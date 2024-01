Neueste Immobilien im Bau, Al Barsha, Dubai

Santorini und Lagoons Phase 2 – Costa Brava, Damac Properties

Santorini, Damac Lagoon

Santorini von Damac Properties, eine Wohnanlage im Freizeitdesign mit Stadthäusern mit 3, 4 und 5 Schlafzimmern und Villen mit 6 Schlafzimmern in Damac Lagoons, Dubai, stellt sich vor. Der privilegierte Lebensstil umgeben von Lagunen, die Sie hier erhalten, ist fantastisch und präsentiert mit mehr Wasser-Funktionen wie nie zuvor. Steigen Sie hier ein und stellen Sie sich einen bezaubernden Lebensstil an einer großen Kristalllagune vor, wo Sie Ihr neues Zuhause mit weiß getünchten Außenwänden und blau angehauchten mediterranen Themen vorfinden werden.

Das hochwertigste Wohnen, das eine bessere Durchführbarkeit von Annehmlichkeiten und Service rund um den Ort gewährleistet. Genießen Sie das Beste des Ortes mit Premium-Maßnahmen unternommen, um die Vorteile über den Ort ausgestreut zu beschäftigen. Inspiriert durch die meisten verbesserten fotogenen Ziel Santorini und jetzt die Umsetzung der Liebe in das Land von Dubai mit dem gleichen Eifer und fast die gleichen Wunder zu genießen.

Diese unvergleichlichen Vorteile haben einige ihrer einzigartigen Eigenschaften in Wasser und Strand Zugang mit legendären Einrichtungen durch diese geräumige Häuser zu erkunden. Der mediterrane Stil der Architektur eingebettet hier mit optimalen Geschmack von Köstlichkeiten in der Entwicklung. Ergreifen Sie die Chance, Ihren Lebensstil neu zu definieren, um die einzigartige Präsenz der Website machen Sie die ultimative Vorteile in der Lebens-Potenzial zu genießen.

Diese durchdacht gestalteten Räume haben ihren eigenen Charme, der Nutzer auf der ganzen Welt anzieht, um in den Vorteilen des Ortes zu wohnen. Die Anwesenheit an einem Ort, an dem der Lebensstil mit dem Stil des Resorts übereinstimmt, wird in jeder Hinsicht ikonisch. Die Welt der Sandstrände und unglaublichen Wassersportarten, um die Momente zu genießen, in denen Sie mit Ihren Lieben und Ihrer Familie Spaß haben wollen.

Wichtigste Highlights:

– Stadthäuser mit 3-5 Schlafzimmern und Villen mit 6 Schlafzimmern

– Luxuriöser Lebensstil am Wasser mit erstklassiger Ausstattung

– Eine Fülle von Wasser- und Lifestyle-Annehmlichkeiten

– Großer Strandzugang und erstklassige Lagunenvorteile

– Systematisch gestaltetes Leben in der Nähe des Trump International Golf Club

Wenn Sie in der Nähe von Damac Santorini wohnen, werden Sie sich wie kein anderer wohlfühlen. Die erstklassigen Annehmlichkeiten und Dienstleistungen verbessern Ihren Lebensstil und bieten Ihnen zahlreiche Momente und Einrichtungen, die Sie in dieser Wohnanlage genießen können. Entdecken Sie im Folgenden die zahlreichen Annehmlichkeiten der Gemeinde und ihrer Nachbarschaft.

Wichtigste Annehmlichkeiten:

– Wasserparks

– Regionale Einkaufszentren

– Einkaufszentrum

– Sandstrandbereiche

– Einzelhandelsverkaufsstellen

– Kinderspielplatz

– Schwimmbad

– Vollständig ausgestatteter Fitnessraum

– Clubhaus am Wasser

– Cafés und Einkaufspromenade

Die Santorini-Stadthäuser und -Villen befinden sich in Damac Lagoons in Dubai und bieten ein Erlebnis wie nie zuvor. Damac Lagoons steht für die Welt von Damac, in der das Potenzial und die erweiterten Vorteile endlos sind, um sie zu genießen. Verschiedene Straßen und Routen verbinden Sie mit der Welt von Dubai, um alle Arten von dynamischen Merkmalen zu genießen, während alles innerhalb des Geländes geliefert wird, so dass Sie keine Perspektive des Lebens im Moment verlieren.

