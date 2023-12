Neugründung: Schultheiß Energy AG übernimmt Betrieb und Planung von Energieanlagen für Gemeinden

Rundum-Sorglos-Pakete dank Wärme- und Strom-Contracting

Zukunftsfähige Energiekonzepte müssen stetig steigende Anforderungen an Nachhaltigkeit und Energiesicherheit erfüllen. Mit dem Beschluss des Wärmeplanungsgesetzes in Kombination mit dem Gebäudeenergiegesetz wurde Städten und Gemeinden ein Mammutprojekt vor die Füße gesetzt, das viele Herausforderungen mit sich bringt und Kapazitäten in Anspruch nimmt. Die Schultheiß Gruppe aus Nürnberg setzt mit der Neugründung der Schultheiß Energy AG genau dort an: Sie gibt Gemeinden einerseits Hilfestellung bei der Kommunalen Wärmeplanung, übernimmt darüber hinaus aber auch die Entwicklung, Realisierung und den Betrieb nachhaltiger Energieanlagen in neuen Wohnquartieren.

„In der Schultheiß Energy AG steckt die jahrzehntelange Schultheiß-Kompetenz der erfolgreichen Nürnberger Firmengruppe“, fasst Dr. Hermann Ruttmann, Vorstand der Schultheiß Projektentwicklung AG und auch der neu gegründeten Schultheiß Energy AG, zusammen. Sein Vorstandskollege Dr. Matthias Schindler ergänzt: „Ein Großteil der Gemeinden geht derzeit aktiv voran in der Entwicklung neuen Wohnraums, vor allem im Bereich des geförderten Wohnungsbaus. Unser Ziel ist es, eine wirkliche Komplettlösung im Bereich der Projektentwicklung anzubieten. Dazu zählt ab sofort auch der Baustein der Energieversorgung, den wir mit der Schultheiß Energy AG und starken Partnern an unserer Seite realisieren.“

Contracting: Alles aus einer Hand

Als Contractor übernimmt die Schultheiß Energy AG die gesamte Beratung und Planung, die Finanzierung und letztendlich den Bau und Betrieb der ausgewählten Energieanlagen im einem festgelegten Zeitraum. Die Gemeinde trägt keinerlei Risiko und die Bürger beziehen die erzeugte Energie zu vertraglich festgelegten Konditionen – ein Rundum-Sorglos-Paket!

Im Rahmen des Wärme- und Strom-Contractings koppelt die Schultheiß Energy AG die beiden Sektoren intelligent. Die komplette Wärmeerzeugung wird dabei nach effektiven und effizienten Grundsätzen konzipiert und setzt auf nachhaltige Komponenten wie das Kalte Nahwärmenetz, die Wärme von Abwasser und Blockheizkraftwerke. Die Stromversorgung ist ebenfalls unter Nutzung Erneuerbarer Energien wie z.B. Photovoltaik entsprechend intelligent geplant.

Kommunale Wärmeplanung

Die dritte Säule im Angebotsspektrum der Schultheiß Energy AG ist die Unterstützung bei der Kommunalen Wärmeplanung. In den Gemeinden sind viele Kapazitäten gebunden, seit sie vom Bund verpflichtet wurden, bis 2028 sämtliche Gebäudebestände zu erfassen und Konzepte zu entwickeln, wie sie die Energieversorgung durch Nah- und Fernwärme gewährleisten können. Hier unterstützt die Schultheiß Energy AG, u.a. mit einer Softwarelösung, die die Erfassung von Energie-verbräuchen für Gemeinden erheblich erleichtert. Diese wird derzeit in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Ingenieurbüros und der eigenen Softwareentwicklung innerhalb der Schultheiß Gruppe erarbeitet.

Prominent besetzter Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Schultheiß Energy AG ist mit geballter Erfahrung und Kompetenz bestückt. Das Kontrollgremium setzt sich zusammen aus Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske, ehemaliger Präsident der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und Träger des Verdienstkreuzes am Bande, Prof. Dr. Siegfried Balleis, Alt-Oberbürgermeister und Ehrenbürger der Stadt Erlangen, sowie Dr. Günther Beckstein, Bayerischer Ministerpräsident a.D. und Ehrenbürger der Stadt Nürnberg.

Als Contractor und Berater für Städte und Gemeinden übernimmt die Schultheiß Energy AG aus Nürnberg mit ihren Partnern beim Bau neuer Wohnquartiere aus dem Hause Schultheiß die Konzeption, Installation, Wartung und Betreuung maßgeschneiderter Energieversorgungssysteme als Rundum-Sorglos-Pakete. Als Teil der Schultheiß Gruppe profitiert die Schultheiß Energy AG von jahrzehntelanger Erfahrung im Wohnungsbau und einem breitgefächerten Netz an Spezialisten und Partnern.

www.schultheiss-energy.de

Firmenkontakt

Schultheiß Projektentwicklung AG

Michaela Spath

Großreuther Straße 70

90425 Nürnberg

0911 93 425 150



https://www.schultheiss-projekt.de/

Pressekontakt

Schultheiß Projektentwicklung AG

Michaela Spath

Großreuther Straße 70

90425 Nürnberg

0911 93 425 150



https://www.schultheiss-projekt.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.