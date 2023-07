Newcomer Gliffo in diversen Dance Charts

Mit dem Club Mix von „I Want You“ erreicht Gliffo (feat. HeYoMa) div. DJ Charts Platzierungen, u.a. Pl. 6 der Genre Charts & Platz 46 der Dance Charts

Mit seinem aktuellen Track überzeugt der mehrfache Musikpreisträger „GLIFFO“ nun auch die DJs in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als featured artist hat sich Gliffo für den Club Mix seines Titels „I Want You“ das Gute-Laune-NuDisco-Projekt „HeYoMa“ mit ins Boot geholt. Dessen Sänger Yo sorgt nicht nur für eine gelungene Rap-Einlage, sondern bringt auch all seine Erfahrung ein, um den Club Mix ist nostalgische NuDisco-Sphären abtauchen zu lassen bei Vintage Disco-Retro-Sound, aber mit fettem, aktuellen Beat!

Für den Pop/Rock Artist Gliffo ist dies ein Novum. Jedoch ein Novum, das ihn sogleich in diverse DJ Chartlisten beförderte. Während die Newcomer nicht darauf verzichten auch beim Club-Mix echte Instrumente – wie eine coole funky Rhythmusgitarre, die etwas an Nile Rodgers von Chic erinnert – einzusetzen und auch der sonstige Gliffo-Sound mit dichtem Chor-Satzgesang erhalten bleibt, kommen Bassdrum und Bässe im modernen Gewand daher und verzaubern das Publikum auf dem Dancefloor. Kein Wunder, dass es zahlreiche DJs in den Fingern juckt diesen Track aufzulegen. Selten bekommt man soviel Nostalgie in kontrastreichem fetten Soundgewand vorgelegt.

Den druckvollen funky NuDisco-Track haben zahlreiche Charttipper-DJs aus dem Stand auf Platz 46 der Dance Charts (dance.charts.de / KW28) gewählt. Es ist der dritthöchste Neueinstieg der Woche in der KW 28, 2023. In den Genre Charts von dance-charts.de schafft es die Produktion sogar in die Top 10 und erreicht in der KW 28 Platz 6. Das ist nochmal eine Verbesserung von 6 Plätzen gegenüber der Vorwoche (Platz 12). Auch in den unter DJs beliebten Plattenjunkie Charts (plattenjunkie.de) wird der Song fleissig getippt und hält sich dort seit der KW 24 in den Plattenjunkie Charts und kam dort bis Platz 32 in der KW 26 des Jahres 2023.

Doch damit nicht genug erreichte der Track noch jeweils ein „Bullet“ in den Swiss Dance Charts (KW 26 & 27) in der Schweiz sowie in den offiziellen österreichischen DJ Charts, den „DJ Charts Austria“ (KW 29). Wer jetzt neugierig geworden ist, sollte die Chartpositionen der genannten Charts weiter verfolgen und zudem den Track auf seinem Lieblings-Streaming-Anbieter abhören.

Der musikalische Freigeist Gliffo, der bereits einige Musik-Jurys von seinen Leistungen & Pop/Rock Produktionen überzeugen konnte, schafft es auch mit diesem Genre-Seitensprung (NuDisco) Aufmerksamkeit zu erregen. Es sieht so aus, als ob es mit dem HeYoMa-Projekt den kongenialen Partner für diese Art von Club-Musik gefunden hat und es nicht bei diesem einzelnen Club-Mix und den bisherigen Platzierungen bleiben dürfte. Bei dem Künstler, der einst aus Jux und Dollerei eine Melodie in sein Smartphone pfiff – ohne zu ahnen, dass sich daraus ein Künstler-Projekt mit internationalen Music Awards ergeben würde – ist man nie vor Überraschungen gefeit. Ein Grund mehr dem Künstlerprofil zu folgen, denn anders als bei vielen Musikern ist ein neuer Gliffo-Track alles andere als „erwartbar“. Vielmehr sprühen die Produktionen vor Kreativität und Neugier und schaffen es immer wieder den Gliffo Hörer zu überzeugen und zu überraschen. Ein musikalisch frischer Wind, der immer wieder aufs Neue angenehm die Ohren durchputzt, könnte man sagen.

Weitere Informationen:

Artist Homepage:

https://www.gliffo.net/deutsch/

„I want You“ (Club-Mix) bei Spotify:

https://open.spotify.com/intl-de/album/1ufSYPOAwsl69F8P2aKZYB

Facebook Künstlerseite:

https://www.facebook.com/pages/category/Musician-Band/Gliffo-394510747763754/

Gliffo Rezensionen & Features:

https://www.tunesdayrecords.eu/produkte/cds-naturger%C3%A4usche-k%C3%BCnstler-cds/gliffo/

featured artist „Yo“ von HeYoMa:

www.heyoma.jimdofree.com

Der Tunesday Records Musikverlag hat sich der Förderung des musikalischen Nachwuchses verschrieben und produziert und vertreibt musikalische Lehrbücher (Schwerpunkt: Pop, Rock, Blues, Jazz), Noten, Noten/Tabulatur/Diagramm-Blöcke für aktive Musiker, Lehr-DVDs, Mousepads für Musiker, Künstler-CDs sowie Naturgeräusche zur Entspannung. Darüberhinaus produziert und promotet Tunesday Records Musik-Künstler.

Kontakt

Tunesday Records

Jörg Sieghart

Attilastr. 177

12105 Berlin

030-62609717



http://www.tunesdayrecords.eu

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.