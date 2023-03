NewStore und commercetools werden Partner

Nahtlose Omnichannel-Einkaufserlebnisse für DTC-Marken

Berlin/Boston – NewStore, eine führende mobile Omnichannel-Cloud-Plattform für Einzelhandelsmarken weltweit, gibt die Partnerschaft mit Commercetools, dem führenden Anbieter von Composable Commerce, bekannt. Die Partnerschaft wird durch die Integration zwischen der NewStore Omnichannel-Plattform und dem Composable Commerce-Angebot von Commercetools ermöglicht. Zusammen bieten NewStore und Commercetools jetzt eine der umfassendsten Omnichannel-Lösungen für Einzelhandelsmarken.

„Wir glauben, dass es beim E-Commerce nicht nur um Transaktionen geht, sondern darum, unvergessliche Erlebnisse für Käufer zu schaffen. Die Vision von NewStore passt perfekt zu dieser Mission“, sagt Dirk Hoerig, Gründer und CEO von Commercetools. „Gemeinsam können wir Einzelhandelsmarken den direktesten Weg zum Omnichannel bieten. Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die diese neue Partnerschaft für unsere bestehenden und zukünftigen Kunden schaffen wird.“

Das Rückgrat der Integration, die vom unabhängigen Systemintegrator ChangeCX erstellt wurde, ist ein Echtzeit-API-Connector. Damit können gemeinsame Kunden, schnell und einfach reibungslose Omnichannel-Lösungen wie Auftrags- und Bestandsverwaltung, Funktionen wie BOPIS, BORIS, Store Fulfillment, Remote Selling und Endless Aisle freischalten. Mit dem mobilen POS von NewStore können Mitarbeiter all diese Abläufe im Geschäft über eine einzige iOS-App verwalten. Zusätzlich ergänzen die vorgefertigten E-Commerce-Workflows und -Tools der Composable Commerce-Plattform von Commercetools diese Benutzerfreundlichkeit für Entwickler und Geschäftsanwender im Backend.

Während ChangeCX der erste System Integrator ist, der diese Integration anbietet, arbeiten NewStore und Commercetools bereits mit einem erfahrenen Ökosystem von Partnern auf der ganzen Welt. Zusammen können sie Marken in mehr als 50 Ländern unterstützen.

„Die Verbraucher von heute erwarten einheitliche Multi-Channel-Erlebnisse, unabhängig davon, wann, wo und wie sie einkaufen. Aber Omnichannel ist schwierig, und Handelsmarken vertrauen Technologieunternehmen wie uns, um dies zu erreichen“, sagte Stephan Schambach, Gründer und CEO von NewStore. „Das Beste, was wir für unsere Kunden tun können, ist, neue und effizientere Wege zu finden, um sich mit anderen Lösungsanbietern abzustimmen. Diese Partnerschaft mit Commercetools ist ein wichtiger nächster Schritt zur Festigung und zum Ausbau unserer Beziehung.“

Die Ankündigung unterstreicht auch die Verbindungen beider Firmen zur MACH Alliance von unabhängigen Technologieunternehmen, die sich für offene, erstklassige Technologie-Ökosysteme einsetzen. NewStore und Commercetools bekennen sich zu den MACH-Prinzipien (Microservices-based, API-first, Cloud-native SaaS and Headless) und dem Wert, den dieser Ansatz Marken bietet, die aktuelle und zukünftige digitale Transformationen vorantreiben wollen.

Über Commercetools

Als Erfinder des Headless Commerce ist Commercetools ein innovativer Technologie-Disruptor, der sich als ein branchenführender Anbieter von E-Commerce-Software etabliert hat. Heute vertrauen einige der bekanntesten Marken der Welt und wachstumsorientierte Unternehmen auf die leistungsstarken, flexiblen und skalierbaren Lösungen von Commercetools, um ihre sich ständig weiterentwickelnden digitalen Handelsanforderungen zu unterstützen. Als Visionäre, die die moderne MACH-Architekturbewegung anführen, bietet Commercetools seinen Kunden die Agilität, spontan zu innovieren und zu iterieren, On- und Offline-Kanäle zusammenzuführen, höhere Umsätze zu erzielen und machen ihr E-Commerce-Geschäft zukunftssicher.

Mit Sitz in Deutschland und Niederlassungen in Europa, Asien und Nordamerika konzentriert sich Commercetools ausschließlich darauf, eine Zukunft mit unbegrenzten Handelsmöglichkeiten zu führen.

NewStore bietet Omnichannel-as-a-Service für Handelsmarken weltweit, die ihre digitale Transformation beschleunigen möchten. NewStore ist auf Geschwindigkeit und Flexibilität ausgelegt und ermöglicht Marken auf einfache Weise beste Einkaufserlebnisse für Ladenmitarbeiter und Verbraucher zu bieten. Die modulare Cloud-Plattform für Mobilgeräte umfasst POS, Auftragsverwaltung, Kundenbindung, Inventar und native Verbraucher-Apps. In über 20 Ländern profitieren NewStore-Kunden wie Burton, Wolford, Ganni, Faherty Brand, G-Star RAW, Marine Layer, Scotch & Soda, UNTUCKit und Vince profitieren von der umfassendsten, globalen Omnichannel-Einzelhandelslösung auf dem Markt. Das Unternehmen wird von General Catalyst, Activant Capital und Salesforce Ventures unterstützt.

