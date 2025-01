Nexia ernennt Matthew Howell zum Chief Executive Officer

Düssseldorf, London 10.01.2025 – Nexia, eines der weltweit führenden Netzwerke unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen für den Mittelstand, gibt die Ernennung von Matthew Howell zum neuen Chief Executive Officer bekannt.

Mit einer herausragenden Karriere, die mehr als zwei Jahrzehnte in leitenden Positionen innerhalb von Mitgliedsorganisationen und professionellen Dienstleistungen umfasst, bringt Matthew Howell eine Fülle von Erfahrungen in das Nexia-Netzwerk ein.

Matthew Howell war zuvor als Interim Chief Executive Officer des Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS) tätig, wo er eine globale Organisation mit 65.000 Mitgliedern leitete. Vor seiner Tätigkeit bei der CIPS hatte Howell auch leitende Positionen bei einer Reihe von führenden international agierenden Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften inne.

„Wir freuen uns sehr, Matthew Howell als unseren neuen CEO begrüßen zu dürfen. Seine vorbildlichen Führungsqualitäten und sein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der Mitgliedsgesellschaften in Verbindung mit seiner umfassenden Erfahrung im Bereich der Wirtschaftsprüfung qualifizieren ihn in einzigartiger Weise, Nexia in das nächste Kapitel von Wachstum und Innovation zu führen“, sagte Philip Mandel, Vorsitzender des globalen Boards von Nexia International.

Als starker Verfechter von Inklusivität und Zusammenarbeit hat sich Matthew Howell im Laufe seiner Karriere immer wieder für Strategien eingesetzt, die Teamarbeit fördern und die Unternehmenskultur stärken. Seine Vision fügt sich damit nahtlos in die Mission von Nexia ein, Mitglieder und deren Kunden auf der ganzen Welt bei ihrem Wachstum zu unterstützen.

„Ich fühle mich geehrt, zu Nexia zu kommen und auf dem Erbe des Unternehmens aufzubauen. Gemeinsam werden wir unsere Mitglieder und unseren Berufsstand durch Innovation, Inklusivität und ein unerschütterliches Engagement im Schaffen von verbindlichen Werten weiter voranbringen“, sagt Matthew Howell.

Über Nexia

Nexia ist ein weltweit führendes Netzwerk von unabhängigen Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und Beratungsunternehmen. Als Nummer zwölf der globalen Netzwerke mit mehr als 250 Mitgliedsfirmen in über 120 Ländern bietet Nexia ein umfangreiches Portfolio an Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Beratungsdienstleistungen.

Über Nexia in Deutschland

Die Nexia GmbH gehört zu den großen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland, unabhängig und partnergeführt. Die mehr als 450 Mitarbeiter, darunter über 120 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte, betreuen von zehn Standorten aus vor allem mittelständische Firmen in Fragen der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktions-, Unternehmens- und Rechtsberatung.

