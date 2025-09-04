newgen medicals Vibrationsplatte mit 180 Stufen

Intensives Ganzkörpertraining bequem zu Hause

– 180 einstellbare Vibrationsstufen für individuelles Training

– Komfortable Steuerung über LED-Display und Fernbedienung

– Integrierte Bluetooth-Lautsprecher für kabellosen Musikgenuss beim Training

– Bis zu 120 kg belastbar

– Fünf vorinstallierte Trainingsprogramme

– Kompakt und geräuscharm – ideal zur Anwendung Zuhause

Ein effektives Ganzkörpertraining gelingt mit der Vibrationsplatte von newgen medicals: Während des Trainings wird der Körper in Schwingungen versetzt. Die gesamte Muskulatur arbeitet, um die Balance zu bewahren – ideal für die Koordination.

Die leistungsstarke Vibrationsplatte bietet 180 Stufen, um das Training perfekt auf die individuellen Bedürfnisse abzustimmen und die volle Kontrolle über die Intensität des Workouts zu haben.

Fünf vorinstallierte Trainingsprogrammen bieten vielseitige und effektive Trainingseinheiten. Ideal für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis!

Das übersichtliche LED-Display sorgt für eine einfache Bedienung. Mit der praktischen Fernbedienung steuert man die Trainingseinheiten bequem und intuitiv. Perfekt, um schnell Anpassungen während des Workouts vorzunehmen.

Mit Musik geht alles besser: Über die integrierten Bluetooth-Lautsprecher hört man seine Lieblingssongs und trainiert so motiviert viel ausdauernder.

– Unterstützt das Koordinations- und Muskeltraining

– 5 vorinstallierte Trainingsprogramme

– 180 Frequenz-Stufen, manuell regulierbar

– Trainingszeit in Minuten-Schritten einstellbar (nicht in den vorinstallierten Trainingsprogrammen verfügbar)

– 2 Widerstandsbänder für gleichzeitiges Training von Armen und Oberköper

– LED-Display für Modus, Geschwindigkeit und Trainingszeit

– Bluetooth für kabellose Verbindung zu Smartphone und Tablet-PC

– Integrierte Lautsprecher für Musikwiedergabe während des Trainings

– Fernbedienung zum Ein-/Ausschalten, für Betriebsmodus, Geschwindigkeit, Timer und Musiksteuerung

– Belastbarkeit bis 120 kg

– Geräuscharmer Motor

– Leistungsaufnahme: 200 Watt

– Stromversorgung Platte: 230 Volt, Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Spritzwassergeschützt: IP44

– Maße: 53 x 32 x 13 cm, Gewicht: 9 kg

– Vibrationsplatte inklusive 2 Widerstandsbänder, Stromstecker, Fernbedienung und deutscher Anleitung

Die newgen medicals Vibrationsplatte mit 180 Stufen ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-8887-625 zum Preis von136,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/A5bisKbG2bwJZeK

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.