newgen medicals Kabelloser Rücken-Wärmegürtel mit Massagefunktion
Wohltuende Rückenwärme mit sanfter Massagefunktion – kabellos und flexibel einsetzbar
Wohltuende Wärme für den Rücken: Der kabellose Wärmegürtel von newgen medicals bietet punktgenaue Linderung bei Verspannungen im unteren Rücken. Fünf wählbare Heizstufen erzeugen eine gleichmäßige Tiefenwärme – der integrierte Akku sorgt dabei für stundenlange Bewegungsfreiheit ganz ohne störende Kabel.
Entspannende Vibrationsmassage unterwegs: Die sanfte Massagefunktion stimuliert die Muskulatur und fördert die Durchblutung – ideal bei langen Sitzphasen im Büro oder für eine entspannte Auszeit zu Hause. Drei Vibrationsstufen lassen sich individuell einstellen und ergänzen das Wärmeprogramm optimal.
Komfortabler Sitz für jede Körperform: Das extralange Heizkissen passt sich flexibel der Körperform an. Ein verstellbares Spannungsband sorgt für sicheren Halt – auch bei Bewegung. Der Gürtel lässt sich zudem unauffällig unter der Kleidung tragen.
Smarte Sicherheit bei jeder Anwendung: Eine integrierte automatische Abschaltfunktion beugt Überhitzung vor und erhöht die Sicherheit bei längerer Nutzung – ein wichtiges Merkmal besonders bei mobilen Wärmeanwendungen.
Einfaches Aufladen per USB: Der integrierte Li-Ion-Akku wird bequem per USB-Kabel geladen – ob am Netzteil, im Auto oder an einer Powerbank. Diese Flexibilität macht den Wärmegürtel besonders alltagstauglich und mobil einsetzbar.
– Kabelloser Rückenwärmegürtel für den Lendenbereich
– Spendet wohltuende Wärme am Rücken: ideal bei Verspannungen, kann helfen die Muskulatur zu stimulieren und die Durchblutung zu fördern
– Kabelloser Betrieb: ideal für Alltag, Büro, Schreibtisch, Hausarbeit u.v.m.
– Kann unauffällig unter der Kleidung getragen werden
– Einfaches Anlegen dank Klettverschluss
– 5 Heizstufen wählbar: 40/45/50/55/60 °C
– Zuschaltbare Massagefunktion mit 3 Intensitätsstufen
– Abnehmbare Steuereinheit mit LED-Display: für Einstellung, Temperatur- und Modusauswahl
– Praktische Abschaltautomatik
– Maximale Gürtel-Gesamtlänge: 152 cm
– Stromversorgung: LiPo-Akku mit 1.800 mAh für bis zu 60 Minuten Laufzeit, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)
– Maße: 107 x 21 cm, Gewicht: 735 g
– Wärmegürtel inklusive Verlängerungsgurt, kabelloser Steuereinheit, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung
Der newgen medicals Kabellose Rücken-Wärmegürtel mit Massagefunktion, 5 Heizstufen und Akku ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-8052-625 zum Preis von 29,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.
