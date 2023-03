Neues von Streamplify!

Jetzt neu bei Caseking!

Streamplify haben es sich zur Mission gemacht, den Einstieg ins Livestreaming zu erleichtern. Mit dem GLOW LIGHT 14 könnt ihr euch jederzeit bestens in Szene setzen. Das HUB DECK 5 ermöglicht volle Kontrolle über alle eure USB Geräte und regelt das Kabelmanagement. Der MOUNT ARM, mit extra Halterung für Zubehör, ist eine elegante Lösung um beispielsweise Mikro und Kamera oder Handy gleichzeitig zu befestigen. Die ACOUSTIC PANEL sorgen für allzeit beste Verständlichkeit und guten Sound.

HUB DECK 5

Das Streamplify HUB DECK ist ein USB-Hub mit 5 USB-Ports, mit RGB-Beleuchtung und individuellen Ein-/Austasten für jeden USB-Steckplatz. Mit vier USB-3.0-Ports und einem 2.0-A-USB-Schnellladeport kannst du mehrere Geräte gleichzeitig anschließen. Wähle aus 7 austauschbaren Tastenkappen zur Anpassung deines Hubs entsprechend Ihren einzigartigen Vorlieben und Ihrem Style. RGB-Lichtmodi, die über die RGB-Steuertaste kontrolliert werden können, verleihen deinem System einen stilvollen Flair.

GLOW LIGHT 14

Ein 36 cm Ringlicht mit rückseitigem LCD-Touchpanel und 20 Helligkeitsstufen. Inklusive eines Montageständers mit max. 91 cm Höhe.

Das GLOW LIGHT 14 ist darauf ausgelegt, durch indirektes Licht sanfte Umgebungsbeleuchtung zu bieten. Sein ultradünnes Profil spart kostbaren Platz auf dem Schreibtisch und lässt sich mit einer Tischklemme mühelos an Tischen mit einer Dicke von bis zu 68 mm montieren. Dies macht es zu einer komfortablen und stilvollen Beleuchtungslösung für jeden Tisch und Arbeitsbereich.

MOUNT ARM

Der Streamplify MOUNT ARM verfügt über eine einzigartige Zubehörschuh-Montageschiene, die verschiedene Geräte, wie Kameras und Leuchten, unterstützt. 360-Grad-Drehung und 210-Grad-Winkelanpassung ermöglichen eine flexible Positionierung und einfache Anpassung. Die integrierte Zubehörschuh-Montageschiene unterstützt Geräte, wie Kameras oder Leuchten.

Durch uneingeschränkte Anpassung und Positionierung findest du deine perfekte Position für Komfort und optimale Ergonomie. Vollständig verstellbares Design mit 360-Grad- und 210-Grad-Winkelanpassung ermöglicht maximale Flexibilität.

ACOUSTIC PANEL

Die Streamplify ACOUSTIC PANEL sind Schallschutz-Panel, die die Audioqualität deiner Streams und Videos erheblich verbessern können. Durch das 12 mm schmale Design, gepaart mit hochdichten Polyesterfasern, liefern die ACOUSTIC PANEL professionelle Akustik. Ausgezeichnete Schallabsorption verbessert die Akustik in deinem Raum durch Reduzierung von Geräuschen und Widerhall. Ein Schnittlinienmuster ermöglicht die einfache Anpassung und Zuschnitt auf die gewünschte Größe.

Das Streamplify HUB 5 und der MOUNT ARM kosten jeweils 49,90 Euro und sind ab sofort lieferbar. Das Streamplify GLOW LIGHT 14 ist für 89,90 Euro ebenfalls schon erhältlich.

Die Streamplify ACOUSTIC PANELS sind in 6er-Packs für 64,90 Euro und in 9er-Packs für 94,90 Euro voraussichtlich ab Ende April lieferbar.

Alle Informationen zu den Streamplify Produkten findet ihr auch noch einmal hier:

caseking.de/streamplify

