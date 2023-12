Neuheit: Mobiles Tiny House bietet noch mehr Flexibilität!

Klein, aber oho! Das Interesse an Tiny Houses steigt mit gutem Grund stetig an. Trotz der geringen Grundfläche bieten die Häuser sogar Familien Platz. Sie sind nachhaltig, kostensparend und flexibel: Ideal für einen Arbeitsplatz im Home-Office. Noch beweglicher werden Fans der winzigen Wohneinheiten jetzt dank einer Neuentwicklung der Aurora Company. Ihr insgesamt bereits fünftes Modell trägt den Namen „Moon“ und steht direkt auf Rädern. Dann also los!

Seit der US-amerikanischen Finanzkrise 2007 erleben Tiny Houses einen Boom. Die ressourcensparenden Wohnmöglichkeiten schonen nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Und auch als zukunftsträchtiges Investment rücken sie verstärkt in den Vordergrund. Denn neben einem Selbstbezug eignet sich ein Tiny House ideal für die Vermietung an Urlauber oder Zeitarbeiter. Das winterfeste Moon-Modell lässt sich dank seiner Räder einfach dorthin fahren, wohin es die Besitzer zieht. Die Komplettausstattung umfasst neben Küche und Bad unter anderem einen Fernseher und eine Fußbodenheizung. Ein modernes Dachfenster lässt die Sonne herein, wird es zu heiß, schafft die Klimaanlage willkommene Abkühlung. Dabei sorgen nachhaltige Energieoptionen für stets angenehme Temperaturen. So besteht die ökologische Dämmung aus recycelten Materialien, auf Nachfrage bieten die erfahrenen Hersteller auch Off-Grid-Lösungen an.

Qualität bei Design und Funktionalität

Dies gilt selbstverständlich für alle Angebote des polnischen Unternehmens. Die hohen Standards bei Design und Funktionalität seiner Tiny Houses hat es sich selbst gesetzt. Sunshine, River, Porto oder Verona bieten Singles, Paaren und Eltern mit Kleinkindern perfekte Wohnmöglichkeiten. Die Grundausstattungen bestehen aus natürlichen Materialien, enthalten alles, was im Alltag benötigt wird, und lassen sich individuell erweitern. Farben und Ausstattung können frei konfiguriert werden, ausgebildete Architekten unterstützen die persönliche Planung. So ist jedes Tiny House ein Unikat: optisch ansprechend und rund ums Jahr vielseitig nutzbar.

Die Nachfrage nach den kreativen, raumsparenden und hochqualitativen Wohnlösungen spricht für sich. Durchschnittlich ein Tiny House täglich gestalten die Experten aktuell, mit „Moon“ wird sich die Anzahl schnell weiter erhöhen. Wer unsicher ist, welches Modell er wählen sollte, kann sich auf der Webseite oder in europaweiten Showrooms informieren. Probewohnen wird derzeit in Worpswede angeboten, kompetente Ansprechpartner beantworten telefonisch und online offene Fragen. Das außergewöhnliche Preis-Leistungs-Verhältnis wird durch den aktuellen Winterdeal nochmals übertroffen. Spätestens nach sechs Monaten erfolgt die Übergabe des individuell gestalteten Tiny-Traumhauses. Und auf die besonders Ungeduldigen warten sofort verfügbare Tiny Houses. So steht dem künftigen Wohneigentum nichts mehr im Wege!

Unsere moderne Produktionslinie ermöglicht es uns eine hohe Stückzahl an Tiny Häusern zu produzieren, das bei einer gleichbleibenden und hervorragenden Qualität – Handgemacht und mit liebe zum Details. Somit sind wir einer der wenigen Hersteller in Europa, die ein hervorragendes Preisleistungsverhältnis bei einer schnellen Lieferung garantieren.

Besonderes Augenmerk legen wir auf die Qualität unserer Arbeit. Es ist für uns extrem wichtig, unsere Tiny Houses ständig zu verbessern und neue funktionale Lösungen einzuführen. Wir handeln mit guter Energie und in der tiefen Überzeugung, dass unsere Mission dazu beiträgt, die Welt zum Besseren zu verändern. Natürlichen Materialien so wenig Kunststoff wie möglich und komplett autarke Modelle sind Lösungen für einen noch nachhaltigen Bau unsere Tiny Houses.

