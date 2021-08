newgen medicals Funk-Hörsystem KH-520

TV-Hörsystem mit Mikrofon: Fernsehen und Gespräche wieder gut verstehen

– 3,5-mm-Klinke-Anschluss für vorhandene Kopfhörer oder Ohrhörer

– 2 LiPo-Akkus für bis zu 12 Stunden Gesamt-Laufzeit

– 2 Eingänge: 3,5-mm-Klinke und optischer Digitaleingang (Toslink)

– Zuschaltbares Mikrofon zur Verstärkung von Außengeräuschen wie z.B. Gesprächen

– 2in1-Basis- und Ladestation, bis zu 30 m Funk-Reichweite

– Integrierter Equalizer für individuelle Klanganpassung

Das TV-Programm und Musik wieder laut und deutlich hören: Das Funk-Hörsystem ermöglicht hohe Lautstärken. Die Verstärkung nach eigenen Bedürfnissen regulieren – dank Balance-Regler für beide Ohren getrennt.

Auch Gespräche besser verstehen: Mit dem zuschaltbaren Mikrofon nutzt man die Hörhilfe auf Knopfdruck auch als praktischen Hörverstärker und unterhält sich wieder ganz normal mit Familie.

Mit jedem Kopfhörer nutzbar: Einfach den vorhandenen Ohrhörer oder Kopfhörer per Klinken-Anschluss am Funk-Empfänger einstecken.

Die Hörgeräte koppeln: Moderne Hörhilfen mit integrierter Induktionsspule verbindet man sogar drahtlos mit den Funk-Hörsystem von newgen medicals. So holt man sich beispielsweise den TV-Ton direkt über die Hörgeräte ins Ohr. Die Halsschlaufe des Funk-Empfängers dient dabei als Ringschleife und somit als Sender für die Hörgeräte.

Findet überall Anschluss: Dank optischem Toslink-Digital-Eingang und universellem Klinken-Eingang schließt man die Funk-Hörhilfe an sämtlichen Audiogeräten an – z.B. Fernseher, HiFi-Anlage, Radio, MP3-Player u.v.m.

Keine Ladepausen: Das Hörsystem wird mit 2 leistungsstarken LiPo-Akkus geliefert. So nutzt man die Hörhilfe, während der zweite Akku lädt. Praktisch: In der 2in1-Basis- und Lade-Station lädt man den Empfänger mit Akku und den Zusatzakku gleichzeitig. Mit beiden Akkus zusammen profitiert man von sagenhaften 12 Stunden Dauer-Laufzeit.

Hohe Reichweite: Das kabellose Premium-Hörsystem reicht bis zu 30 Meter weit. So kann man sich damit ganz frei im Raum bewegen, ohne den Audio-Empfang von dem Fernseher oder der HiFi-Anlage zu verlieren. Durch das praktische Neckloop-Design hängt man den Funk-Empfänger mit der Schlaufe einfach um den Hals.

– Funk-Hörsystem für Hörgeschädigte und Senioren

– Fernsehen und Musik wieder in angenehmer Lautstärke genießen

– Funk-Empfänger mit 3,5-mm-Klinkenanschluss für Ohrhörer oder Kopfhörer (bitte dazu bestellen)

– Praktisches Neckloop-Design: Schlaufe einfach um den Hals hängen

– Induktive Ton-Übertragung auf kompatible Hörgeräte: Halsschlaufe dient als Induktions-Ringschleife

– Störungsfreies 2,4-GHz-Funksystem mit bis zu 30 Meter Reichweite

– Lautstärke-Regelung direkt am Funk-Empfänger

– Integrierter Equalizer für individuelle Klanganpassung

– Als Hörverstärker verwendbar: zuschaltbares Mikrofon verstärkt Außengeräusche (z.B. Gespräche)

– Hörverstärkung: > 70dB

– Anschluss an sämtliche Audiogeräte: optischer Digitaleingang (Toslink), 3,5-mm-Klinke, Cinch (über Adapter)

– 2in1-Basis- und Ladestation: lädt Funk-Kopfhörer und Zusatzakku gleichzeitig

– Extralange Laufzeit dank 2 Akkus: bis zu 12 Std. Gesamt-Laufzeit (jeweils 6 Std. pro Akku)

– Stromversorgung: LiPo-Akku mit 350 mAh, lädt über die Ladestation (Netzteil enthalten)

– Maße: 55 x 14 x 9 cm, 200 g

– Funk-Empfänger inklusive Basis- und Ladestation, Netzteil, 2 Akkus, 3,5-mm-Klinke-Kabel, Audio-Adapter (Stereo-Cinch auf 3,5-mm-Klinke), optischem Digitalkabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107383516

Preis: 119,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8006-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8006-5250.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/aBBpGVsn

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert.

