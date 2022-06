newgen medicals Kamera-Ultraschall-Zahnstein- & Plaque-Entferner

Die Zähne säubern und die Reinigung zeitgleich via App überprüfen

– HD-Kamera für gestochen scharfe Bilder und Videos

– WLAN und kostenlose App für Live-Bild auf das Mobilgerät

– 3 Reinigungs-Modi einstellbar mit bis zu 42.000 Schwingungen pro Sekunde

– Mit zwei unterschiedlichen Aufsätzen (breit und spitz)

– Handspiegel, 4-Achsen-Gyroskop und LED-Licht für präzise Reinigung

– Unabhängig von Stromquellen dank LiPo-Akku

Perfekt für die tägliche Mundhygiene: Mit dem Ultraschall-Zahnstein- und Plaque-Entferner von newgen medicals beseitiget man hartnäckige Beläge von den Zähnen. Durch die vom Gerät erzeugten Ultraschall-Schwingungen lösen sich Zahnstein, Plaque, Verfärbungen und Verschmutzungen sanft und effektiv ab.

Per App alles im Blick behalten: Einfach das Smartphone per WLAN mit dem Zahnstein- & Plaque-Entferner verbinden. Die integrierte HD-Kamera zeichnet die Reinigung auf und überträgt das Bild in Echtzeit an das Mobilgerät.

Sichere Anwendung: Das Gerät erkennt weiche Oberflächen und stoppt sofort, wenn es das Zahnfleisch berührt. Außerdem lässt sich der am besten geeignete Reinigungs-Modi auswählen.

Umfangreiches Zubehör: Der Zahnstein- und Plaque-Entferner kommt mit einem breiten sowie einem spitzen Aufsatz, die sich mit dem kleinen Schraubenschlüssel einfach befestigen bzw. auswechseln lassen. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist ein Handspiegel zum besseren Erkennen von Zahnstein, Verfärbungen & Co.

Extralange Laufzeit: Dank dem eingebauten LiPo-Akku mit 500 mAh lässt sich der Zahnreiniger bis zu 1,5 Stunden lang benutzen, bevor er wieder aufgeladen werden muss.

– Ultraschall-Zahnstein- und Plaque-Entferner zur Reinigung der Zähne

– Entfernt Zahnstein, Plaque, Verfärbungen und Verschmutzungen

– HD-Kamera für gestochen scharfe Bilder und Videos

– Kostenlose App für iOS und Android: zur Live-Bild-Übertragung auf Ihr Mobilgerät

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Gründliches, schnelles Reinigen per Ultraschall mit bis zu 42.000 Schwingungen pro Sekunde

– 3 Reinigungs-Modi einstellbar: sanft, komfort, stark

– Mit 2 unterschiedlichen Aufsätzen: breit und spitz

– Handspiegel, 4-Achsen-Gyroskop und LED-Lichter für eine präzise Reinigung der Zähne

– Intelligente Erkennung des Zahnfleisches: Reinigung stoppt automatisch, wenn eine weiche Oberfläche berührt wird

– Automatische Abschaltung nach 10 Minuten

– Frequenz: 44 kHz (+/-2 kHz)

– Spritzwassergeschützt: IPX4

– Farbe: weiß

– Stromversorgung: LiPO-Akku mit 500 mAh für bis zu 1,5 Stunden Laufzeit, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 220 x 27 x 27 mm, Gewicht: 101 g

– Profi-Ultraschall-Zahnstein- und Plaque-Entferner inklusive 2 Aufsätzen, Handspiegel, Schraubenschlüssel, USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107399791

Preis: 44,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5212-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5212-5201.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/mKFn8Jnn2H39wKq

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

service@pearl.de

http://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.