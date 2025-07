Next Generation Exotec Skypod System gewinnt IFOY Award 2025

Innovatives Robotik-Lagersystem von Exotec erhält höchste Auszeichnung der Intralogistikbranche

München-Flughafen, 3. Juli 2025 – Exotec®, ein weltweit führender Anbieter skalierbarer Robotiksysteme für die Intralogistik, wurde mit dem renommierten IFOY Award 2025 für sein Next Generation Skypod® System in der Kategorie „Robot Warehouse System“ ausgezeichnet. Die feierliche Preisverleihung fand am 3. Juli in der denkmalgeschützten Phoenixhalle in Dortmund statt.

Der IFOY Award (kurz für „International Intralogistics and Forklift Truck of the Year“) ist eine der bedeutendsten internationalen Auszeichnungen der Branche. Eine unabhängige Jury aus internationalen Experten, Wissenschaftlern und Fachjournalisten würdigt mit dem Preis innovative Lösungen und exzellente Qualität und setzt damit weltweit Maßstäbe für Spitzenleistungen in der Intralogistik.

Das Next Generation Exotec Skypod System überzeugte die Jury mit seiner fortschrittlichen Robotik, modularen Architektur und der Fähigkeit, Kleinladungsträger effizient, flexibel und ohne Medienbruch vom Lager bis zur Kommissionierung zu bewegen. Die neue Generation der Skypod-Roboter ermöglicht eine nochmals gesteigerte Lagerdichte, optimierte Manövrierwege und eine deutlich erhöhte Anzahl parallel arbeitender Roboter. Damit setzt das System neue Maßstäbe für die Herausforderungen moderner Lagerlogistik – insbesondere in Bestandsgebäuden und bei höchsten Anforderungen an Flexibilität und Skalierbarkeit.

Zu den zentralen Innovationen zählen ein kompakterer und dynamischerer Roboter, neue Arbeitsstationen für die Kommissionierung von Robotern zu Robotern sowie das System „Exchanger“ für den Wareneingang und -ausgang. Durch sein optimiertes Design und seine erweiterten Softwarefunktionen ermöglicht das System eine um bis zu 30 Prozent höhere Lagerdichte und einen um 50 Prozent gesteigerten Durchsatz pro Station. Es unterstützt sowohl Each- als auch Case-Picking und verschlankt die Prozesse durch Funktionen wie Native Buffer, Strict Sequencing und Pick and Pack. Dadurch werden externe Puffersysteme und Sortieranlagen überflüssig. Im IFOY Innovation Check wurde die neue Generation als konsequente Weiterentwicklung mit hoher Dynamik, Flexibilität und Prozesssicherheit bewertet – eine zukunftsweisende Lösung für moderne Logistikunternehmen.

Für Exotec ist die Auszeichnung mit dem IFOY Award eine objektive Bestätigung der eigenen Innovationskraft und ein bedeutender Meilenstein auf internationaler Bühne. Sie unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, nachhaltige und zukunftsorientierte Lösungen für die Logistikbranche zu entwickeln und die Transformation der Intralogistik aktiv voranzutreiben.

„Den IFOY Award zu gewinnen, ist eine große Ehre für Exotec“, erklärt Renaud Heitz, CTO und Mitgründer von Exotec. „Der IFOY gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen in den Bereichen Intralogistik und Automatisierung. Als Gewinner ausgewählt zu werden, ist ein Beweis für das Engagement und die Innovationskraft unseres gesamten Teams. Diese Auszeichnung unterstreicht die hohen Standards, die wir uns selbst setzen, sowie die Wirkung, die unsere Lösungen auf die Branche haben.“

„Der IFOY Award bestätigt nicht nur die technische Exzellenz von Exotec, sondern auch unseren Anspruch, nachhaltige und zukunftsfähige Lösungen für die Logistikbranche zu entwickeln“, so Markus Schlotter, Managing Director von Exotec Zentraleuropa. „Als ganzheitlicher Lösungsintegrator entwickeln wir nicht nur einzelne Technologien, sondern bieten komplette Intralogistik-Lösungen aus einer Hand. Diese Auszeichnung spornt uns an, weiterhin innovative Technologien voranzutreiben, die Effizienz zu steigern und gleichzeitig Ressourcen zu schonen – für eine nachhaltige Transformation der Intralogistik.“

„Die Auszeichnung mit dem IFOY Award unterstreicht die internationale Anerkennung unserer Innovationskraft“, sagt Aurelie Clerquin, Vice President Finance bei Exotec. „Seit der Gründung unseres Unternehmens investieren wir kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um unsere Position als Technologieführer zu festigen und weiter auszubauen. Diese Ehrung ist für uns Ansporn, auch künftig gemeinsam mit Intralogistik-Experten weltweit wegweisende Lösungen für den Markt zu entwickeln und umzusetzen.“

Exotec ist ein global agierendes Unternehmen, das Lagerroboter für die größten Marken der Welt herstellt. Das Unternehmen kombiniert das Beste aus Hard- und Software, um elegante Lagerrobotersysteme anzubieten, die die Betriebseffizienz optimieren, die Ausfallsicherheit erhöhen und die Arbeitsbedingungen für Lagerarbeiter verbessern. Mehr als 50 branchenführende Marken wie Gap Inc, Carrefour, Decathlon und UNIQLO vertrauen auf Exotec, um ihre Betriebsabläufe an mehr als 150+ Standorten weltweit zu verbessern. Erfahren Sie mehr auf Exotec.com/de

