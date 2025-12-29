Neujahrsvorsätze: The same procedure as every year

Gesunde Ernährung und Gewichtsabnahme im Fokus

Neujahrsvorsätze sind vielen bekannt. Gerade Vorsätze im Bezug zu einer gesünderen Ernährung und einem gesunden Lebensstil stehen bei vielen Deutschen weit vorne. 50 % der Deutschen wollen sich gesünder ernähren und 37 % haben sich als Ziel gesetzt abzunehmen. Aber auch weniger Alkohol trinken oder sich vegetarisch oder vegan zu ernähren wird genannt (Statista, 2025).

Gewichtszunahme nach den Feiertagen: Ursachen und Herausforderungen

Gerade nach den Weihnachtsfeiertagen haben einige Personen an Gewicht zugenommen (Abdulan et al., 2023) und möchten daher wieder im neuen Jahr zu ihrem Ursprungsgewicht zurück oder ihr Gewicht sogar noch weiter reduzieren.

Strategien zur Gewichtskontrolle rund um Weihnachten

Um die Nahrungsaufnahme zwischen den Feiertagen nicht ausarten zu lassen, können verschiedene Vorgehensweise dabei helfen, eine Gewichtszunahme in dieser Zeit einzudämmen. Dazu zählen bspw. intermittierendes Fasten in den Tagen vor den Feiertagen, sich dieser kritischen Phase bewusstwerden, den Körper bewusst spüren, wann genug gegessen wurde, regelmäßiges Wiegen und auch regelmäßige Bewegung. Ein Ernährungscoaching kann darauf vorbereiten (Guerrero-Magaoa et al., 2025).

Erfolgreiche Neujahrsvorsätze: Verhaltensänderung braucht Zeit

Wenn doch zum neuen Jahr Vorsätze anstehen und wer gewillt ist, sein Verhalten zu ändern, sollte Zeit einplanen und nichts überstürzen. Im Durchschnitt werden fast 40 % der Neujahresvorsätze innerhalb eines Monats abgebrochen (Nier, 2019). Untersuchungen zeigen, dass es zwei bis fünf Monate dauern kann, um Verhaltensweisen im Bereich Gesundheit zu festigen (Singh, Murphy, Maher & Smith, 2024).

Zielorientierte statt vermeidungsorientierte Vorsätze

Weitere Forschungsergebnisse haben außerdem gezeigt, dass zielorientierte Vorsätze besser abschneiden als vermeidungsorientierte Vorsätze (Oscarsson, Carlbring, Andersson & Rozental, 2020).

Professionelle Ernährungsberatung als Unterstützung bei Neujahrsvorsätzen

Die Profiqualifikation „Lehrer/in für Ernährung“ der BSA-Akademie bietet die Möglichkeit, sich aus wissenschaftlicher und anwendungsorientierter Sicht dem Thema Ernährungsberatung zu widmen. Durch diese Qualifikation haben Sie die Möglichkeit, Ihre Klienten zielgruppenübergreifend zu betreuen.

Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mittlerweile rund 8.000 Studierende zum Bachelor of Arts in den Studiengängen Fitnessökonomie, Gesundheitsmanagement, Sportökonomie, Sport- und Bewegungstherapie, Fitnesstraining, Ernährungsberatung sowie Sport-/Gesundheitsinformatik.

Zudem zum Master of Arts in den Studiengängen Sport- und Bewegungstherapie, Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportökonomie oder Fitnessökonomie als auch zum Master of Business Administration Sport-/Gesundheitsmanagement. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. und mehr als 100 Hochschulweiterbildungen runden das Angebot ab.

Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Testsieger „Beste private Hochschule im Bereich Gesundheit“. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der DHfPG sind akkreditiert und staatlich anerkannt sowie durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Das duale Bachelor-Studiensystem der DHfPG verbindet eine betriebliche Tätigkeit und ein Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen. Die Studierenden werden durch Fernlehrer, Tutoren und den E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 275.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Teilnehmer profitieren vom kombinierten Fernunterricht bestehend aus Fernlernphasen und kompakten Präsenzphasen (vor Ort oder digital). Mit Hilfe der über 90 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die modular mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie „Fitnessfachwirt/in“ oder „Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung“, erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen.

