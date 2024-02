Neuste Off-Plan Immobilien in Dubai

Azizi Beach Oasis und Verdana Townhouses Phase 3

Azizi Beach Oasis

Azizi Beach Oasis ist das neue Projekt von Azizi Developments in Dubai Studio City und bietet hochwertige Studios, 1- und 2-Schlafzimmer-Wohnungen, die das Leben in neue Dimensionen bringen. Die niedrige, gehobene Wohnanlage besteht aus zwei Türmen und setzt neue Maßstäbe in der Region. Es ist einfach der beste Ort zum Wohnen in Bezug auf seine Bequemlichkeit und Konnektivität, die jedes Detail und jede Beschreibung bewundern lässt. Die Art und Weise, wie es entwickelt wurde, und die gewählte potenzielle Lage, die alle Annehmlichkeiten des Lebensstils vor Ihrer Haustür verfügbar macht.

Mit seinen kostbaren Wohnungen mit wunderschön gestalteten Räumen und einer Innenausstattung, die das Interesse aller weckt, setzt es neue Maßstäbe. Diese schneidigen Häuser bringen den Nutzern eine neue Welt des Lebens mit den elegantesten Raum und Vorteile des Lebensstils mit Annehmlichkeiten wie Schwimmen, Turnhallen, Essen, Unterhaltung, Spaß, Erholung, Komfort und mehr. Machen Sie sich auf den Weg zum Luxus, denn es ist eine Art von Entwicklung, die mit strategisch ausgewählten Standorten und innovativen Annehmlichkeiten nur selten zu finden ist.

Ein potenzieller Ort mit zeitgenössischem Design, der Sie in die unendlichen Möglichkeiten von Spaß, Freude, Freizeit, Arbeit und Gleichgewicht eintauchen lässt. Mit seinen Wasserspielen, dem Zugang zum Strand, den üppigen Grünflächen und den modernen Designs der Zugänglichkeit, die man genießen kann. Darüber hinaus bietet der Ort alles, was Sie für einen konzeptionellen Lebensstil benötigen, mit Vorteilen in jedem einzelnen Aspekt des Lebens, von den vorhandenen Bedürfnissen bis hin zu den Anforderungen des Luxus.

Hauptattraktionen, Höfe, Sportplätze, Spaß- und Freizeitbereiche sind die wichtigsten Einrichtungen, die man an diesem Ort finden kann. Die geräumigen Zimmer und die modern gestalteten Innenräume mit praktischen Vorteilen und luxuriösen Qualitätskonstruktionen mit hochwertigen Materialien sind die beste Kombination für jeden, der schöner leben und die Klasse erleben möchte.

Wichtigste Highlights:

– Die luxuriösesten Studios, Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern

– Ikonische Annehmlichkeiten und Dienstleistungen innerhalb der Entwicklung zu genießen

– Einfache und zugängliche Zahlungspläne verfügbar

– Hochwertige Bauweise mit High-End-Innenausstattung

– Schöner Innenhof mit Cafés und Coffeeshops

– Wasserspiele und Strandzugang für alle

Mit einer Vielzahl von Annehmlichkeiten und innovativen Einrichtungen können die Endnutzer in Azizi Beach Oasis einen neuen Lebensstil mit viel Komfort und Vorteilen genießen. Erleben Sie die großartigen Außenanlagen mit Innenhöfen, Cafés und Restaurants, in denen Gäste und Bewohner bei einem Essen im Freien entspannen können.

Wichtige Annehmlichkeiten:

– Sporthallen

– Schwimmbad im Lagunenstil

– Gepflegte Gärten

– Coffee Shops und Cafés

– Strandbereiche

– Ausreichend Parkmöglichkeiten

– Spielbereich für Kinder

– Sicherheit rund um die Uhr

– BBQ Sitzgelegenheiten

Azizi Beach Oasis ist eine makellose Wohnsiedlung in Dubai Studio City, die Ihr Leben luxuriöser und schöner macht, mit einer Fülle von Interessen und Annehmlichkeiten. Genießen Sie den bereichernden Lebensstil mit Zugang zu allen Arten von Einrichtungen, Annehmlichkeiten und Geschäften. Erfüllen Sie alle Ihre akademischen und medizinischen Bedürfnisse in der Nähe sowie bringen mehr konzeptionierte Leben mit Möglichkeiten.

Die gute Anbindung an die internationalen Flughäfen, die Nähe zu Bluewaters Island und die leichte Erreichbarkeit der Sheikh Mohammed Bin Zayed Road und der Al Khail Road bieten Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Orte zu erkunden und mehr von der Stadt zu erleben. Erfreuen Sie sich an den besten Annehmlichkeiten und Vorteilen für mehr Standard und Leichtigkeit des Lebens.

