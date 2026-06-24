newgen medicals Oberarm-Blutdruckmessgerät OB-325, App

Speichert alle Messdaten im Gerät und überträgt sie auch in die App

• Bequeme Messung am Oberarm: große Manschette für 22 – 42 cm Armumfang

• Kostenlose App für iOS und Android für bequeme Datenauswertung

• Für 2 Benutzer: 2x 99 Speicherplätze für Messdaten direkt im Gerät

• WHO-Indikator: Skala zur Auswertung der Messungen nach WHO-Standard

• Bluetooth für kabellose Verbindung zum Mobilgerät

• Integrierter Akku für bis zu 150 Messungen mit einer Aufladung

Direkte Messung am Oberarm: Mit dem Blutdruckmessgerät OB-325 von newgen medicals können der systolische und diastolische Blutdruck sowie die Herzfrequenz am Oberarm gemessen werden. Dort lassen sich die Blutdruckwerte in der Regel besonders genau ermitteln. Dank der großzügigen Manschette mit einem Umfang von bis zu 42 cm ist das Gerät auch für kräftigere Arme ideal geeignet. Besonders praktisch: Bis zu zwei Benutzer können das Gerät nutzen und ihre Messdaten separat darauf speichern.

Automatisches Messen mit nur einem Knopfdruck: Die Manschette wird angelegt und die Start-Taste gedrückt – den Rest erledigt das Blutdruckmessgerät. Es pumpt die Manschette auf, misst den Blutdruck und die Herzfrequenz und lässt die Luft dann wieder ab. Die Messergebnisse werden automatisch im Gerätespeicher gespeichert und auf dem Farbdisplay angezeigt. Mithilfe des WHO-Indikators lässt sich direkt einschätzen, ob der Blutdruck in einem gesunden Bereich liegt. Auf Wunsch errechnet das Blutdruckmessgerät zudem den Mittelwert der letzten drei Messungen.

Die Datenauswertung erfolgt per kostenloser App: Das Oberarm-Blutdruckmessgerät wird per Bluetooth mit dem Smartphone verbunden und schon werden die Messergebnisse auch in der App gespeichert. Dort lassen sich alle Daten bequem auswerten, Trends erkennen und die Entwicklung in übersichtlichen Verlaufsgrafen verfolgen.

Das Gerät warnt außerdem bei unregelmäßigem Herzschlag: Wird während der Messung ein unregelmäßiger Puls erkannt, erscheint automatisch ein entsprechendes Symbol im Display. So wird sofort Aufmerksamkeit erregt und bei Bedarf kann Rücksprache mit dem Arzt gehalten werden – für ein zusätzliches Plus an Sicherheit.

• Kabelloses Blutdruckmessgerät mit Akku

• Misst den Blutdruck mittels Oberarm-Manschette: automatisch auf Knopfdruck

• Zeigt den systolischen und diastolischen Blutdruck und die Herzfrequenz an

• WHO-Indikator: Skala zur Auswertung der Messungen nach WHO-Standard

• Warnt bei unregelmäßigem Herzschlag per Symbol (IHB)

• Speichert die Messwerte automatisch mit Datum und Uhrzeit (Kalender bis ins Jahr 2035)

• Für 2 Benutzer: 2x 99 Speicherplätze für Messergebnisse (insgesamt 198)

• Anzeige des Mittelwerts der letzten 3 Messungen

• Messbereiche: Blutdruck 0 – 280 mmHg, Puls 40 – 199 Schläge/Min.

• Mess-Genauigkeit: Blutdruck ±3 mmHg (±0,4 kPa), Puls ±5 %

• Übersichtliches Farb-Display mit großen Ziffern, Maße: 119 x 40 mm

• Einfache Bedienung über große Tasten

• Kostenlose App für Android und iOS: für Datenanzeige und -auswertung

• Bluetooth für kabellose Verbindung zum Mobilgerät

• Große Manschette für Oberarme mit 22 – 42 cm Umfang

• Medizinprodukt der Klasse II (A)

• Warnt bei niedrigem Akkustand

• Automatische Abschaltung nach 2 Minuten ohne Aktion

• Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 700 mAh für bis zu 150 Messungen mit einer Akkuladung, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

• Maße der Messeinheit: 120 x 64 x 24 mm, Gewicht: 108 g

• Blutdruck-Messgerät mit Oberarm-Manschette OB-325 inklusive USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung

• EAN: 4022107481748

Das newgen medicals Oberarm-Blutdruckmessgerät OB-325, Bluetooth, App, bis 42 cm Oberarmumfang ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-7060-625 zum Preis von 29,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist in Kürze auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Weitere Informationen und das Bildmaterial entnehmen Sie bitte der Presseinformation. Das PDF finden Sie hier: https://magentacloud.de/s/TBQxpziTcq2bygz

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