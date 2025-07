Neustart mit Substanz

Ein neuer Karrierepfad für Menschen mit Macher Mentalität

Ein neuer Karrierepfad für Menschen mit Macher Mentalität: Das Geschäftsmodell Insolvenzverwertung bietet eine echte Alternative für alle, die beruflich neu durchstarten wollen – unabhängig, marktnah und sofort umsetzbar. Ein neues E-Book liefert jetzt das Know-how für den Einstieg.

Verwerter-Manufaktur: Wenn etablierte Berufe ins Wanken geraten, braucht es neue, tragfähige Konzepte. Thomas Nelkel, ehemaliger Auktionator mit über 23 Jahren Branchenerfahrung, zeigt in seinem neuen E-Book, wie man sich als Verwerter erfolgreich selbstständig macht, ohne teure Vorinvestitionen oder Konzernbindung.

Insolvenzverwertung, ein Markt, der durch Insolvenzen, Betriebsaufgaben, Nachlässe und Firmenauflösungen kontinuierlich wächst. Genau hier sind Menschen gefragt, die mit Organisationstalent, Wertverständnis und wirtschaftlichem Denken agieren, als Schnittstelle zwischen Insolvenzverwaltern, Banken, Unternehmern und Käufern.

Das E-Book „Insolvenzverwertung als Geschäftsmodell“ vermittelt praxisnah, wie man:

Schritt für Schritt zum professionellen Auktionator und Verwerter wird.

Mehr Information zum kostenlosen Audio-Leitfaden

Ein kostenloser 30-Minuten-Audio-Leitfaden führt in das Thema ein und vermittelt, warum gerade jetzt der Einstieg in diesen Markt besonders erfolgsversprechend ist. Das Besondere: Dieses Wissen stammt aus über 860 realen Verwertungen und wird systematisch aufbereitet. Enthalten sind über 200 Seiten Know-how, Kalkulationshilfen, Checklisten, Formulare und reale Strategien zur Positionierung.

Ideal für: berufliche Um- oder Quereinsteiger,Menschen in Umbruchsituationen (Stellenabbau, Branchenwechsel, Frust im Angestelltenverhältnis) und Personen mit betriebswirtschaftlichem, handwerklichem oder organisatorischem Background.

Über den Autor:

Thomas Nelkel war über zwei Jahrzehnte als Auktionator und Verwerter tätig. Mit geschultem Blick für Werte und einem tiefen Verständnis für Abläufe in Insolvenzverfahren hat er eine eigenständige Methodik entwickelt, die heute als Geschäftsmodell weitergegeben wird. Mit der Verwerter-Manufaktur öffnet er den Zugang für neue Selbstständige, die auf Substanz statt auf Schnellversprechen setzen.

Die Verwerter-Manufaktur vermittelt praxisnahes Know-how rund um die professionelle Insolvenzverwertung – für Gründer, Quereinsteiger und Unternehmer.

