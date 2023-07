Newsletter-Marketing: Chancen zur Kundengewinnung

Newsletter-Marketing: Diese Möglichkeit sollten Unternehmen zur Neukundengewinnung nutzen.

Newsletter-Marketing ist eine Form des Direktmarketings, bei der Unternehmen Werbebotschaften per Newsletter an Interessenten und Kunden senden. Bis heute wird es gerne von Marketingexperten eingesetzt, da es eine effiziente, einfach umsetzbare und kostengünstige Methode zur Neukundengewinnung, zur Steigerung der Markenbekanntheit und zur Kundenbindung ist. Kaum ein anderes Medium ist dabei so erfolgreich beim Aufbau starker Kundenbeziehungen wie der Newsletter.

Die Vorteile von Newsletter-Marketing, insbesondere im Vergleich zu anderen Marketingkanälen, sind vielfältig. Leads generieren, Produktabsatz steigern oder auch den Traffic erhöhen, sind nur einige Vorzüge.

Personalisieren, segmentieren, automatisieren:

Viele Kunden abonnieren Newsletter, um sich über Neuigkeiten und Angebote zu informieren. Unternehmen können und sollten Ihre Newsletter daher personalisieren. Dies beginnt bei der persönlichen Ansprache im Newsletter und in der Betreffzeile bis hin zur Erstellung von E-Mails, die auf die individuellen Interessen und Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet sind. Eine Vielzahl von Marketing-Tools unterstützen Unternehmen beim Versand personalisierter Newsletter.

Analysieren, optimieren und testen:

Sie möchten wissen, welche Betreffzeilen, Überschriften, Artikel, Handlungsaufforderungen und Layouts bei Ihrer Zielgruppe am besten ankommen? All dies ist im Prinzip einfach zu testen und zu optimieren. Mit der richtigen Analyse können Sie Newsletter-Kampagnen schnell und kontinuierlich verbessern. Denn wer Newsletter-Marketing einsetzt, kann zeitnah die Ergebnisse sehen. In aller Regel reagieren Empfänger schnell auf Newsletter. Je nach Relevanz und Attraktivität des Inhalts, kann eine sehr hohe Response Rate erreicht werden. Um Ihren ROI datenbasiert zu optimieren, gibt es weitere wichtige E-Mail-Kennzahlen, die Sie messen und analysieren sollten. Die Erkenntnisse daraus können direkt für die nächste Newsletter-Kampagne umgesetzt werden.

Newsletter haben noch weitere Vorteile. Abonnenten können diese weiterleiten und somit für größere Verbreitung sorgen. Besonders gut funktioniert die Weiterempfehlung, wenn Sie z.B. Aktionscodes oder exklusive Angebote platzieren.

Über Lars Jordan / Über Marken-MEDIA

Lars Jordan ist Experte für erfolgreiches Newsletter-Marketing für die DACH Region.Mit seiner Hamburger Agentur Marken-MEDIA hilft er Unternehmen bei der Umsetzung von zielgerichteten Newsletter-Kampagnen. Die Agentur wurde im Jahr 2021 mit dem Business Excellence Award ausgezeichnet.Zu den Schwerpunkten zählen Zielgruppenberatung und Adressselektion sowie Konzeption, Erstellung und Versand von Newsletterkampagnen. Für nähere Informationen und ein persönliches Gespräch vereinbaren Sie einen Termin im Hamburger Büro oder treffen Sie Lars Jordan auf verschiedenen Events (z.B. OMR oder Dmexco) und Veranstaltungen.

Über Marken-MEDIA:

Die Marken-MEDIA lji GmbH ist eine Agentur für E-Mail-Marketing mit Sitz in Hamburg. Das Unternehmen berät Kunden bei Fragen rund um die Themen Newslettermarketing, Leadgenerierung und Neukundengewinnung. Zu den Schwerpunkten zählen Zielgruppenberatung sowie Konzeption, Erstellung und Versand von Newsletterkampagnen. Die ganzheitliche Betreuung von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung stehen bei einer Zusammenarbeit stets im Vordergrund.

