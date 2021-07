Neues Wahrzeichen: Texels geografischer Mittelpunkt offiziell enthüllt

Ein aus dem Meer gefischter Felsbrocken markiert ab sofort die Mitte der Watteninsel

Der höchste Punkt der niederländischen Watteninsel Texel ist schon lange weithin bekannt. Wer das Abenteuer wagen möchte, kann die 15 m über dem Meeresspiegel gelegene Markierung nach einem kurzen Fußmarsch – mit kaum wahrnehmbarer Steigung – auf dem “Hoge Berg” (dt. Hohen Berg) entdecken. Doch wo befindet sich eigentlich die geografische Mitte der Insel? Dank der Initiative des Texeler Fischers Fred Wiering ist dieser Punkt nun offiziell bekannt und auch optisch erkennbar.

Schöne Urlaubserinnerung

Auf seinen Urlaubsreisen in ferne Länder stieß Fred Wiering immer wieder auf Wahrzeichen, die besondere geografische Orte markieren. “Mir macht es Spaß, solche Punkte zu besuchen und dort ein Foto zu machen. Darum erschien es mir auch eine schöne Idee, so etwas für Texel zu realisieren”, so Wiering. Mit diesem Gedanken wendete er sich kurzerhand an Arthur Oosterbaan, Konservator im Naturkundemuseum Ecomare, der daraufhin den offiziellen Mittelpunkt der Insel ermittelte.

Getauftes Wahrzeichen

Die exakte Mitte von Texel befindet sich am Rand der Straße Burgerdijk, auf Höhe der Kreuzung Westerboersweg, Ongeren und Burgerdijk. Als gut sichtbares Wahrzeichen steht dort ab sofort ein Felsbrocken, der Texeler Fischern ins Netz ging. Im Rahmen seiner Enthüllung wurde er von Texels Bürgermeister Michiel Uitdehaag mit Meerwasser getauft. Ergänzt wird das Wahrzeichen um eine Plakette mit dem Gedicht “Der Nabel”, das Theun de Winter für Texels Mittelpunkt verfasst hat.

Bildquelle: @Copyright_FrankSporen