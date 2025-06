Jederzeit eine wohltuende Shiatsu-Waden- und Fuß-Massage genießen

Belebende Shiatsu-Massage: Nach einem anstrengenden Tag verwöhnt das Shiatsu-Waden- und Fuß-Massagegerät von newgen medicals mit einer wohltuende Massage. 5 Massage-Modi mit 9 Intensitäts- und 3 Wärmestufen sorgen für die passende Massage an Füßen, Waden und Unterarmen. Dabei sorgen die Luftkissen und die doppelseitig drehenden Rollen für ein besonders angenehmes Gefühl.

Einfache Handhabung: Der 360° verstellbare Griff ermöglicht eine bequeme Ausrichtung. Der einstellbare Abschalt-Timer mit bis zu 30 Minuten Laufzeit sorgt für entspanntes Genießen ohne Unterbrechung.

Bequeme Steuerung: Für die vollkommene Entspannung lässt sich das Massagegerät komfortabel per Fernbedienung steuern.

– Shiatsu-Massagegerät für Füße und Waden: 15 cm breite Massage-Kammer

– Massage per Luftkissen und zweiseitig drehende Rollen für beste Ergebnisse

– Auswahl aus 5 Modi mit 9 Intensitäts- und 3 Wärmestufen

– 360° verstellbarer Griff zum Ausrichten ganz nach Bedarf

– Einstellbarer Ausschalt-Timer mit bis zu 30 Minuten Laufzeit, einstellbar in 5-Minuten-Schritten

– Einfache Bedienung per Fernbedienung und direkt am Gerät

– Übersichtliches LCD-Display

– Spritzwassergeschützt: IP44

– Stromversorgung Shiatsu-Massagegerät: per 230 V, Fernbedienung: Knopfzelle CR2032

– Maße: 51 x 44 x 23 cm, Gewicht: 7,5 kg

– Fußmassagegerät inklusive Fernbedienung mit Knopfzelle CR2032, Netzkabel und deutscher Anleitung

Das newgen medicals Waden- und Fuß-Massagegerät ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-8889-625 zum Preis von 199,99 Euro erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/S6ywmTQKseE82X3

