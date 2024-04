newgen medicals Digitaler Akku-Hörverstärker HV-500

Gespräche wieder gut verstehen – und das bei hohem Tragekomfort

– Ausdauernder Li-Ion-Akku für bis zu 20 Stunden Laufzeit

– Hohe Verstärkung: bis zu 30 dB lauter hören

– 3 Klangkulissen-Modi: Normal, Geräusch-Unterdrückung, Outdoor

– Breiter Frequenzbereich: 200 – 5.000 Hz für gutes Sprachverstehen

Entspannter Gespräche führen: Der digitale HdO-Hörverstärker von newgen medicals hebt speziell die Lautstärke im Sprachbereich an. Somit versteht man Gespräche wieder deutlich besser. Unterhaltungen strengen weniger an und man nimmt aktiv am Leben teil.

Hoher Tragekomfort: Dank Ohrpass-Stücken in verschiedenen Größen lässt sich der Hörverstärker perfekt anpassen. Dabei bringt man das Gerät fast unsichtbar hinter dem Ohr an.

Sparsam im Verbrauch: Der geringe Energieverbrauch sorgt für besonders langen Hörgenuss. Zudem kann man dank ausdauerndem Akku künftig auf den Einsatz von Batterien verzichten.

– Verstärkt akustische Signale um bis zu 30 dB (+/- 5 dB)

– Stufenlose Lautstärke-Regelung

– Maximale Lautstärke: 105 dB (+/- 5 dB)

– Verstärkte Frequenz: 200 – 5.000 Hz, vollständiger Bereich des Sprachverstehens

– 3 Klangkulissen-Modi: Normal, Geräusch-Unterdrückung, Outdoor-Modus

– Passend für rechtes und linkes Ohr mit individuellem Tragekomfort: leichte Anpassung dank Ohrpass-Stücken in 6 Größen

– Ein/Aus-Schalter

– Sparsam im Verbrauch: max. 3 mA

– Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 25 mAh für bis zu 20 Stunden Laufzeit, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 59 x 33 x 9 mm, Gewicht: 5 g

– Hörverstärker inklusive 6 Silikon-Ohrpass-Stücken, USB-Ladekabel (USB-A auf USB-C) und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107428378

Hinweis: Bei diesem Hörverstärker handelt es sich nicht um ein medizinisches Produkt. Hörverstärker sind kein Ersatz für vollwertige Hörgeräte und eignen sich nicht zum Ausgleich eines Funktionsdefizites bei beeinträchtigtem Hörvermögen. Bei Verdacht auf Hörschwäche sollte ein HNO-Facharzt aufgesucht oder ein Test beim Hörgeräte-Akustiker durchgeführt werden. Bitte vor Verwendung des Hörverstärkers die beiliegende Gebrauchsanweisung beachten.

Preis: 28,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7519-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7519-5250.shtml

Auch als 2er-Set erhältlich:

Preis: 53,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7524-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7524-5250.shtml

