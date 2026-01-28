NEXCOM stellt NDiS B340 vor, eine kosteneffiziente und erweiterbare Edge-Computing-Plattform

Optionale PCIe-Erweiterung ermöglicht skalierbaren SD-Edge-Einsatz

Taipei, Taiwan – 28. Januar 2026 – Edge Computing steht heute vor der Herausforderung, zwei gegensätzliche Anforderungen zu erfüllen: Einerseits werden kostengünstige und energieeffiziente Computer benötigt, andererseits müssen sie bei Bedarf auch anspruchsvollere Aufgaben übernehmen können. Der neue NDiS B340 Duro Edge Computer von NEXCOM bedient diesen großen, aber herausfordernden Markt mit einem einzigen Produkt: einer vielseitigen Basiseinheit, die jederzeit mit einem andockbaren PCIe-Erweiterungsmodul (DockInfinity-E4X1) aufgerüstet werden kann.

Dies vereint die Vorteile beider Welten: einen kompakten und kostengünstigen Basisrechner mit vielfältigen Anschlussmöglichkeiten, der bei Bedarf mit leistungsstarken PCIe-Karten erweitert werden kann. Endanwender und Systemintegratoren erhalten dadurch bemerkenswerte Flexibilität, das System an die jeweiligen Anforderungen anzupassen oder sogar aufzurüsten. Der NDiS B340 ist eine zukunftssichere Edge-Plattform, die für den langfristigen Einsatz bestens geeignet ist.

Leistungsfähige und energieeffiziente Intel-Plattformoptionen

Das NDiS B340 unterstützt mehrere Intel®-Low-Power-Plattformen, darunter die Amston Lake X-Serie, Intel N97 (Alder Lake-N) und Intel Prozessor N150 (Twin Lake). Diese Auswahlmöglichkeiten ermöglichen es Kunden, die Leistung bei Bedarf zu skalieren, ohne die gewohnte Basishardware aufwendig umgestalten oder ersetzen zu müssen.

Das kompakte, lüfterlose Metallgehäuse des NDiS B340 gewährleistet einen zuverlässigen 24/7-Betrieb auch in beengten und rauen Umgebungen. Dank dieser Eigenschaften und der flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten eignet er sich ideal für Anwendungen im Smart-Retail-Bereich, in der digitalen Beschilderung, der industriellen Steuerung, im Transportwesen und als Edge-Gateway.

Sofort einsatzbereit nach dem Auspacken

Auch ohne die leistungsstarken Erweiterungsoptionen ist der NDiS B340 bestens für eine Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen geeignet. Das kompakte, leichte und energieeffiziente Basissystem verfügt über zwei HDMI 2.0-Ausgänge zur Ansteuerung großer 4K@60Hz-Bildschirme in Multi-Display-Umgebungen über die integrierte Intel-Grafikarchitektur. Zwei 2,5-GbE-LAN-Anschlüsse gewährleisten zudem schnelle Verbindungen. Umfangreiche USB-Unterstützung und vielfältige industrietaugliche I/O-Schnittstellen, darunter serielle Schnittstellen und programmierbare GPIOs, ermöglichen die einfache Integration von Sensoren sowie ältere Geräte.

Zukunftssichere PCIe-Erweiterungsoptionen

Dieses System bietet nicht nur Kompatibilität mit älteren Systemen, sondern ist auch zukunftsorientiert: Das optionale PCIe-Erweiterungsmodul DockInfinity-E4X1 lässt sich nahtlos in das NDiS B340-Basisgehäuse einsetzen und bietet einen PCIe x4-Steckplatz in halber Länge für Power-over-Ethernet-Anwendungen (PoE), Capture-Karten und kundenspezifische Module. Es verfügt über einen vielseitigen 12V- bis 24V-DC-Eingang, eine Wandmontageoption sowie integrierte TPM 2.0-Sicherheit und Watchdog-Unterstützung für hohe Zuverlässigkeit.

Erleben Sie NEXCOM NDiS B340 in Aktion

Die NEXCOM NDiS B340 Serie und die optionale PCIe-Erweiterungseinheit (DockInfinity-E4X1) werden auf der Embedded World Nürnberg 2026 ausgestellt. NEXCOM befindet sich in Halle 3, Stand 3-341.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.nexcom.com/Products/multi-media-solutions/duro-edge-computer/compact-celeron/ndis-b340-series

NEXCOM wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taiwan. Das Unternehmen gilt als weltweit führender Anbieter von Edge-Computing- und industriellen IoT-Lösungen. NEXCOM demonstriert ein unerschütterliches Engagement für Exzellenz und bietet integrierte Dienste, wie SD-Edge Computing (softwaredefiniertes Edge Computing) und hochmoderne MOM-Plattformen (Manufacturing Operations Management). Zu seinen umfassenden Lösungen gehören Netzwerk und Kommunikation, mobiles Computing, Videoüberwachung, Smart City und Smart Retail, digitales Gesundheitswesen, AIoT-Dienste, OT-Cybersicherheit, industrielles IoT und Industrieroboter – alle entwickelt auf Basis offener Standards. Als Vorreiter der Branche setzt NEXCOM weiterhin Maßstäbe für Innovation und Zuverlässigkeit und erfüllt die vielfältigen Bedürfnisse seiner globalen Kundschaft mit Präzision und Erfahrung.

Weitere Informationen: www.nexcom.com

