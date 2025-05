Nexia Digital & Technology Services GmbH schließt strategischen Premiumpartnervertrag mit LocateRisk GmbH

Düsseldorf, 27.05.2025 – Die Nexia Digital & Technology Services GmbH hat einen strategischen Premiumpartnervertrag mit der LocateRisk GmbH unterzeichnet. Ziel der Kooperation ist es, Unternehmen einen noch besseren Überblick über ihre IT-Sicherheitslage zu ermöglichen. Auf der Grundlage strategischer Beratung und erprobter Lösungsansätze lassen sich digitale Risiken im Zuge wachsender Cyberangriffe nicht nur transparenter und effizienter managen, sondern auch die Cyber-Resilienz stärken.

Die zunehmende Bedrohung durch Cyberangriffe stellt Unternehmen vor enorme Herausforderungen. Gerade mittelständische Firmen sehen sich mit wachsenden Anforderungen an Transparenz, Risikomanagement und regulatorische Compliance konfrontiert, für die sie oftmals nicht die notwendigen Ressourcen oder das erforderliche Know-how bereitstellen können. Genau an dieser Stelle greift die strategische Partnerschaft zwischen Nexia Digital & Technology Services und LocateRisk: Die Kombination aus technischer Analysekompetenz, jahrelanger, erprobter IT-Expertise und tiefem Branchenverständnis liefert Entscheidern zuverlässige Lösungsszenarien wie IT-Risikoanalysen, Cyber-Security-Reifegradermittlungen und Schwachstellenanalysen bis zur Implementierung kompletter Zero-Trust- und Cyber-Security-Architekturen. Insbesondere der Mittelstand bekommt so fundierte Grundlagen und erprobte Technologien an die Hand, um die Sicherheitslage in den Unternehmen nachhaltig zu verbessern.

Die Zusammenarbeit bündelt die Expertise beider Partner: Während Nexia Digital & Technology Services als Trusted Technology Advisor für den Mittelstand Lösungen in den Bereichen IT-Security, Digitalisierung, Cloud und IT-Compliance bietet, stellt LocateRisk eine führende Plattform zur IT-Sicherheitsbewertung bereit. Mit ihrer technologiegestützten Lösung ermöglichen die IT-Experten von LocateRisk automatisierte, objektive Analysen der Cyber-Security-Performance von Unternehmen – nicht-invasiv, ohne Eingriffe in bestehende IT-Infrastrukturen.

Ingo Wolf, Geschäftsführer der Nexia Digital & Technology Services GmbH, zur strategischen Partnerschaft: „Durch unsere Zusammenarbeit mit LocateRisk stärken wir unser Portfolio im Bereich Cyber Risk Monitoring und schaffen für unsere Kunden zusätzlichen Mehrwert durch objektive und kontinuierliche IT-Risikoanalysen. Unser Anspruch ist es, passende und mittelstandsgerechte Cyber-Security-Lösungen zu entwickeln, die den dynamischen, sich ständig wandelnden Sicherheitsanforderungen in den Unternehmen gerecht werden. Mit unserer Partnerschaft sind wir dafür bestens aufgestellt.“

Auch die LocateRisk GmbH zeigt sich erfreut über die Zusammenarbeit: „Wir freuen uns sehr, mit der Nexia Digital & Technology Services GmbH einen starken Partner an unserer Seite zu haben, der Unternehmen mit exzellenter strategischer Beratung auf dem Weg zu mehr Cyber-Resilienz unterstützt. Unsere automatisierten IT-Sicherheitsanalysen sind dabei eine ideale Ergänzung, indem sie die notwendige Datenbasis und Transparenz für fundierte Entscheidungen und schnelles Handeln liefern“, so Lukas Baumann, Gründer und CEO von LocateRisk.

Über die Nexia Digital & Technology Services GmbH

Die Nexia Digital & Technology Services GmbH ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Nexia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf bietet maßgeschneiderte IT- und Digitalisierungsdienstleistungen für Unternehmen aller Größenordnungen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der sicheren Transformation in die digitale Zukunft – mit Fokus auf Cyber-Security, IT-Governance, Cloudlösungen und Managed Services.

Über die LocateRisk GmbH

Die LocateRisk GmbH mit Sitz in Darmstadt ist ein Technologieunternehmen, das sich auf IT-Sicherheitsanalysen spezialisiert hat. Mit Hilfe automatisierter Scan-Technologien bewertet LocateRisk die digitale Sicherheitslage von Unternehmen – transparent, datenbasiert und ohne Zugriff auf interne Systeme. Die Lösung wird unter anderem von Wirtschaftsprüfern, IT-Dienstleistern und Compliance-Verantwortlichen eingesetzt, um Risiken frühzeitig zu erkennen und gezielt zu steuern.

Über Nexia in Deutschland

Die Nexia GmbH gehört zu den großen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland, unabhängig und partnergeführt. Die mehr als 450 Mitarbeiter, darunter über 120 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte, betreuen von zehn Standorten aus vor allem mittelständische Firmen in Fragen der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktions-, Unternehmens- und Rechtsberatung.

