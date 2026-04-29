newgen medicals Anti-Ermüdungs-Stehmatte

Mehr Energie und Komfort beim Stehen – für Rücken, Beine und Gelenke

– Anti-Ermüdungs-Stehmatte mit 81 x 51 cm

– Ideal für stehende Tätigkeiten: Schreibtisch, Haushalt, Heimwerken, Werkstatt

– Fördert eine gesunde Haltung und reduziert Ermüdung an Füßen und Beinen

– Dient auch zur Kälteisolierung bei Fliesen- oder Betonböden

– Weicher Kern aus recyceltem PU-Schaum

– Unterseite mit Anti-Rutsch-Beschichtung

Spürbar entspannter stehen: Die Anti-Ermüdungs-Stehmatte von newgen medicals entlastet Beine und Rücken bei langem Stehen – ob im Büro, an der Werkbank oder in der Küche. Die weiche Kernschicht federt jeden Schritt sanft ab, hält die Muskulatur aktiv und reduziert Ermüdung spürbar. Auch nach mehreren Stunden bleibt eine stabile Haltung erhalten.

Hochwertige Kunstleder-Oberfläche: Die Oberfläche aus Kunstleder ist glatt, pflegeleicht und angenehm warm. Reinigen lässt sie sich unkompliziert mit einem feuchten Tuch.

Gleichzeitig schützt sie den weichen Kern vor Feuchtigkeit und Abnutzung – ideal für den täglichen Einsatz in Haushalt und Büro.

Rutschfeste Sicherheit: Die strukturierte Unterseite sorgt dafür, dass die Matte auch auf glatten Böden sicher haftet – selbst bei häufigen Bewegungen oder Drehungen bleibt sie zuverlässig an Ort und Stelle.

Ergonomisches Maß für jede Arbeitsfläche: Mit 81 51 cm bietet die Stehmatte eine großzügige Standfläche, die Bewegungsfreiheit und Stabilität kombiniert. Die Abmessungen sind groß genug für dynamische Haltungen und kompakt genug, um sich unauffällig in jede Umgebung einzufügen.

Vielseitig einsetzbar: Am höhenverstellbaren Schreibtisch, beim Kochen oder im Hobbyraum – die Anti-Ermüdungs-Matte eignet sich überall dort, wo lange gestanden wird.

Die neutrale Farbgebung fügt sich harmonisch in moderne Wohn- und Arbeitsräume ein.

Schutz vor Kälte von unten: Auf kalten Böden wie Fliesen oder Beton wirkt die Matte zusätzlich als Isolierschicht – das macht das Stehen auch in unbeheizten Räumen deutlich angenehmer.

– Anti-Ermüdungs-Stehmatte: zur Entlastung von Knien, Füßen und beanspruchten Gelenken

– Ideal für stehende Tätigkeiten und Steh-Arbeitsplätze: am Schreibtisch, im Haushalt, beim Heimwerken, in der Werkstatt u.v.m.

– Fördert eine gesunde Haltung und reduziert Ermüdung an Füßen und Beinen

– Schützt die Füße auch vor Kälte z.B. bei Beton- oder Fliesenböden

– Weicher Kern aus recyceltem PU-Schaum

– Oberfläche aus Kunstleder

– Strukturierte Unterseite mit Anti-Rutsch-Beschichtung

– Farbe: schwarz

– Maße: 81 x 51 x 2 cm, Gewicht: ca. 1,4 kg

– Anti-Ermüdungs-Stehmatte inklusive deutscher Anleitung

Die newgen medicals Anti-Ermüdungs-Stehmatte, 81 x 51 cm, mit Kunstleder-Oberfläche ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer AX-1027-625 zum Preis von 24,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:

newgen medicals 2er-Set Anti-Ermüdungs-Stehmatte, 81 x 51 cm, Kunstleder-Oberfläche

Preis: 44,99 EUR

Bestell-Nr. AX-1053-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/mKf3TScSfBSJ6zZ

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