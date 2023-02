Neuste Off-Plan-Immobilien in MBR City, Dubai

District One West und Ellington The Waterside at The Sanctuary

District One West

District One West ist eine ultra-luxuriöse Wohnanlage in MBR City, die vor allem von denjenigen geschätzt wird, die ein Maximum an Privatsphäre wünschen. Das mit Spannung erwartete Projekt bietet Villen mit 4-6 Schlafzimmern oder einzigartige Villen mit 7 Schlafzimmern und Zugang zu zu endlosen Premium-Annehmlichkeiten direkt auf dem Gebiet der D1-Gemeinschaft.

District One West ist eines der neuesten Projekte im Entwicklungsgebiet von Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, das die Aufmerksamkeit von Einheimischen und Ausländern auf sich gezogen hat, die ihr Leben in vollen Zügen genießen wollen

Diejenigen, die einen ultraluxuriösen Lebensstil erleben möchten, können eine Wohneinheit aus der Kollektion von Villen mit 4 bis 6 Schlafzimmern und verschiedenen Grundrissen sowie aus exklusiven Villen mit 7 Schlafzimmern wählen, die sich auf einer erstklassigen Insel befinden und einen atemberaubenden Blick auf die Lagune bieten werden. Jede Residenz wird mit durchdachten Grundrissen aufwarten und den Bedürfnissen der künftigen Bewohner entsprechen, seien es alleinstehende Berufstätige und Paare, die mehr Platz suchen, oder große Familien mit Kindern.

District One West wird über eine Reihe erstklassiger Annehmlichkeiten verfügen, die nur den Bewohnern zur Verfügung stehen, darunter ein Clubhaus mit Swimmingpool und Strand, eine Lagunenpromenade, ein Gemeinschaftsgarten mit verschiedenen Sporteinrichtungen, ein Lagunenstrand sowie spezielle Erholungsstrandinseln, auf denen man sich wie im Dauerurlaub fühlen kann.

District One West liegt strategisch günstig in unmittelbarer Nähe der Al Meydan Road, die direkt in die Al Khail Road mündet, so dass die Bewohner die wichtigsten Orte im Emirat schnell und einfach erreichen können. Die Fahrzeit zum Stadtzentrum von Dubai und zur Business Bay beträgt 15 Minuten, und der internationale Flughafen Dubai ist 20 Minuten entfernt.

Die Bewohner des District One West können die Meydan One Mall mit über 550 Einzelhandelsgeschäften, 180 gastronomischen Einrichtungen und einer tanzenden Wasserfontäne leicht erreichen. Ein weiteres Einkaufsziel ist die Dubai Mall, eines der größten Einkaufszentren der Welt mit 1.200 Einzelhandelsgeschäften, 200 Restaurants und vielem mehr.

MBR City ist eine kühne neue Vision von Dubai, in der Bewohner und Besucher Unterhaltungsmöglichkeiten und soziale Infrastruktureinrichtungen für ein angenehmes Leben vorfinden werden. District One West ist eine familienorientierte Gemeinde und eine perfekte Option für alle, die einen erstklassigen Lebensstil in unmittelbarer Nähe von Downtown Dubai erleben möchten.

Dank der Kristall-Lagune und ihrer luxuriösen Einrichtungen, die sich auf dem Gelände von District One West befinden, können Sie sich entspannen und das Leben genießen, ohne die Gemeinde verlassen zu müssen. In den nahe gelegenen Einzelhandelsgeschäften können Sie sich jederzeit mit dem Nötigsten versorgen und frische Produkte kaufen, während die Bildungseinrichtungen im District One West besonders von Familien mit Kindern geschätzt werden.

The Waterside at The Sanctuary

The Waterside Villas at The Sanctuary ist das neueste Projekt von Ellington und bietet luxuriöse Villen mit 4, 5 und 6 Schlafzimmern am Wasser mit Blick auf eine kristallklare Lagune in District 11, MBR City. Diese Master-Gemeinschaft bietet den Bewohnern einen Lebensstil als Teil einer Wohnanlage im Boutique-Stil in Dubai.

The Sanctuary at District 11 ist das neueste Projekt von Ellington Properties und bietet Villen am Wasser in Mohammed Bin Rashid City, Dubai. Als Teil der Wohnanlage im Boutique-Stil bietet diese Master-Community den Nutzern einen eleganten Lebensstil.

Eine perfekte malerische Umgebung, die die natürliche Umgebung mit modernen Elementen verbindet, bietet den Bewohnern ein einzigartiges Erlebnis. Die üppige Infrastruktur und die unvergleichliche Architektur garantieren ein Leben mit großen Visionen und Glück.

Erleben Sie die außergewöhnliche Geschichte des Lebens in The Sanctuary, indem Sie in die tiefen Freuden von The Sanctuary eintauchen. Eine ewige Freude umgibt Sie und macht Platz für mehr Spaß, Spiel, Arbeit und Freizeit. Erleben Sie einen komfortablen Lebensstil voller Abenteuer und exklusiver Räume mit Ihrer Familie und Ihren Freunden. Wir laden Sie ein, unvergessliche Erinnerungen zu schaffen, während Sie zusammensitzen, Zeit verbringen, das Leben feiern, wie es ist, mit den innovativsten Möglichkeiten, und unseren Picknickplatz und die Attraktionen genießen.

Von Ellington The Sanctuary im Distrikt 11 aus sind die Sheikh Mohammed Bin Zayed Road und die Dubai – Al Ain Road leicht zu erreichen. Mehrere Bildungseinrichtungen sind zu Fuß erreichbar, darunter Kent Nursery Dubai, British Orchard Nursery – Liwan, Orange Seeds Nursery Dubai Digital Park, Kent College Dubai und die Zayed University UAE. Die Bewohner von Ellington The Sanctuary können Gesundheitsdienstleistungen in der Emirates Clinic – Branch 4, der Emirates Hospital Clinic – Nad Al Sheba und der Apex Dental & Implant Clinic in Anspruch nehmen.

In der Nähe des Distrikts 11 in Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City gibt es eine Reihe von gastronomischen Einrichtungen wie das Jazeel Restaurant, Waffle & Crepe und Grills & More. Darüber hinaus können die Bewohner in kurzer Zeit eine Vielzahl von Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen erreichen, wie die Dubai Outlet Mall, den Themenpark IMG Worlds of Adventure, den Dubai Butterfly Garden mit über 15.000 Schmetterlingen und das Global Village, in dem verschiedene Kulturen erkundet werden können.

Es ist eine großartige Gelegenheit, eine Luxusvilla in The Sanctuary zu erwerben, wenn Sie etwas abseits des Trubels in Dubai leben möchten, aber dennoch in der Lage sind, die wichtigsten Gebiete des Emirats in kurzer Zeit zu erreichen. Mit Sicherheit werden Sie durch die Vermietung Ihrer Einheit ein stabiles Einkommen erzielen können.

Immobilien-Welt.ae – das Vergleichsportal für Immobilien wie Wohnung & Haus in Dubai.

