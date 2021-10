Neues Zertifizierungsprogramm

AXELOS ProPath macht Unternehmen und Projektmanager fit für die Zukunft

Das neue Zertifizierungsprogramm ProPath™ von AXELOS® bietet Organisationen ein umfassendes Knowhow im Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement. Mitarbeiter werden befähigt, Veränderungen Schritt für Schritt umzusetzen und Unternehmen so zukunftsfähig zu machen.

Arbeitsweisen anzupassen reicht heute nicht mehr aus. Die letzten Monate haben uns mehr als deutlich gezeigt, dass wir bestimmte Bereiche grundlegend verändern müssen. Für Organisationen wirtschaftlich und für Mitarbeiter menschlich oft qualvoll zu sehen: Prozesse konnten nicht aufrechterhalten werden. Die Digitalisierung war nicht weit genug fortgeschritten. Und bestimmte Risiken stellten einzelne Projekte und sogar ganze Unternehmen in Frage.

Um das geforderte Veränderungstempo mitzugehen, benötigen Organisationen dringend mehr Best-Practice-zertifizierte Fachleute! Genau diese bieten Unternehmen die entscheidenden Leitlinien, um Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern und solide Investitionen für die Zukunft zu tätigen. Um Mitarbeitern – und damit Unternehmen – die taktische Weiterentwicklung zu ermöglichen, wurde ProPath™ konzipiert. Die progressive Entwicklungsstruktur kombiniert führende Projekt-, Programm- und Portfolio-Best-Practice-Zertifizierungen.

Drei Zertifizierungsstufen rund um bewährte Methoden

ProPath umfasst dabei sowohl erprobte Arbeitsweisen als auch moderne Rahmenbedingungen zur

– Planung und Steuerung von Veränderungen,

– Überwachung des Fortschritts,

– Ergreifung von Korrekturmaßnahmen und

– Ausrichtung der Arbeit an den strategischen Zielen einer Organisation.

Unterschieden wird dabei zwischen drei Zertifizierungsstufen: ProPath Project Expert, ProPath Agile Project Expert und ProPath Programme Leader. Je nachdem, welche Entwicklungsstufe angestrebt wird, müssen Fachkräfte unterschiedliche Qualifikationen erwerben. Im Mittelpunkt stehen die bewährten Methoden PRINCE2, PRINCE2 Agile, Manging Successful Programmes (MSP), Management of Risk (M_o_R), Portfolio, Programme and Project Offices (P3O) und Management of

Portfolios (MoP).

Entscheidend für den Erfolg: Alle Informationen basieren auf Erfahrung. Der Fokus liegt auf der Bereitstellung realer Ergebnisse mit einer globalen Perspektive. Best-Practice at its best! Weitere Informationen: https://bestpractice.axelos.com/propath-project-programme-portfolio-certifications/

AXELOS ist verantwortlich für die Entwicklung, Verbesserung und Förderung einer Reihe von Best-Practice-Methoden, die weltweit von Fachleuten verwendet werden, die hauptsächlich in den Bereichen Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement, IT-Service-Management und Cyber-Resilienz arbeiten. Die Methoden, darunter ITIL®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, MSP®, und AgileSHIFT®, werden in mehr als 200 Ländern angewendet, um die Fähigkeiten, Kenntnisse und Kompetenzen der Mitarbeiter zu verbessern, damit sowohl Einzelpersonen als auch Organisationen effektiver arbeiten können.

