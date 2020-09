Neues Whitepaper von ISG und Claranet: “Cloud Native” als Designprinzip der digitalen Transformation

Dynamische Cloud-Infrastrukturen, Microservices und Containertechnologien stoĂźen auf stark wachsende Nachfrage

Frankfurt am Main, 24.09.2020: Der europäische Managed Service Provider Claranet hat gemeinsam mit ISG Research, einem der fĂĽhrenden Marktforschungs- und Beratungshäuser im Informationstechnologie-Segment, das Whitepaper “Cloud Native als Imperativ fĂĽr den digitalen Wandel” publiziert. Grundlage bildet eine Befragung von 100 mittelständischen Unternehmen aller Branchen in der DACH-Region zu ihren derzeitigen und zukĂĽnftigen (2022) Technologievorhaben in Bezug auf Cloud-Projekte.

Die Ergebnisse von ISG zeigen zum einen Hybrid und Public Cloud als bevorzugte Betriebsmodelle. Zum anderen kristallisiert sich die SchlĂĽsselrolle des Cloud Native- Softwaredesigns fĂĽr digitale Transformationsprozesse von Unternehmen heraus, welche nicht zuletzt durch die Coronapandemie an Dringlichkeit gewonnen haben.

“Die Erkenntnisse von ISG decken sich mit unseren Erfahrungen”, ergänzt Olaf Fischer, GeschäftsfĂĽhrer der Claranet GmbH. “Wir verzeichnen eine verstärkte Nachfrage nach unseren Managed Cloud Services auf Containerbasis. Sie ermöglichen, Kosten zu reduzieren, einen höheren Grad an Automatisierung und eine beschleunigte Time-to- Market von Innovationen. Damit schaffen sie die Voraussetzung, um Unternehmen schnell an veränderte Bedingungen anpassen und ihre Wirtschaftlichkeit sicherstellen zu können.”

Das Whitepaper informiert umfassend über Cloud Native-Technologien. Zu diesen gehören Microservice-Architekturen, die es ermöglichen, Software modular zu entwickeln und auf Basis von Containern agil zu betreiben. Für die Bereitstellung, Verwaltung und Überwachung einer Containerumgebung hat sich das Open-Source-System Kubernetes als De-facto-Standard etabliert. Eine besondere Rolle für den erfolgreichen Einsatz von Cloud Native-Technologien kommt dem harmonischen Zusammenspiel von Entwicklung und Betrieb zu. Hier hilft der DevOps-Ansatz, die Fehlerrate in der Softwareentwicklung zu reduzieren und die Taktrate bei Innovationen und neuen Releases deutlich zu erhöhen. Software und Applikationen lassen sich so in den Mittelpunkt der digitalen Transformation stellen, ohne deren Betrieb zu vernachlässigen.

Zudem beschreibt das Whitepaper weitere Aspekte, die eine gelungene Cloud Native- Einführung unterstützen: Das Pipelinemanagement, Best Practices für das Application Development und die Zusammenarbeit von IT-Anwendern und -Anbietern auf Basis des Shared-Responsibility-Modells. Die ISG-Experten empfehlen die Übernahme des Architekturdesigns und -betriebs durch spezialisierte und in puncto Cloud Native erfahrene und fortschrittliche IT-Dienstleister. Anwenderunternehmen können sich so voll auf die Produkt-User-Experience und alle geschäftsnahen Pflichten konzentrieren.

Welche Herausforderungen und Effekte sich durch die Einführung von Cloud Native-Technologien in der Praxis ergeben, zeigt die Case Study eines großstädtischen Verkehrsbetriebs aus dem Public Sector. Durch den Einsatz von Cloud Native-Applikationen auf Basis der Google Cloud wurde eine hochmoderne Mobilitätsplattform realisiert, die große Freiheitsgrade beim Management der Microservices-Landschaft ermöglicht, klassische Managed Services umfasst und die nötige Flexibilität bietet, um auch künftigen Anforderungen gerecht zu werden.

Welche Faktoren und Rahmenbedingungen bei der Umsetzung von Cloud Native-Projekten zu berĂĽcksichtigen sind, ist in einer Checkliste fĂĽr die Cloud Native-Transformation zusammengefasst.

Das vollständige Whitepaper steht unter www.claranet.de/whitepaper-digitaler-wandel-cloud-native zum Download zur Verfügung.

Weitere Informationen ĂĽber Claranet sind verfĂĽgbar unter www.claranet.de

Ăśber ISG (Information Services Group)

ISG (Information Services Group) ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Informationstechnologie-Segment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 700 Kunden, darunter die 75 der 100 weltweit größten Unternehmen, unterstützt ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowie Service- und Technologie-Anbieter dabei, Operational Excellence und schnelleres Wachstum zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Services im Kontext der digitalen Transformation, inklusive Automatisierung, Cloud und Daten-Analytik, des Weiteren auf Sourcing-Beratung, Managed Governance und Risk Services, Services für den Netzwerkbetrieb, Design von Technologie-Strategie und -Betrieb, Change Management sowie Marktforschung und Analysen in den Bereichen neuer Technologien. 2006 gegründet, beschäftigt ISG mit Sitz in Stamford, Connecticut, über 1.300 Experten und ist in mehr als 20 Ländern tätig. Das globale Team von ISG ist bekannt für sein innovatives Denken, seine geschätzte Stimme im Markt, tiefgehende Branchen- und Technologie-Expertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und Analyse-Ressourcen, die auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche basieren.

Mehr unter research.isg-one.com

Ăśber Claranet

Claranet unterstĂĽtzt Unternehmen mit innovativen Cloud Hosting- und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed Service Provider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungen auf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchsten Sicherheits-, Performance- und VerfĂĽgbarkeitsanforderungen agil zu betreiben. Mit ĂĽber 2 200 Beschäftigten realisiert Claranet Private-, Public- und Hybrid-Hostingumgebungen. Betrieben werden die Cloud-Lösungen in 43 Rechenzentren sowie auf Public Cloud-Infrastrukturen wie AWS, Google Cloud und Azure. Kunden wie Airbus, Aktion Mensch, Leica und Gruner + Jahr vertrauen auf diese Services fĂĽr ihre Portale, E-Commerce-Plattformen oder andere geschäftsrelevante Anwendungen. Die Cloud Hosting- und Netzwerk-Services von Claranet entsprechen höchsten Standards fĂĽr Datenschutz, Datensicherheit, Business Continuity Management sowie Qualitätsmanagement. In Studien von renommierten Analystenhäusern belegt Claranet regelmäßig Spitzenpositionen, etwa in Gartners “Magic Quadrant 2019” fĂĽr “Data Center Outsourcing and Hybrid Infrastructure Managed Services, Europe” sowie in dem ISG-Report “ISG Provider Lens™ – Next-Gen Private/Hybrid Cloud – Data Center Services & Solutions 2020”. Weitere Informationen gibt es unter www.claranet.de

Firmenkontakt

Claranet GmbH

Dr. Ingo Rill

Hanauer Landstr. 196

60314 Frankfurt

+49 (0)69-408018 215

info@claranet.de

https://www.claranet.de

Pressekontakt

Claranet GmbH

Dr. Ingo Rill

Hanauer Landstr. 196

60314 Frankfurt

+49 (0)69-408018 215

presse@de.clara.net

https://www.claranet.de

Bildquelle: @ claranet