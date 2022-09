newgen medicals Kompaktes Akku-Hand-Massagegerät

Kabellos & federleicht: Den privaten Masseur immer griffbereit haben

– Kompaktes Leichtgewicht – ideal für unterwegs: lädt per USB-C

– Massage-Intensität in 6 Stufen anpassbar

– 4 Massageköpfe für unterschiedliche Muskelpartien

– Massiert großflächig und punktuell

– Auch zur Massage der Akupunkturpunkte geeignet

– Bis zu 2,5 Stunden Laufzeit

Wohltuend für den ganzen Körper: So spart man sich den ein oder anderen Massage-Termin beim Profi. Denn mit der neuen Akku-Massagepistole von newgen medicals mit 4 Wechsel-Köpfen und 6 Intensitäts-Stufen wird die Muskulatur ganz nach den eigenen Bedürfnissen massiert!

Beste Massage für jeden Körpermuskel: Mit dem Kugelaufsatz massiert man großflächig zum Beispiel an Beinen, Rücken und Gesäß. Oder mit dem pilzförmigen Aufsatz die inneren und äußeren Muskeln an Bauch, Brust und Armen. Der konische Aufsatz ist ideal zur punktuellen Massage an Fußsohlen und Handflächen geeignet. Und mit dem U-förmigen Aufsatz stimuliert man ganz einfach die Akupunkturpunkte am Körper!

Sichere Anwendung: Nach 15-minütiger Laufzeit schaltet sich das Gerät automatisch aus, um eine Überhitzung zu vermeiden.

Kabellos und extraleicht: Dank integriertem Akku genießt man bis zu 2,5 Stunden Massage – auch fernab von einer Steckdose. Und dank kompakter Maße ist das Massagegerät handlich und leicht zu verstauen.

– Extraleichtes Akku-Hand-Massagegerät mit 4 Aufsätzen

– Massage-Intensität in 6 Stufen anpassbar

– 4 Massageköpfe zur individuellen Massage unterschiedlicher Muskelpartien

– Kugelaufsatz zur großflächigen Massage z.B. an Beinen, Rücken und Gesäß

– Pilzförmiger Aufsatz zur Massage innerer und äußerer Muskeln z.B. an Bauch, Brust und Armen

– Konischer Aufsatz zur punktuellen Massage an z.B. Fußsohlen und Handflächen

– U-förmiger Aufsatz zur Massage der Akupunkturpunkte

– Automatische Abschaltung per Timer nach 15-minütiger Massage

– Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 1.800 mAh für bis zu 2,5 Stunden Laufzeit (abhängig von der Intensitätststufe), lädt per USB-Kabel (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Motorleistung: max. 25 Watt

– Maße: 13,5 x 13,3 x 5 cm, Gewicht: 545 g

– Massagegerät inklusive 4 Aufsätzen, Aufbewahrungstasche, USB-Kabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107403313

Preis: 29,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6210-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX6210-4010.shtml

Presseinformation inkl. Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/eymrCatfcCDCy7f

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

service@pearl.de

http://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.