Ergreifen Sie die Chance und verlieren Sie sich ganz im Augenblick, mit Zugang zu allen täglichen Bedürfnissen und Dienstleistungen. Schulen, Krankenhäuser, Golfplätze, Sportplätze, Einkaufsmöglichkeiten, Wasserspiele und -sportarten, Spas und Salons usw. sind in wenigen Minuten zu erreichen.

Standort Anbindung:

– 05 Minuten – Jebel Ali Schule

– 10 Minuten – Dubai Polo & Equestrian Club

– 12 Minuten – Autodrom von Dubai

– 13 Minuten – Miracle Garden

– 14 Minuten – Internationales Stadion von Dubai

– 24 Minuten – Mall of the Emirates

– 28 Minuten – Internationaler Flughafen Al Maktoum

Santorini ist eine neue Masterplan-Welt mit erstklassigen Einrichtungen und Annehmlichkeiten, in der Sie die erstaunlichen Vorteile von Unterhaltung, Komfort, Spaß, Freizeit und mehr genießen können. Ein erstaunliches Kunstwerk in mediterraner Architektur mit spezifischer Ausrichtung für jedermanns Bedürfnisse. Genießen Sie die erweiterte Welt des Wassersports und der Funktionen mit Premium-Häusern.

Dieser Zugang zum Wohnen am Wasser macht Lust auf mehr und lässt Sie alle Momente mit Liebe und Sorgfalt genießen. Erforschen Sie die Möglichkeiten, die in jeder Form unvergleichlich und kreativ sind und lassen Sie den Spaß mit allen erleben.

Damac Santorini bietet den Nutzern erstklassige Stadthäuser mit 3, 4 und 5 Schlafzimmern sowie Villen mit 6 Schlafzimmern. Diese geräumigen und prächtigen Häuser lassen Sie die Welt des Glücks und der Harmonie mit allen Arten von Annehmlichkeiten für Spaß eingebettet erleben. Erleben Sie hier ein Leben jenseits von Komfort und Luxus.

Immobilien in Dubai kaufen

Lagoons Phase 2, Costa Brava

Lagoons Phase 2 an der Costa Brava ist ein neues Projekt von Damac Properties, das eine Kollektion von Stadthäusern und Villen mit erstklassigen Einrichtungen bietet. Diese exklusiv gestalteten Wohnkollektionen sind zudem mit einem erstaunlichen Gemeinschaftscharme versehen, der Ihnen Zugang zu einigen der besten Lifestyle-Annehmlichkeiten bietet.

Die günstige Lage der Siedlung in der Nähe der Hessa Street bietet Ihnen außerdem Zugang zum Rest der Stadt. Die Nähe zu den großen Autobahnen ermöglicht einen einfachen Zugang zu den wichtigsten Geschäftsvierteln, Einzelhandelsbereichen und den Freizeitzentren der Gemeinde.

Die Stadthäuser und Villen sind günstig in der Gemeinde gelegen und bieten den Bewohnern ein perfektes Gleichgewicht zwischen Privatsphäre, Spaß und Abenteuer. Der Gamer-Bereich mit viel Platz für einen Großbildschirm, eine Kletterwand und eine perfekte Adresse für endlose Freizeiterlebnisse.

Die Siedlung bietet eine Vielzahl von Attraktionen innerhalb der Gemeinschaft, so dass Sie sich ein gemütliches Plätzchen aussuchen und unter dem Nachthimmel genießen können, mit Zugang zu den schwimmenden Kinos und vielem mehr. Die Gemeinde lädt Sie ein, die eklektische Mischung aus Restaurants im Freien und Strandcafés an der Einzelhandelspromenade zu genießen. Oder freuen Sie sich auf den Zen-Garten, den Angelteich, die Stallungen, die Haustierfarm, den Hundepark und den Schmetterlingsgarten, die Ihnen zur Verfügung stehen.

Erleben Sie den ruhigen, magischen Lebensstil am Wasser an diesem großartigen Ort, der Sie in keiner Weise enttäuschen wird, wo Ihnen das Beste vom Feinsten zur Verfügung steht. Nehmen Sie sich Zeit und kühlen Sie sich im Wellenbad ab, wo Sie sich in der Strandatmosphäre entspannen können, und genießen Sie die trendige Gastronomie und vieles mehr.

