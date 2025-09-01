New Work in der Praxis

Wie moderne Organisationsentwicklung Unternehmen zukunftsfähig macht

Die Arbeitswelt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Begriffe wie New Work, Agilität und Transformation sind längst mehr als nur Schlagworte – sie beschreiben den notwendigen Veränderungsprozess, den Unternehmen heute gestalten müssen, um in einer zunehmend komplexen Welt erfolgreich zu bleiben. Doch was bedeutet „New Work“ wirklich? Und wie gelingt es Organisationen, diese Prinzipien nachhaltig in der Praxis umzusetzen?

Was ist New Work?

New Work ist weit mehr als Homeoffice und flexible Arbeitszeiten. Der Begriff, steht für ein neues Verständnis von Arbeit, das auf Sinn, Selbstbestimmung und Potenzialentfaltung basiert. Im Kern geht es darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Menschen Verantwortung übernehmen, kreativ denken und gemeinsam an innovativen Lösungen arbeiten können. Statt hierarchischer Strukturen setzen Unternehmen auf Netzwerke, statt starrer Prozesse entstehen agile Methoden – immer mit dem Ziel, Organisationen resilient und anpassungsfähig für die Herausforderungen der Zukunft zu machen.

Wege zur modernen Organisationsentwicklung

Doch wie gelingt der Weg von der klassischen Organisation hin zu einer New-Work-Kultur? Erfolgreiche Unternehmen kombinieren unterschiedliche Ansätze:

-Agile Transformation: Einführung flexibler Strukturen und Methoden, die schnelle Anpassungen an neue Marktbedingungen ermöglichen.

-Kultureller Wandel: Entwicklung einer Vertrauens- und konstruktiven Feedbackkultur, die Offenheit und das Lernen aus Fehlern ermöglicht. Sowohl für Führungskräfte als auch deren Team.

-Führungskräfteentwicklung: Investition in Führungskräfte, die New-Work-Prinzipien verstehen, vorleben und in ihren Teams verankern.

Moderne und agile Führung ist ein entscheidender Faktor für Organisationsentwicklung.

Gerade Executive Coaching spielt dabei eine entscheidende Rolle: Es unterstützt FühRTungskräfte individuell dabei, ihre Haltung, ihr Führungsverhalten und ihre Kommunikationsweise zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Denn der strukturelle Wandel eines ganzen Teams beginnt bei den Menschen, die Verantwortung tragen.

Leadership Choices als Partner auf dem Weg zu New Work

Die Leadership Choices GmbH begleitet seit vielen Jahren Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen auf ihrem Weg zu moderner, zukunftsfähiger Organisationsentwicklung. Mit einem erfahrenen Team aus Coaches und Experten für Transformation bietet Leadership Choices passgenaue Lösungen, die nicht nur auf Prozesse abzielen, sondern vor allem Menschen in ihrer Entwicklung stärken. Leadership Choices bietet sowohl individuelles Coaching für Führungskräfte als auch Trainingsprogramme für das gesamte Team an und möchte New-Work-Konzepte nicht nur näherbringen, sondern wirksam umsetzen und auch selbst authentisch vorleben mit flachen Hierarchien und agilen Arbeitsweisen.

Inspiration aus erster Hand: Leaders Talk Podcast

Wer tiefer in die Praxis von New Work eintauchen möchte, findet spannende Impulse im Podcast „Leaders Talk“. Host und Moderator ist Karsten Drath, Gründer der Leadership Choices GmbH, der mit seiner langjährigen Führungserfahrung in verschiedenen internationalen Positionen zwar selbst viele spannende Geschichten erzählen kann, sich aber mindestens genauso sehr für die Erlebnisse und Erfahrungen seiner Mitmenschen interes-siert. Er spricht dort mit Führungskräften, Unternehmern und Weltveränderen über ihre persönlichen Erfahrungen, Herausforderungen und Learnings rund um New Work, Transformation und Leadership. Die Gespräche zeigen, wie vielfältig der Weg zu moderner Organisationsentwicklung sein kann – und dass echte Veränderung immer bei den Menschen beginnt. Die Gespräche rund um New Work sind in einer eigenen Playlist zu finden. Hören Sie gerne mal rein:

Inspirierende Gespräche im Leaders Talk Podcast: https://www.podcastleaderstalk.com/

Leadership Choices ist eine europäische Unternehmensberatung, die auf die Unterstützung von Top Managern sowie ihren Teams und Organisationen bei der Bewältigung von herausfordernden Situationen spezialisiert ist. Das Team setzt sich dabei zusammen aus zertifizierten Executive Coaches und ausgebildeten Unternehmensberatern, die selbst über umfangreiche internationale Führungserfahrung verfügen. In der Leadership Choices Academy vermitteln internationale Dozenten unter anderem Modelle und praktisches Erfahrungswissen, um die Resilienz von Führungskräften und Mitarbeitern einerseits und die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen andererseits zu stärken.

Firmenkontakt

Leadership Choices GmbH

Karsten Drath

Luisenplatz 1

65185 Wiesbaden

0611 950124 0



http://www.leadership-choices.com

Pressekontakt

PR Check

Melanie Kuppelwieser

Riedweg 7

85232 Bergkirchen

081386976661



http://www.pr-check.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.