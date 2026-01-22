Nexia eröffnet neue digitale Zukunftswege: Innovatives Schulungsangebot startet mit NIS-2-Trainings

Düsseldorf, 22.01.2026; Die Nexia GmbH, eine der führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften für den Mittelstand, schlägt ein neues Kapitel in der digitalen Mandantenbetreuung auf. Mit einem umfassenden Angebot an digitalen Schulungen unterstützt das Unternehmen ab sofort Organisationen dabei, gesetzliche Anforderungen sicher zu erfüllen und sich gleichzeitig strategisch für die digitale Zukunft zu positionieren.

Als erstes Modul startet das neue Schulungsprogramm mit praxisorientierten Trainings zur NIS-2-Richtlinie – der EU-weiten Vorgabe, die Unternehmen zu deutlich höheren Standards in Cybersicherheit, Risikomanagement und Resilienz verpflichtet.

„Wir begleiten unsere Mandanten nicht nur prüfend, sondern aktiv gestaltend in die digitale Zukunft.“

Mit dem neuen Schulungsportfolio erweitert Nexia seine Rolle als strategischer Partner. Ziel ist es, Mandanten und potenziellen Mandanten Werkzeuge an die Hand zu geben, die nicht nur zur Einhaltung regulatorischer Pflichten erforderlich sind, sondern auch deren eigene Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftlichen Erfolg stärken.

„Die Anforderungen an Unternehmen verändern sich rasanter denn je. Cybersicherheit, Compliance und digitale Resilienz sind längst keine Nebenschauplätze mehr – sie sind geschäftskritisch“, sagt Ingo Wolf, Head of Cyber Advisory bei Nexia. „Mit unseren digitalen Schulungen ermöglichen wir Unternehmen den entscheidenden Wissensvorsprung, um Risiken zu minimieren und Chancen konsequent zu nutzen.“

Fokusmodul: NIS-2 – von Pflicht zu Mehrwert

Die Schulungen zur NIS-2-Richtlinie richten sich insbesondere an Mitglieder der Geschäftsleitung und andere Verantwortliche, die ihre neue persönliche Verantwortung gemäß NIS-2 verstehen müssen, vor allem in Unternehmen, die als „besonders wichtige Einrichtungen“ (bwE) oder „wichtige Einrichtungen“ eingestuft werden. Ebenso wenden sich die Trainings an IT- und Sicherheitsverantwortliche, die die Anforderungen der Richtlinie in ihre technischen und organisatorischen Prozesse integrieren müssen.

Die Teilnehmer erhalten einen kompakten Überblick über die gesetzlichen Anforderungen sowie praxisnahe Handlungsempfehlungen für die Umsetzung im Unternehmen. Ergänzend dazu wird eine Teilnahmebestätigung ausgestellt.

NIS-2 richtig verstehen: Expertise aus der Wirtschaftsprüfung

Die Durchführung dieser Schulungen bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bietet Unternehmen einen besonderen fachlichen Rahmen: Wirtschaftsprüfer verfügen über ein tiefes Verständnis für regulatorische Anforderungen, Risikostrukturen und interne Kontrollsysteme. Dadurch können sie die Anforderungen der NIS-2-Richtlinie nicht nur erläutern, sondern auch in den Gesamtzusammenhang von Governance, IT-Sicherheit und Unternehmensorganisation einordnen. „Uns ist wichtig, dass Unternehmen nicht nur wissen, was die Richtlinie verlangt, sondern verstehen, warum bestimmte Maßnahmen notwendig sind und wie sie sich in bestehende Strukturen integrieren lassen“, erklärt Rainer Grote, Head of Audit bei Nexia. Diese Kombination aus Regelwerkskenntnis und praktischer Einordnung unterstützt Organisationen dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen und die Umsetzung effizient, angemessen und nachvollziehbar zu gestalten.

Digital. Flexibel. Zukunftsorientiert.

Die Schulungen, die auch dem europäischen Netzwerk von Nexia zur Verfügung stehen, werden über eine zentrale Lernplattform bereitgestellt. Auf Anfrage können zusätzlich individuelle Trainings für gesamte Managementebenen vereinbart werden. Weitere Themen sind in Vorbereitung, darunter die KI-Verordnung, die E-Evidence-Verordnung, der CRA und die NIS-2-Richtlinie. Ergänzt wird das Angebot durch Schulungen zum Geldwäschegesetz und zur Datenschutzgrundverordnung.

Über Nexia in Deutschland

Die Nexia GmbH gehört zu den großen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland, unabhängig und partnergeführt. Die mehr als 500 Mitarbeiter, darunter über 120 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte, betreuen von zehn Standorten aus vor allem mittelständische Firmen in Fragen der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktions-, Unternehmens- und Rechtsberatung.