Wichtigste Highlights:

– Neues Projekt mit Villen und Stadthäusern direkt am Wasser

– Schicke Einrichtungen direkt am Wasser

– Einfacher Zugang zur Hessa Street und Emirates Road

– Eine Kollektion von Luxuswohnungen mit 3 bis 6 Schlafzimmern

– Attraktive und flexible Zahlungsplanoptionen

– Freizeitbereiche mit Wasserparks und schwimmenden Kinos

Den Bewohnern von Costa Brava Lagoons Phase 2 stehen luxuriöse Annehmlichkeiten zur Verfügung, die einen komfortablen und entspannten Lebensstil gewährleisten. Die Anlage bietet einen ruhigen Ort abseits von Hektik und Trubel, wo diese eleganten Design-Residenzen von den azurblauen Lagunen, dem weißen Sandstrand, der Inselatmosphäre und einer Vielzahl von erstaunlichen Erfahrungen umgeben sind. Die Freizeiträume sind so gestaltet, dass sie eine einzigartige Mischung aus Abenteuer und Luxus bieten und Ihnen die Möglichkeit geben, den Wasserspaß zu entdecken.

Wichtigste Einrichtungen:

– Wasserpark

– Lagunen

– Wasser-Kino

– Regionales Einkaufszentrum

– Wasserfälle

– Zen-Gärten

– Sandstrände

– Schwimmendes Kino

– Cafés am Strand

– Einkaufspromenade

– Amphitheater im Wasserpark

Lagoons Phase 2 Costa Brava markiert die Präsenz von Damac Lagoons in der Nähe der Hessa Street in Dubai. Durch die günstige Lage sind die Bewohner nur wenige Minuten von den wichtigsten Autobahnen der Stadt wie der Mohammed Bin Zayed Road, der Emirates Road und der Al Khail Road entfernt.

Nahegelegene Orte:

– 05 Minuten – Jebel Ali Schule

– 14 Minuten – Stadtzentrum Me’aisem

– 10 Minuten – Dubai Polo & Equestrian Club

– 12 Minuten – Dubai Autodrom

– 11 Minuten – The Plantation Equestrian and Polo Club

– 13 Minuten – Miracle Garden

– 14 Minuten – Internationales Stadion von Dubai

– 14 Minuten – Global Village

Villen in Damac Hills kaufen

Damac Lagoons Phase 2 Costa Brava ist ein Teil der Masterplan-Gemeinschaft in Dubai und liegt direkt neben den Damac Hills. Die Costa Brava-Gemeinschaft verfügt über ein eigenes Gewässer sowie eine Vielzahl von Annehmlichkeiten, Aktivitäten und Freizeiterlebnissen, die sich gleich um die Ecke befinden. Hier zu leben bedeutet, die wichtigsten Momente des Lebens zu erleben, mit einem Gefühl der Zugehörigkeit zu einer geschlossenen Wohnanlage.

Der gesamte Ort ist mit offenen und grünen Flächen gestaltet, die mit verschiedenen Wasseraktivitäten gespickt sind, wo Sie eine Reihe von Freizeiträumen erkunden und sich gleichzeitig entspannen können. Seien Sie Teil eines erstklassigen Lebensstils, der Ihnen die gesunde Erfahrung des Lebens in einer High-End-Siedlung bietet und Ihren Komfort und Ihre Bequemlichkeit gewährleistet.

Damac Costa Brava bietet eine Auswahl an Villen und Stadthäusern in Lagoons Phase 2, wo die Bewohner aus einer Kollektion von unabhängigen Villen mit 6 Schlafzimmern und Stadthäusern mit 3 bis 5 Schlafzimmern wählen können. Die anspruchsvolle Architektur spielt eine wichtige Rolle bei der Präsentation der modernen Farbtöne und natürlichen Paletten, die von den Tönen der spanischen Küste inspiriert sind. Die weitläufigen Wohnbereiche hingegen verleihen dem Leben einen Hauch von Luxus.

Immobilien-Welt.ae – das Vergleichsportal für Immobilien wie Wohnung & Haus in Dubai.

Kontakt

Immobilien-welt.ae

Hans Joachim von der Heide

Dubai 0

00000 Dubai

+49 1522 5150796



http://www.immobilien-welt.ae

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.