Neustart beim BVFL Bundesverband Finanzierung und Leasing

Neuer Vorstand und strategische Neuausrichtung für die Zukunft

Freiburg/Mannheim, November 2025 – Mit neuem Vorstand und klarem Zukunftskurs beginnt für den Berufsverband für Fach- und Führungskräfte aus der Finanzierungs- und Leasingbranche eine neue Ära. Der BVFL richtet seine Verbandsarbeit neu aus, um die Modernisierung voranzutreiben, die Mitglieder stärker zu vernetzen und die Interessenvertretung der Branche nachhaltig zu stärken.

Im Rahmen der jüngsten Mitgliederversammlung wurden erfahrene Branchenexperten in den Vorstand gewählt: Axel Schäfer übernimmt den Vorsitz, unterstützt von Dennis Hartog und Joachim Jaschke als stellvertretende Vorsitzende sowie Michal Stanke als Schatzmeister. Gemeinsam stehen sie für Transparenz, Innovation und eine konsequente digitale Ausrichtung des Verbandes.

Die strategische Neupositionierung sieht vor, die Verbandsangebote gezielt weiterzuentwickeln: Im Vordergrund stehen intensivere Qualifizierungs- und Networking-Angebote sowie eine verbesserte digitale Infrastruktur, die eine noch engere, überregionale Zusammenarbeit ermöglicht. Künftig sollen Informationsformate, Austauschmöglichkeiten und ein aktives Community-Management die Branche bundesweit verbinden und stärken.

Der BVFL setzt sich zukünftig stärker für die Qualifizierung, Vernetzung, Interessen und Sichtbarkeit von Fach- und Führungskräften in der Finanzierungs-, Factoring- und Leasingwirtschaft ein und lädt alle Mitglieder sowie Interessierte ein, den Weg des Verbands aktiv mitzugestalten und von den neuen Services zu profitieren.

Der BVFL Bundesverband Finanzierung und Leasing wurde von neun der ersten Finanzierungs- und Leasingwirte (Dipl. VWA) und dem Studienleiter für Leasing an der VWA Freiburg am 19.02.1989 gegründet. Der Verband hat sich die Förderung der fachbezogenen Weiterbildung des Berufsstandes, zum Ziel gesetzt. Heute ist der Verband ein Berufsverband für Fach- und Führungskräfte der Finanzierungs- und Leasingbranche und befasst sich mit relevanten Themen der Unternehmensfinanzierung (Leasing, Factoring, Crowdinvesting und andere). Mitglieder sind neben Absolventen entsprechender Fachstudiengänge Fach- und Führungskräfte der Branche.