Standort-Anbindung:

– Equestrian Club – 02 Minuten

– Al Khail Road – 08 Minuten

– EXPO 2020 – 18 Minuten

– Motor City & Dubai Autodrom – 03 Minuten

– Mohammed Bin Zayed Straße – 03 Minuten

– Dubai Marina & Bluewaters Island – 18 Minuten

– Internationaler Flughafen Al Maktoum – 25 Minuten

Die Azizi Beach Oasis ist eine Masterplan-Entwicklung mit der Absicht, den Nutzern ein aufrichtiges Leben mit viel Komfort zu bieten und sie mit weniger Aufwand und Leichtigkeit mit verschiedenen Orten zu verbinden. Die wertvollen Anbindungsmöglichkeiten bringen alle Arten von Dienstleistungen und Einrichtungen direkt vor die Haustür und sorgen dafür, dass die Nutzer mehr vom Leben mit weniger Hektik genießen können.

Genießen Sie den Lebensstil mit Hauptattraktionen, wichtigen Standortvorteilen, erstklassigen Bewirtungsdienstleistungen, Wasserspielen im Wohnbereich, Unterhaltung in verschiedenen Modi und luxuriösem Komfort, um das Leben mit mehr Möglichkeiten zu verbessern.

Azizi Beach Oasis bietet den Nutzern die klassischsten Design-Studios, 1- und 2-Schlafzimmer-Apartments, die ihr Leben mit großen Standards von Innovation und Luxus bereichern. Tauchen Sie ein in den Geschmack von mehr Premium-Vorteilen im Lebensstil.

Verdana Townhouses Phase 3

Verdana Townhouses Phase 3 in DIP ist die neueste Wohnserie von Reportage Properties mit einer begrenzten Anzahl von luxuriösen Stadthäusern mit 2, 3, 4 und 5 Schlafzimmern. Diese wunderschön gestaltete neue Phase stellt eine begrenzte Anzahl von 131 sorgfältig gestalteten Wohnfassaden vor, die eine harmonische Mischung aus Komfort und Raffinesse bieten.

Die Anlage befindet sich im Dubai Investments Park (DIP) in Dubai und bietet eine erstklassige Adresse, umgeben von Freizeitgebieten mit Attraktionen, Parks und Einzelhandelsgeschäften. Die Gemeinde ist als eine der umweltfreundlichsten Entwicklungen der Region geplant und fügt sich nahtlos in diese Vision ein. Umfangreiche Landschaftsgestaltung und umweltfreundliche Richtlinien unterstreichen das Engagement für eine grüne, saubere Umwelt.

Die Stadthäuser verfügen über eine Reihe von Ausstattungsmerkmalen, die für mehr Komfort und Stil sorgen. Private Balkone und Terrassen bieten einen herrlichen Ausblick, während die Küchenschränke und Arbeitsflächen moderne Ästhetik ausstrahlen. Vollständig geflieste Bäder, Klimaanlagen und doppelt verglaste Fenster tragen zur allgemeinen Attraktivität bei. Einbauschränke, teilweise mit eigenem Bad, spiegeln ein durchdachtes Design wider, während ausgewählte Stadthäuser zusätzliche Merkmale wie ein doppelt so hohes Wohnzimmer, ein Dach über dem Kopf und interne Aufzüge aufweisen.

Die exklusive Wohnanlage hebt sich durch eine Reihe von Annehmlichkeiten ab, die das Wohnerlebnis noch verbessern. Jede Einheit verfügt über einen privaten Parkplatz, der Komfort und Sicherheit bietet. Die Bewohner können sich am großen Swimmingpool entspannen oder ihre Kinder im eigenen Kinderbecken planschen lassen. Der gut ausgestattete Fitnessraum ist für Fitnessbegeisterte gedacht, während das Clubhaus einen gesellschaftlichen Raum für Zusammenkünfte bietet. Schattige Sitzgelegenheiten und landschaftlich gestaltete Zonen schaffen einladende Räume für die Freizeit und das Zusammenleben in der Gemeinschaft.

Der Lebensstil hier verkörpert die Essenz des Luxus in jeder Bewegung und bietet den Bewohnern nicht nur ein Zuhause, sondern einen exklusiven Zufluchtsort. Das Projekt zeugt von sorgfältiger Planung, tadellosem Design und einem Engagement für ökologische Nachhaltigkeit.

