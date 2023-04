Neuste Off Plan Apartments von Emaar, Dubai

Emaar Golf Grand und Emaar Creek Waters

Emaar Golf Grand

Emaar Properties stellt The Golf Grand vor, eine neue Wohnanlage in Dubai Hills Estate mit luxuriös gestalteten Apartments mit exklusivem Service. Hier ist eine ganz neue Art zu leben in diesen sorgfältig gestalteten Häusern.

Golf Grand ist eine neue Ergänzung zu Dubai Hills Estate. Der Autor des Projekts ist Emaar Properties, einer der bekanntesten Bauträger in Dubai, bekannt für Act One Act Two, Sunrise Bay, Emerald Hills und mehr. Die Gesamtzahl der Einheiten in Golf Grand beträgt 323, darunter Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern und Blick auf den großen Golfplatz und die Umgebung. Die Wohnungen werden von all jenen geschätzt, die einen modernen urbanen Luxus-Lifestyle erleben möchten.

Den Bewohnern der Anlage wird eine Reihe von Annehmlichkeiten geboten, darunter ein Infinity-Pool, ein Pooldeck, ein Fitnesscenter, ein Kinderspielplatz, eine Dachlounge, ein überdachter Mehrzweckraum sowie ein begrüntes Podiumsdeck und vieles mehr. Ein überdachter Parkplatz und ein 24/7-Sicherheitsdienst werden ebenfalls zur Verfügung stehen.

Die Fertigstellung des Projekts ist für das erste Quartal 2027 geplant. Mit dem Kauf einer Wohnung in Golf Grand haben Sie die Möglichkeit, ein 2-jähriges Investorenvisum oder ein 10-jähriges Goldenes Visum zu beantragen, je nach der gewählten Immobilie.

Off-Plan Immobilien in Dubai kaufen

Dubai Hills Estate ist ein Entwicklungsgebiet, das sowohl Einwohner als auch Ausländer anzieht. Dank der guten Anbindung an die Al Khail Road erreichen Sie das Stadtzentrum von Dubai in nur 15 Autominuten, während die geplanten Etihad Rail- und Dubai Metro-Linien es Ihnen ermöglichen werden, die Flughäfen und andere Emirate in naher Zukunft zu erreichen.

Die Dubai Hills Mall wird das nächstgelegene Einkaufsziel zum Golf Grand sein und über 650 Einzelhandelsgeschäfte, unzählige Restaurants und eine rekordverdächtige Indoor-Achterbahn bieten. Zu den weiteren Einkaufsmöglichkeiten gehören die Grand City Mall, die Al Quoz Mall und die Circle Mall JVC. Der Dubai Hills Golf Club, der über eine Golfakademie und verschiedene Sporteinrichtungen verfügt, ist nur wenige Minuten von der Anlage entfernt.

Wenn Sie Eigentümer einer Wohnung in Golf Grand werden, können Sie und Ihre Familienmitglieder ein Investorenvisum oder ein Goldenes Visum beantragen, je nachdem, für welche Immobilie Sie sich entscheiden. Ein Goldenes Visum mit einer Laufzeit von 10 Jahren wird an diejenigen vergeben, die mindestens 2.000.000 AED (545.000 $) für Wohnimmobilien ausgeben. Falls Sie nach Ablauf des Visums Eigentümer der Immobilie bleiben, kann das Visum verlängert werden.

Die Fertigstellung des Projekts ist für das erste Quartal 2027 geplant. Wenn Sie sich für die Vermietung Ihrer Immobilie entscheiden, können Sie sich ein großzügiges Einkommen sichern. So liegt die aktuelle Rendite für eine 1-Schlafzimmer-Wohnung in Dubai Hills Estate bei 7,4 %, während die Rendite für ein Stadthaus mit 3 Schlafzimmern 7,1 % beträgt.

Emaar Creek Waters

Creek Waters von Emaar Properties ist ein außerplanmäßiges Projekt im Dubai Creek Hafen. Das Projekt ist ein ideales Beispiel für modernes Design mit durchdachten und den besten architektonischen Lösungen. Zu den verfügbaren Wohnungen Wohnungen, Stadthäuser und ein exklusives Duplex-Penthouse zum Kauf angeboten.

Creek Waters von Emaar Properties bietet luxuriöses Wohnen mit spektakulärer Aussicht und ist eine der Erweiterungen von Creek Island, Dubai Creek Harbour. Creek Waters ist die richtige Wahl für Menschen, die ihren Komfort schätzen und Zugang zu erstklassigen Annehmlichkeiten und einer Reihe von Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen haben möchten.

Die Gesamtzahl der Wohneinheiten in Emaar Creek Waters wird 450 betragen, und die zukünftigen Bewohner können zwischen Wohnungen mit 1-4 Schlafzimmern, Stadthäusern mit 3 Schlafzimmern und einem Duplex-Penthouse mit 5 Schlafzimmern wählen.

Die Podiumsebene von Creek Waters wird eine Reihe von Annehmlichkeiten beherbergen, die ideal für Entspannung und Unterhaltung sind, darunter ein glitzernder Infinity-Pool mit einer Sonnenterrasse, von der aus Sie den besten Blick auf den Dubai Creek Harbour genießen können. Ein voll ausgestatteter Fitnessraum mit raumhohen Fenstern wird ebenfalls in einem separaten Pavillon zu finden sein, und ein Grillbereich wird zu Ihrem Lieblingsplatz zum Entspannen nach einem anstrengenden Tag.

Emaar Seascape Dubai –> Apartment kaufen

Creek Waters wird in Creek Island eingebettet sein, das Teil des Dubai Creek Harbour von Emaar Properties ist. In Zukunft werden die Bewohner des Projekts von dem ausgebauten öffentlichen Verkehrssystem profitieren, zu dem 4 U-Bahn-Stationen und ein Wassertaxi gehören, das ins Stadtzentrum von Dubai fährt.

Wenn Sie auf Creek Island wohnen, können Sie von unzähligen Unterhaltungs- und Freizeitmöglichkeiten profitieren. Ein fußgängerfreundlicher Creekside Park wird Fitnesszentren, multifunktionale Sportplätze, offene Rasenflächen, ein Amphitheater und vieles mehr beherbergen.

Die Creek Marina wird Kunstinstallationen, Imbisswagen, einen Yachtclub mit 81 Liegeplätzen und eine skulpturale Aussichtsplattform bieten. Die Hafenpromenade wird auch eine Vielzahl von Gourmetrestaurants und Einkaufsmöglichkeiten beherbergen.

Creek Waters wird ein Meisterwerk sein, in dem zeitgenössische architektonische Lösungen mit innovativer Landschaftsgestaltung kombiniert werden. Der Kauf einer Wohnung in Creek Waters ist eine ideale Investition in Ihre Zukunft, denn die durchschnittliche Rendite für eine 1-Schlafzimmer-Wohnung im Entwicklungsgebiet Dubai Creek Harbour beträgt 6,2 %. Eigentümer von Wohnungen in Creek Waters haben außerdem die Möglichkeit, ein 2-jähriges Investorenvisum oder ein 10-jähriges Goldenes Visum zu beantragen, je nachdem, für welche Art von Immobilie sie sich entscheiden.

