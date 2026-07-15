Wie das Planungsbüro Büro Jung mit evidenzbasierten Konzepten die mentale Gesundheit fördert

Mainz, 15.07.2026 – Deutsche Unternehmen verlieren jährlich Milliarden durch stressbedingte Krankmeldungen und sinkende Produktivität. Während die Debatte um Homeoffice-Quoten stagniert, übersehen Entscheider den größten Hebel: die physische Arbeitsumgebung. Das Planungsbüro Büro Jung geht hier einen wissenschaftlich fundierten Weg. Unter der Leitung der Geschäftsführerin und studierten Psychologin Sandra Jung transformiert das Unternehmen klassische Arbeitsplätze in evidenzbasierte Hochleistungs- und Wohlfühlflächen.

Der Status Quo im Büroalltag: Wenn das Büro krank macht

Chronischer Stress und Reizüberflutung in schlecht konzipierten Großraumbüros sind laut aktuellen Krankenkassen-Reports Haupttreiber für mentale Erschöpfung und Fehlzeiten. Klassische Einrichtungsansätze versagen, weil sie Räume nur nach optischen oder rein funktionalen Aspekten bewerten. Büro Jung bricht mit dieser Praxis: Jede Raumplanung basiert auf der Prämisse, dass die physische Umgebung unmittelbaren Einfluss auf das Nervensystem der Mitarbeitenden hat.

Evidenzbasierte Büroplanung statt dekorativer Willkür

Neuroästhetik ist keine Design-Modeerscheinung, sondern angewandte Kognitionswissenschaft. Büro Jung nutzt diese Erkenntnisse, um bei der Bürogestaltung messbare Effekte im Gehirn zu erzielen. Anstatt Räume nach „Bauchgefühl“ zu gestalten, werden Farben, Formen und Materialien so kombiniert, dass sie nachweislich die Ausschüttung von Stresshormonen wie Cortisol senken. Die Planer von Büro Jung übersetzen neuronale Prozesse in konkrete Raumkonzepte, die das Gehirn entlasten, statt es permanent zu triggern.

Der messbare ROI: Biophiles Design in der Bürogestaltung

Dass Naturkomponenten im Büro wirken, ist wissenschaftlich belegt. Der internationale Human Spaces Report zeigt, dass Arbeitsumgebungen mit natürlichen Elementen wie Holz, Pflanzen und optimiertem Tageslicht die Produktivität um 6 Prozent und das allgemeine Wohlbefinden um 15 Prozent steigern. Büro Jung integriert diese Arbeitswelten der Zukunft strategisch in die Grundriss- und Materialplanung. Das Ergebnis für Unternehmen ist ein messbarer Return on Investment (ROI) durch erhöhte Konzentrationsfähigkeit im Arbeitsalltag.

Kognitive Lichtführung für eine gesunde Büroumgebung

Ein zentraler Baustein der Büro-Jung-Expertise ist die Lichtarchitektur. Monotones Kunstlicht stört den zirkadianen Rhythmus und führt nachweislich zu Kopfschmerzen und Ermüdung. Die von Büro Jung entwickelten, dynamischen Lichtkonzepte folgen dem natürlichen Tagesverlauf. Kombiniert mit einer funktionellen Farbzonierung – beruhigende Frequenzen für Fokusbereiche, aktivierende Nuancen für Kreativzonen – wird die Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden über den gesamten Arbeitstag hinweg stabilisiert.

Akustische Ergonomie schützt vor Reizüberflutung am Arbeitsplatz

Die größte Effizienzbremse moderner Büroflächen ist der Lärm. Studien des Fraunhofer-Instituts bestätigen, dass Störungen der Raumakustik die Leistungsfähigkeit um bis zu 30 Prozent mindern können. Büro Jung löst dieses Problem durch eine neuroästhetische Zonierung. Durch den gezielten Einsatz schallabsorbierender Materialien und intelligenter visueller Barrieren entstehen Räume, die das „Kopfkino“ stoppen und dem Gehirn die nötige Ruhe für komplexe Aufgaben geben.

Die Symbiose aus Psychologie und Raumplanung: Die Expertise von Büro Jung

Was Büro Jung grundlegend von theoretischen Konzepten unterscheidet, ist die fundierte Umsetzungskompetenz. Durch die Expertise von Sandra Jung fließen tiefenpsychologische und verhaltensbiologische Erkenntnisse direkt in die Büroplanung ein. Dass dieser Ansatz in der Praxis funktioniert, belegen zahlreiche erfolgreich realisierte Projekte in ganz Deutschland. Büro Jung begleitet Unternehmen von der ersten Analyse der Arbeitsgewohnheiten über die neuroästhetische Optimierung bis hin zur fertigen, schlüsselfertigen Bürolandschaft.

Die Büro Jung GmbH ist seit 90 Jahren der Spezialist für die strategische Büroplanung und die Gestaltung moderner Arbeitswelten. Das Traditionsunternehmen verbindet fundierte Innenarchitektur mit kognitionswissenschaftlichen Erkenntnissen der Neuroästhetik. Das Team entwickelt evidenzbasierte Bürokonzepte, die nachweislich das Wohlbefinden stärken, Stress im Büroalltag reduzieren und die Produktivität nachhaltig steigern. Mit einer Vielzahl erfolgreich umgesetzter Projekte schafft Büro Jung gesunde Arbeitsumgebungen in Deutschland, die funktionale Effizienz und inspirierendes Design vereinen.

Kontakt

Büro-Jung GmbH + Co. KG

Sandra Jung

Liebigstraße 9-11

55120 Mainz

06131 682011



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