NewTec wird Teil des NVIDIA Halos AI Systems Inspection Lab Ecosystems

Das neue Ecosystem-Mitglied bringt Expertise für die funktionale Sicherheit von KI ein

Pfaffenhofen a. d. Roth, 07. August 2025. Die NewTec GmbH, Spezialist für sicherheitsgerichtete elektronische Systeme, bringt ab sofort seine Safety-, Security- und AI-Expertise als Mitglied für Engineering und Consulting im Halos AI Systems Inspection Lab Ecosystems ein.

Das Halos AI System Inspection Lab ermöglicht Herstellern die einfache Integration ihrer Produkte mit NVIDIA Halos – einem umfassenden, ganzheitlichen System für die sichere Entwicklung KI-basierter Systeme. Mit dem Halos AI Lab können sie die Produkte eingehend prüfen und sicherstellen, dass sie den höchsten internationalen Standards für funktionale Sicherheit (wie ISO 26262, ISO 21448 und IEC 61508), Cybersicherheit (wie ISO 21434) und physischer KI-Sicherheit (ISO PAS 8800, ISO/IEC TR 5469, ISO/IEC TS 22440) erfüllen. Als Einrichtung für funktionale Sicherheit wurde das Lab vom ANSI National Accreditation Board (ANAB) akkreditiert.

„Wir freuen uns, Teil dieser Initiative für sichere autonome und KI-basierte Systeme zu sein,“ sagt Matthias Wolbert, Geschäftsführer von NewTec. Im NVIDIA Halos AI Systems Inspection Lab wird das Pfaffenhofener Unternehmen vor allem seine Erfahrung und Expertise in der Entwicklung sicherheitsgerichteter Systeme und der Integration von vertrauenswürdiger KI-Technologie beisteuern.

„Mit unserem Know-how in den Bereichen funktionale Sicherheit, Embedded-Security und vertrauenswürdige KI-Technologien können wir OEMs und Zulieferer effektiv bei der Entwicklung unterstützen“, erklärt Matthias Wolbert. „So können sie bei der Integration in NVIDIA Halos die Anforderungen an die Sicherheit autonomer Systeme umfassend erfüllen und ihre Produkte schneller zur Marktreife entwickeln.“

Dabei wird NewTec als Ecosystem-Mitglied für Engineering und Beratung nicht nur den Automotive-Bereich abdecken. Mit seinen umfangreichen Entwicklungserfahrungen aus Industry-, Robotics- und Agrartechnologie-Projekten will der Safety- und Security-Spezialist auch Hersteller und Startups aus diesen Branchen bei der sicheren Integration ihrer Produkte in das NVIDIA-Halos-System unterstützen.

NewTec ist ein führender Spezialist für die Entwicklung von Elektronik- und Softwaresystemen mit besonderem Fokus auf funktionaler Sicherheit (Safety) und Informationssicherheit (Embedded Security). In den Bereichen Automotive, Industrie, Medizintechnik, Avionik und Railway bietet das Unternehmen umfassende Leistungen vom Konzept über Elektronik- und Softwareentwicklung sowie Testing bis zur Unterstützung bei Zulassung und Betrieb. Verschiedene sofort einsatzfähige Plattformen von NewTec ermöglichen zudem Herstellern und Entwicklern einen schnelleren Produktlaunch sicherer Systeme.

Darüber hinaus unterstützt NewTec seine Kunden mit Technologieberatung und Trainings sowie bei der Integration von KI-Technologie in sicherheitsgerichtete Systeme (Safe AI). An sechs Standorten in Neu-Ulm (Pfaffenhofen a.d. Roth), Bremen, Freiburg, Mannheim, Friedrichshafen und Ulm beschäftigt das Unternehmen rund 330 MitarbeiterInnen.

