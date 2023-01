Das kratzen und beißen hat ein Ende dank Hypoallergenes Hundefutter der Marke Futter Shuttle. Das Hypoallergenes Hundefutter mit Insektenprotein

Neuheit in der Hundeernährung

Hypoallergenes Hundefutter Plus 20

Das kratzen und beißen hat ein Ende dank Hypoallergenes Hundefutter der Marke Futter Shuttle.

Der Markenhersteller Futter Shuttle hat ein Allergiker Hunde Trockenfutter Plus 20 als Hypoallergenes Hundefutter auf den Markt gebracht.

Der stellvertretende Geschäftsführer Herr Stojcevic hat uns detailliert erklärt dass durch das Insektenprotein der Soldatenfliege ist das Hypoallergenes Hundefutter Trockenfutter bestens für alle allergischen Hunde geeignet ist. Durch die Zugabe der bekömmlichen Kartoffel und die schonende Herstellung ist das Hypoallergene Hundefutter Trockenfutter Plus 20 außerdem Getreidefrei was für die Allergischen Hunde essentiell ist!

Das Hypoallergenes Hundefutter Plus 20 hat 20 Vorteile für Sie und Ihren Hund

Dies wären:

Plus 1: Hypoallergenes Hundefuttert ist bestens geeignet für alle Hunde Rassen

Plus 2: Mit 30 % Insekten Protein – Hochwertiges Monoprotein

Plus 3: Getreidefrei, deshalb auch für Getreide-Allergiker und hypoallergene Hunde bestens geeignet.

Plus 4: Mit der bekömmlichen Süßkartoffel und deren optimalem Gehalt an Mineralstoffen und Vitaminen. Positiver Nebeneffekt – Süßkartoffeln wirken antioxidativ und haben weniger Kohlenhydrate.

Plus 5: Bei der Insektenproduktion wird kein Antibiotika eingesetzt

Plus 6: Rübenmark wirkt prebiotisch und trägt beim Hypollergenes Hundefutter zur positiven Darmflora bei

Plus 7: Cranberries unterstützen das Immunsystem und die Blase

Plus 8: Bierhefe – unterstützt die Darmflora positiv

Plus 9: Enthält Amaranth und Leinsaat – Reich an Omega 3 und 6 Fettsäuren

Plus 10: Frei von Farbstoffen und ohne synthetische Konservierungsstoffe

Plus 11: Verschiedenes Gemüse ist Lieferant für natürliche Vitamine

Plus 12: Hypoallergenes Hundefutter mit Meeresalgen wirken entzündungshemmend

Plus 13: Chicoree als Inulinquelle

Plus 14: Yucca wirkt kotgeruchsreduzierend

Plus 15: Hypoallergenes Hundefutter Insekt Plus 20 hat ein ausgewogenes Ca/P Verhältnis

Plus 16: Essbarer Anteil des Tieres liegt bei 100 %

Plus 17: Insekten haben einen geringen Futterverbrauch und dadurch geringe verbrauchte Ressourcen

Plus 18: Bei der Herstellung des Monoproteins beim Hypoallergenes Hundefutter werden wenig Treibhausgase produziert was sich positiv auf den Klimawandel auswirkt

Plus 19: Wasserverbrauch ist bei der Herstellung und Züchtung der Insekten auf niedrigem Niveau und somit positiv für das Grundwasser

Plus 20: Eines der besten getreidefreien, Hypoallergenes Hundefutter auf dem Markt. Mit der besonderen Formel „Insekt Plus 20“

Weiter hat Herr Stojcevic angemerkt das Sie gerne eine Probe Hypoallergenes Hundefutter bei der Firma Futter Shuttle anfordern können damit auch Ihr Hund in den Genuss eines Hypoallergenes Hundefutter Trockenfutter mit Insektenprotein kommt.

Wir, die Firma Futter Shuttle lassen unser hochwertiges Hundefutter und Katzenfutter in höchster Qualität herstellen.

Sie hat sich auf Getreidefreies Katzenfutter und Hundefutter ohne Getreide spezialisiert.

Dabei verwenden wir keine synthetischen Konservierungsmittel, keine Farbstoffe und keine synthetischen Geschmacksverstärker. Das Nassfutter für Hunde und Katzen wird ausschließlich aus Muskelfleisch und hochwertigen Innereien schonend hergestellt.

Beim Hunde- und Katzen Trockenfutter achten wir auf die Verwendung von hochwertigem Muskelfleisch, schonende Herstellung und sehr hochwertige Zutaten wie Lachsöl, Reis und Kartoffeln, usw. in Lebensmittelqualität. Viele unserer Hundesnacks und Katzensnacks werden luftgetrocknet und somit schonend haltbar gemacht!

