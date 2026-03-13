newgen medicals Kabelloser Rücken-Wärmegürtel mit Massagefunktion

Wohltuende Rückenwärme mit sanfter Massagefunktion – kabellos und flexibel einsetzbar

– Kabelloser Rücken-Wärmegürtel für den Lendenbereich, 152 cm Gesamtlänge

– 5 Heizstufen (40/45/50/55/60 °C) wählbar

– Zuschaltbare Massagefunktion mit 3 Intensitätsstufen

– Kabelloser Betrieb, ideal für Alltag, Schreibtisch, Hausarbeit u.v.m.

– Integrierter LiPo-Akku mit 1.800 mAh für bis zu 60 Min. Laufzeit

– Praktische Abschaltautomatik

Wohltuende Wärme für den Rücken: Der kabellose Wärmegürtel von newgen medicals bietet punktgenaue Linderung bei Verspannungen im unteren Rücken. Fünf wählbare Heizstufen erzeugen eine gleichmäßige Tiefenwärme – der integrierte Akku sorgt dabei für stundenlange Bewegungsfreiheit ganz ohne störende Kabel.

Entspannende Vibrationsmassage unterwegs: Die sanfte Massagefunktion stimuliert die Muskulatur und fördert die Durchblutung – ideal bei langen Sitzphasen im Büro oder für eine entspannte Auszeit zu Hause. Drei Vibrationsstufen lassen sich individuell einstellen und ergänzen das Wärmeprogramm optimal.

Komfortabler Sitz für jede Körperform: Das extralange Heizkissen passt sich flexibel der Körperform an. Ein verstellbares Spannungsband sorgt für sicheren Halt – auch bei Bewegung. Der Gürtel lässt sich zudem unauffällig unter der Kleidung tragen.

Smarte Sicherheit bei jeder Anwendung: Eine integrierte automatische Abschaltfunktion beugt Überhitzung vor und erhöht die Sicherheit bei längerer Nutzung – ein wichtiges Merkmal besonders bei mobilen Wärmeanwendungen.

Einfaches Aufladen per USB: Der integrierte Li-Ion-Akku wird bequem per USB-Kabel geladen – ob am Netzteil, im Auto oder an einer Powerbank. Diese Flexibilität macht den Wärmegürtel besonders alltagstauglich und mobil einsetzbar.

– Kabelloser Rückenwärmegürtel für den Lendenbereich

– Spendet wohltuende Wärme am Rücken: ideal bei Verspannungen, kann helfen die Muskulatur zu stimulieren und die Durchblutung zu fördern

– Kabelloser Betrieb: ideal für Alltag, Büro, Schreibtisch, Hausarbeit u.v.m.

– Kann unauffällig unter der Kleidung getragen werden

– Einfaches Anlegen dank Klettverschluss

– 5 Heizstufen wählbar: 40/45/50/55/60 °C

– Zuschaltbare Massagefunktion mit 3 Intensitätsstufen

– Abnehmbare Steuereinheit mit LED-Display: für Einstellung, Temperatur- und Modusauswahl

– Praktische Abschaltautomatik

– Maximale Gürtel-Gesamtlänge: 152 cm

– Stromversorgung: LiPo-Akku mit 1.800 mAh für bis zu 60 Minuten Laufzeit, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 107 x 21 cm, Gewicht: 735 g

– Wärmegürtel inklusive Verlängerungsgurt, kabelloser Steuereinheit, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung

Der newgen medicals Kabellose Rücken-Wärmegürtel mit Massagefunktion, 5 Heizstufen und Akku ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-8052-625 zum Preis von 29,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/DrnPDtDKE8TBQzT

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.