New Work in modernen Unternehmen

Mit neuen Technologien ändert sich nicht nur das Privatleben, sondern auch die Arbeitsweise in Unternehmen. Arbeitnehmer fordern zunehmend Selbstverwirklichung, Sinnhaftigkeit und Selbstbestimmung, wodurch das Konzept New Work entstand. In seinem im Januar 2021 bei Studylab erschienen Buch Anforderungen an das Change Management für New Work. Den Wandel zur neuen Arbeitswelt erfolgreich gestalten erklärt Kevin Lais die Hintergründe dieser Entwicklung.

Die Arbeitswelt befindet sich seit Jahren in stetem Wandel, weil sich die Bedürfnisse der Arbeitnehmer verändern. Der Sammelbegriff New Work vereint verschiedene Arbeitsformen, Organisationskonzepte und Idealvorstellungen. Obwohl größere Unternehmen mit dem Change Management bereits ein etabliertes System zur Umsetzung innovativer Arbeitsweisen haben, stellt New Work eine Herausforderung dar. In Anforderungen an das Change Management für New Work erläutert Kevin Lais, wie Unternehmen die Ideen und Leitbilder von New Work erfolgreich umsetzen und welche Aspekte sie dabei verändern müssen.

Change Management als Schlüssel zur Umsetzung von New Work

Neue, flexible und mobile Arbeitsformen wie das Home-Office sind vor allem in Zeiten der Corona-Pandemie ein wichtiger Erfolgsfaktor. Um diese Arbeitsformen im Unternehmen zu etablieren, sind einige Veränderungen notwendig. An diesem Punkt setzt vor allem in großen Unternehmen das Change Management an. In “Anforderungen an das Change Management für New Work” zeigt Kevin Lais, wie Unternehmen eigene New-Work-Veränderungsprojekte erfolgreich in die Praxis umsetzen. Der Autor prüft zudem, ob die bewährten Modelle des Change Managements für diese Veränderungen ausreichen. Sein Buch richtet sich an Führungskräfte, Unternehmensberater und Change Manager, die New Work in ihrem Unternehmen einführen möchten.

Das Buch ist im Januar 2021 bei Studylab erschienen (ISBN: 978-3-960-95913-7).

Direktlink zur Veröffentlichung: https://www.grin.com/document/900210

Kostenlose Rezensionsexemplare sind direkt über den Verlag unter presse@grin.com zu beziehen.

GRIN Verlag has been publishing academic e-books and books since 1998. We publish all scientific papers: term papers, bachelor theses, master theses, dissertations, specialist books and much more.

Kontakt

GRIN Publishing GmbH

Sabrina Neidlinger

Trappentreustr. 1

80339 München

+49-(0)89-550559-0

+49-(0)89-550559-10

presse@grin.com

https://www.grin.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.