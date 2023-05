Neufahrzeuge erfolgreich nach Europa ausgeliefert

Am 27. April sind 51 europäische OMODA-Modelle vom Band gelaufen und befinden sich derzeit auf dem Weg nach Europa. Die Fahrzeuge wurden am 18. Mai vom Hafen in Shanghai aus verschifft und werden voraussichtlich während der kommenden Sommersaison Europa erreichen. Dies ist ein bedeutender Meilenstein, da dies die ersten OMODA-Fahrzeuge sein werden, die auf europäischem Boden, insbesondere in Spanien, landen. Die Globalisierung des Marktes schreitet immer schneller voran, sodass die Markteinführung von OMODA in Spanien für das dritte Quartal dieses Jahres erwartet wird, gefolgt von Deutschland irgendwann gegen Ende des Jahres.

Von der Marktanalyse bis zur Geburt der Marke, von der Entwicklung des ersten Produkts bis zur Auslieferung an die Nutzer weltweit hat OMODA bemerkenswerte Leistungen erbracht, die die Reife und das Wachstum des Unternehmens seit seiner Gründung vor einem Jahr eindrucksvoll belegen. OMODA begeistert eine neue Generation von Nutzern auf der ganzen Welt mit seiner unerschütterlichen Qualität, seinem visionären Markenkonzept, seinem fesselnden Fahrerlebnis, seiner intelligenten Technologie und seiner überwältigenden Leistungsfähigkeit. Mit dem klaren Bekenntnis der Marke zu erstklassiger Sicherheit auf globaler Ebene genießen die Nutzer zudem unvergleichlichen Schutz.

Neben Südamerika hat OMODA auch den mexikanischen Markt erobert und verfolgt ehrgeizige Pläne, in Nordamerika Fuß zu fassen. Darüber hinaus ist OMODA der erfolgreiche Eintritt in den israelischen Markt gelungen, wo sich das Unternehmen als führende aufstrebende Marke in den Industrieländern etabliert hat. OMODA hat in Mexiko, Israel und Kuwait zusammen ein Verkaufsvolumen von 13.000 Einheiten erreicht. Darüber hinaus hat OMODA bereits den australischen, neuseeländischen und türkischen Markt erschlossen. Der letztgenannte Markt hat bisher erstaunliche Verkaufszahlen erzielt. Diese Märkte, die für ihren strengen Zugang bekannt sind, boten eine hervorragende Ausgangsbasis für die Expansion von OMODA in die Europäische Union.

Es wird erwartet, dass die Marke bis zum Jahr 2030 weltweit eine Verkaufszahl von 1,4 Millionen Einheiten erreichen wird und sich damit als einer der führenden Anbieter von personalisierten intelligenten Fahrzeugen auf globaler Ebene etabliert. Darüber hinaus wird die Attraktivität der Marke durch die Betonung der Individualisierung und des tadellosen Designs weiter gesteigert, wodurch ein neuartiges Fahrzeug-Ökosystem für Nutzer auf der ganzen Welt eingeführt wird.

Mit Blick auf die rasante Expansion des Weltmarktes bereitet sich OMODA gewissenhaft auf den bevorstehenden Einstieg in das globale Markengeschehen vor. Dabei geht es nicht nur um die Vorstellung eines einzelnen Modells, sondern um eine umfassende Philosophie und Lebenseinstellung. OMODA verkörpert den unverfälschten Ausdruck junger Nutzerpersönlichkeiten und meistert mühelos das kunstvolle Spiel zwischen verschiedenen Identitäten in einer Welt jenseits unserer Vorstellungskraft.

Der neue OMODA 5 beeindruckt mit einem zeitgemäßen Design, das von einem markanten, großen Kühlergrill geprägt wird. Dieser erfüllt jedoch nicht nur ästhetische Zwecke, sondern hat auch eine Funktion: Der leistungsstarke 1,6-Liter Verbrennungsmotor bietet eine Leistung von 145 kW / 197 PS und ein maximales Drehmoment zwischen 1.750 und 4.500 Umdrehungen pro Minute. Das Fahrzeug verfügt über ein Doppelkupplungsgetriebe mit sieben Gängen, welches ein reibungsloses Schaltverhalten gewährleistet. Im Inneren des OMODA 5 erwartet den Fahrer ein modernes Cockpit mit großzügigen Displays und einem in 64 verschiedenen Farben einstellbaren Ambiente-Licht. Sowohl der Fahrer als auch die Passagiere profitieren von einem großzügigen Platzangebot. Darüber hinaus bietet der Kofferraum ein Volumen von 360 Litern, um genügend Stauraum für tägliche Einkäufe oder Urlaubsgepäck zu bieten. Beispielsweise können so problemlos sechs 50 cm Koffer für die gesamte Familie untergebracht werden.

OMODA widmet sich dem Aufbau eines Nutzer-Ökosystems, das sich um die einzigartigen Persönlichkeiten junger Menschen dreht. Dieses Ökosystem steht für ihre unerschütterliche Treue zu ihrem wahren Selbst, ihre selbstbewusste Einstellung und ihre Neigung zu einem modischen und autonomen Lebensstil, zusammen mit ihrer Begeisterung für Erkundung, Abenteuer, digitale Interaktion und soziale Zusammenkünfte. Innerhalb dieses Rahmens engagiert sich OMODA mit ganzem Herzen für die Mitgestaltung und den Service für die Nutzer. Gleichzeitig kommuniziert und fördert OMODA effektiv seine Markenkultur.

Im vergangenen Jahr erlangte OMODA mit seiner Designphilosophie Art in Motion weltweite Anerkennung, insbesondere bei den jüngeren Generationen. Diese positive Resonanz hat eine entscheidende Rolle bei der Überwindung internationaler Marktbarrieren gespielt. OMODA strebt an, eine vielfältige Produktpalette einzuführen und den europäischen Nutzern innovative und intelligente Reiseerlebnisse zu bieten. Die bevorstehende Ankunft der neuen Fahrzeuge in Spanien bekräftigt die stark erwartete Markteinführung von OMODA in Europa im dritten Quartal dieses Jahres.