Wichtigste Highlights:

– Elegant gestaltete Luxus-Stadthäuser mit 2, 3, 4 und 5 Schlafzimmern

– Erstklassige und exklusive Lage im Dubai Investment Park (DIP)

– Doppelt verglaste Fenster für Energieeffizienz

– Klimaanlage zur Klimatisierung der Umgebung

– Waschtischunterschränke und Spiegel, die die Ästhetik unterstreichen

– Einbauschränke in den Schlafzimmern für reichlich Stauraum

– Einige Schlafzimmer mit eigenem Bad für zusätzlichen Komfort

– Sky-Dach in bestimmten Stadthäusern, das den Lebensstil erhöht

– Interne Aufzüge in einigen Häusern, die Luxus und Zugänglichkeit verbinden

Die Bewohner der Verdana Townhouses Phase 3 können sich auf eine Fülle von Annehmlichkeiten freuen, die ihr tägliches Leben verbessern. Von privaten Parkplätzen für jede Einheit bis hin zu einem großen Swimmingpool, einem Kinderbecken, einer Sporthalle und einem Clubhaus ist alles darauf ausgerichtet, den unterschiedlichen Bedürfnissen der Gemeinschaft gerecht zu werden. Schattige Sitzgelegenheiten und üppige Grünflächen laden zum Entspannen und Verweilen ein. Die Betonung der Annehmlichkeiten spiegelt das Engagement wider, ein ganzheitliches Lebensumfeld zu schaffen, das über die Grenzen der einzelnen Häuser hinausgeht.

Wichtigste Einrichtungen:

– Großer Swimmingpool

– Schwimmbad für Kinder

– Turnhalle

– Klubhaus

– Einzelhandelsverkaufsstellen

– Schattige Sitzbereiche

– Landschaftliche Bereiche

– Himmelsdach

Die Verdana Townhouses Phase 3 befinden sich im pulsierenden Herzen des Dubai Investments Park (DIP), einem erstklassigen Standort in Dubai, der eine perfekte Mischung aus urbaner Raffinesse und natürlicher Gelassenheit bietet. Eingebettet zwischen Parks, Schulen, Moscheen und Einzelhandelsgeschäften bietet dieses Projekt eine moderne Oase in unmittelbarer Nähe zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Dubais. DIP soll eines der umweltfreundlichsten Bauprojekte in der Region sein, mit einer umfangreichen Landschaftsgestaltung und grünen Initiativen, die das Engagement für eine saubere und nachhaltige Umwelt widerspiegeln. Die Bewohner genießen nicht nur einen luxuriösen Lebensstil in ihren Häusern, sondern haben auch leichten Zugang zum pulsierenden Leben in Dubai.

Nahegelegene Orte:

– 18 Minuten – Dubai Marina

– 18 Minuten – Dubai Park und Resorts

– 20 Minuten – Palm Jumeirah

– 20 Minuten – Global Village

– 23 Minuten – Mall of the Emirates

– 25 Minuten – Burj Khalifa/Dubai Mall

Der Masterplan Verdana Townhouses Phase 3 von Reportage Properties enthüllt eine sorgfältig gestaltete Wohnanlage mit einer limitierten Auflage von 131 Stadthäusern. Vor der Kulisse des Dubai Investments Park gelegen, entspricht das Projekt den höchsten internationalen Standards in Bezug auf Design, Qualität und Raum. Die elegant gestaltete Wohnanlage fügt sich harmonisch in die Umgebung ein, fördert das Gemeinschaftsgefühl und bietet gleichzeitig Privatsphäre und Exklusivität. Der Masterplan sieht eine nahtlose Verschmelzung von modernen Lebensräumen und grünen Landschaften vor, die ein unvergleichliches Wohnerlebnis schaffen.

Verdana Townhouses Phase 3 bietet ein vielfältiges Angebot an Stadthäusern mit 2, 3, 4 und 5 Schlafzimmern, die mit hochwertigen Oberflächen und Ausstattungen versehen sind. Die High-End-Design-Kollektion bietet nur eine begrenzte Anzahl von 131 Einheiten, wobei jede Einheit durchdacht konzipiert wurde, um Platz und Funktionalität zu maximieren. Die Grundrisse bieten private Balkone oder Terrassen, Küchenschränke, voll geflieste Bäder, doppelt verglaste Fenster, Klimaanlagen und Einbauschränke. Einige Stadthäuser verfügen über einzigartige Elemente wie z. B. doppelhohe Wohnzimmer, ein Dach über dem Kopf, private Bäder in bestimmten Schlafzimmern und interne Aufzüge. Die Vielfalt der Grundrisse geht auf die unterschiedlichen Vorlieben der Bewohner ein und sorgt dafür, dass sie ein Zuhause finden, das ihrem individuellen Lebensstil entspricht.

