Branchenstudie bestätigt: Nex-Invest bietet höchste Sicherheitsstandards, kompromisslose Stabilität und maximalen Schutz für Trader in der EU

ZÜRICH – Inmitten einer von Volatilität und Unsicherheit geprägten Krypto-Landschaft wurde Nex-Invest offiziell als sicherste Krypto-Handelsplattform Europas für das Jahr 2025 ausgezeichnet. Die Bewertung erfolgte im Rahmen einer unabhängigen Marktstudie, durchgeführt von europäischen Finanzanalysten, Cybersicherheitsberatern und Regulierungsbeobachtern aus dem DACH-Raum.

Die Studie untersuchte über 40 namhafte Plattformen in den Bereichen Sicherheit, Nutzerkontoschutz, Verwahrung von Vermögenswerten, regulatorische Einhaltung sowie Systemverfügbarkeit. Nex-Invest belegte in vier von fünf Kategorien den ersten Platz und setzte damit einen neuen Maßstab für den europäischen Krypto-Markt.

Vertrauen in turbulenten Zeiten

Während einige internationale Plattformen in den letzten Monaten mit Sicherheitslücken, Datenlecks oder plötzlichen Ausfällen zu kämpfen hatten, bleibt Nex-Invest konstant stabil. Die Plattform meldete 0 Sicherheitsvorfälle im Zeitraum Januar 2022 bis April 2025 – und verzeichnete in Q1/2025 eine Systemverfügbarkeit von 99,996 %.

Ein Sprecher des Sicherheitsdepartments von Nex-Invest erklärte:

„Sicherheit ist keine Zusatzfunktion – sie ist unser Fundament. Wir investieren monatlich in unabhängige Prüfungen, penetrieren unsere Systeme intern und nutzen modernste Verschlüsselungstechnologien.“

Vierstufiges Sicherheitskonzept mit Bankniveau

Die Sicherheitsarchitektur von Nex-Invest umfasst folgende Kernbereiche:

Cold-Wallet-Verwahrung für über 90 % aller Kundengelder mit geografisch verteilten Standorten

Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) auf allen Endgeräten – verpflichtend für alle Nutzer

KI-gestützte Bedrohungserkennung für Login- und Transaktionsmuster in Echtzeit

ISO/IEC 27001-konforme Infrastruktur mit Audit-Zertifikaten durch externe Prüfer

Notfall-Backup-Systeme, verteilt auf drei Serverregionen innerhalb der EU

Alle Kundengelder sind vollständig vom Betriebsvermögen getrennt und unterliegen einer internen Revisionspflicht, um maximale Transparenz und Zugriffskontrolle zu gewährleisten.

Erfahrungen von Tradern aus Deutschland

Julia T. aus München

„Ich habe mein gesamtes Trading von einer US-Plattform zu Nex-Invest verlagert, nachdem ich dort zwei Mal durch eingefrorene Konten Verluste hatte. Bei Nex-Invest habe ich seit über einem Jahr keine einzige Störung erlebt – ich kann mich endlich wieder auf das Wesentliche konzentrieren.“

Kevin B. aus Frankfurt

„Die Sicherheitsprotokolle sind beeindruckend. Sobald ich mich von einem neuen Gerät einlogge, bekomme ich eine Bestätigung und kann direkt im Dashboard alles nachvollziehen. So muss das sein – ich fühle mich bei Nex-Invest absolut sicher.“

Mehmet D. aus Köln

„Ich habe in den letzten drei Monaten über 4.000 € Gewinn gemacht – aber was mir am wichtigsten ist: Ich habe das volle Vertrauen, dass meine Gelder geschützt sind. Das Cold-Wallet-Modell bei Nex-Invest überzeugt mich komplett.“

Sandra W. aus Stuttgart

„Ich hatte vorher immer Angst, dass mein Account gehackt wird oder Auszahlungen hängen bleiben. Bei Nex-Invest läuft alles glatt. Letzte Auszahlung war innerhalb von 6 Stunden auf meinem Bankkonto. Und das bei null Gebühren!“

Zertifizierte EU-Compliance als Grundpfeiler

Nex-Invest ist offiziell MiCA-ready und erfüllt die erweiterten Anforderungen der EU-Verordnung für Märkte in Krypto-Assets (gültig ab Ende 2024). Die Plattform arbeitet aktiv mit externen Regulierungsanwälten und Beratern zusammen, um jederzeit rechtlich auf dem neuesten Stand zu sein – inklusive DSGVO-konformer Datenhaltung.

Zusätzlich bietet Nex-Invest:

Automatisch generierte Steuerberichte für deutsche Kunden

KYC- und AML-Verfahren gemäß BaFin-Richtlinien

Unterstützung für SEPA-Sofortüberweisungen mit IBAN-Verknüpfung

Transparente Auditberichte auf Anfrage für institutionelle Partner

Technologischer Vorsprung sichert Vertrauen

Nutzer profitieren bei Nex-Invest nicht nur von Sicherheitsmechanismen, sondern auch von einer optimierten Nutzererfahrung. Die Plattform verwendet ein hochmodernes Echtzeit-Matching-System, das Orders innerhalb von 150 Millisekunden ausführt – selbst in Phasen hoher Marktvolatilität.

Die Serverarchitektur basiert auf horizontal skalierbaren Cloud-Instanzen, verteilt auf Frankfurt, Amsterdam und Zürich – mit automatischem Failover bei Lastspitzen.

Mehr als ein Versprechen: Nachgewiesene Sicherheit

Dass Nex-Invest zur sichersten Plattform Europas gewählt wurde, ist kein Zufall. Der Fokus auf Cybersicherheit, der proaktive Umgang mit neuen Bedrohungen und die vollständige Trennung von Vermögenswerten machen das Unternehmen zum Branchenvorbild.

Für erfahrene Trader, institutionelle Anleger und sicherheitsbewusste Einsteiger ist diese Auszeichnung eine klare Bestätigung: Wer 2025 sicher handeln will, handelt bei Nex-Invest.

Über Nex-Invest

Nex-Invest AG mit Sitz in Zürich ist eine mehrfach ausgezeichnete Multi-Asset-Handelsplattform für CFDs, Devisen, Aktien, Rohstoffe und Kryptowährungen. Mit regulatorischer Struktur nach EU-Vorgaben, hochverfügbarer Systemarchitektur und kompromissloser Sicherheitsstrategie zählt Nex-Invest zu den am stärksten wachsenden Plattformen im europäischen Raum.

Pressekontakt:

Nex-Invest AG

Pfingstweidstrasse 110

8005 Zürich, Schweiz