinden, unterhalten oder weiterbilden, intensiviert sich ihre Wirkung. Mit unserer neuen Technologie haben wir genau dafür den Grundstein gelegt. Wir können diese Form des Geschichten-Erzählens im Grunde auf jede Marke und jedes Produkt anwenden.“

Cornelia Funke, Besteller-Autorin für Kinder- und Jugendbücher sagt über das Projekt: „Ich arbeite für unseren gemeinsamen Boutique Hörbuchverlag Atmende Bücher sehr eng mit dem Team von German Wahnsinn zusammen. Die Möglichkeit, als Hör-Tourist in die Spiegelwelt eintauchen zu können, sehe ich als einzigartiges Geschenk an die Fans meiner Reckless-Reihe.“

Link zu Reckless AiR im App Store: https://t1p.de/cf9hh

German Wahnsinn ist eine 360° Audio Agentur mit zugehörigem Tonstudio-Komplex in Hamburg St. Pauli. Als Deutschlands kreativste Audio Agency begleiten die Sound- und Branding-Experten innovative Marken und Agenturen partnerschaftlich durch alle Phasen und Fallstricke der auditiven Markenführung und -Kommunikation, von der Strategiefindung und Beratung über die Konzeption und Kreation bis hin zur Produktion. Zum ganzheitlichen Leistungsspektrum gehört neben der einzigartig fundierten Audio Beratung und allen Services klassischer Ton- und Aufnahmestudios auch die Realisation immersiver Hörerlebnisse in XR (Extended Reality) und dem Metaverse. Weitere Impulse setzt German Wahnsinn mit dynamischem Storytelling und dem Einsatz neuester Technologien, darunter Gaming-Engines und eigenentwickelte Apps sowie Software und Tools für neuartige Audio Kreationen. So unterstützt das 15-köpfige Team rund um die Geschäftsführer Philipp Feit und Eduardo García andere Kreative mit ihrer spezialisierten Audio Expertise bei der Umsetzung preisgekrönter Kampagnen u.a. für Kunden wie Allianz, Audi, Migros, Peta und haucht mit wegweisenden Hörerlebnissen wie Joyns „Ultrasonic Maffia Call“ und „TKKGs verfluchtes Osterei“ echte Emotionen ein. German Wahnsinn betreibt zudem das Musiklabel German Wahnsinn Records sowie, gemeinsam mit der Bestseller-Autorin Cornelia Funke, den Boutique Hörbuchverlag Atmende Bücher.

