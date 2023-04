Neues vom eLearning-Markt

Wie ein Berliner Startup mit seiner Software vi2MIND den Aus- & Weiterbildungsmarkt für Mitarbeiter und Partner prozesssicher und nachhaltig gestaltet.

Wem liefen die Begriffe eLearning oder Learning Management System (kurz LMS) noch nicht über den Weg? Spätestens seit Corona hat sich ein riesiger digitaler Aus- & Weiterbildungsmarkt entwickelt. Der weltweite Umsatz im Bereich E-Learning wird 2023 lt. Statista ca. 56 Mrd. EUR betragen, Tendenz steigend. Vorteile gibt es im digitalen Weiterbildungsmarkt viele. Beispielhaft eine Reduktion von Emissionswerten, da oft Reiseaktivitäten für Teilnehmer entfallen.

Die 25 HOURS connect GmbH betreibt ein solches neu entwickeltes Learning Management System. „Unser technischer Leiter, Patrick Pryga, spricht eher von einem Management Learning System“, sagt der Gründer Michael Jablanovszky.

„Die Idee von vi2MIND ist durch meine über 25-jährige Betreuung renommierter Mittelstands- und Konzernkunden in den Bereichen Vertrieb-Service-Personal entstanden. Bei anderen Systemen fehlte mir u.a. eine maximale Effizienz und Nachhaltigkeit. Vor allem aber Funktionen, Menschen stringent mit zu ihren Zielen führen zu können“, sagt Jablanovszky.

Den Kern unserer Anwendung bildet ein eigenes Streamingserversystem, ähnlich wie es viele von Netflix kennen. Es wird mit zeitgemäßen Lernvideos, wie auch von Youtube bekannt, gearbeitet. Der Lernende kann dadurch selbst entscheiden, wo und wann er lernt, ohne Termindruck oder technische Herausforderungen. Unternehmen haben die Einfachheit, selbst schnell Videos, wie Prozessdokumentationen einzudrehen, um wertvolles Firmenwissen zu sichern und direkt für ein Onboarding nutzen zu können.

Das Besondere an vi2MIND dürften aber die vielen Zusatzfunktion darstellen. Das System bietet neben einem Einladungs- und Teilnehmermanagement die Möglichkeit, Teilnehmer zu motivieren. Hierfür wurden sogenannte WELLPOINTS entwickelt, die direkt in der Software eingelöst werden können, von der Einzelprämie bis zum Werbemittel-/Eventshop.

Führungskräfte wiederum finden zusätzlich ein vorgefertigtes Monitoring- und Frühwarnsystem in Echtzeit vor, welches sich auf die Kanäle „Corporate“, also eigene Mitarbeiter, und „Partner“, den Mitarbeitern von Partnern aufteilt. Dies soll Teilnehmer in einer gewünschten Timeline zum Ziel bringen. „Unser ai-basiertes System ist in der Lage selbst mitzulernen, sodass es für die Anwender Informationen bietet, wo ein Optimierungsbedarf besteht, sei es als Teilnehmer oder als Verantwortlicher“, sagt der Gründer.

Die Monitoringfunktionen dieser Software eignen sich zudem für Bewerbungsverfahren. Pre- und Onboardings sind weitere Bereiche die Software einzusetzen zu können, so wie es aktuell die Miss Germany Cooperation in einem ersten Testlauf durchgeführt hat.

Zur Steuerung von Umsatzzahlen finden Firmen als Bordmittel auch Möglichkeit eines Sales-Reports vor. Damit bietet sich Unternehmen die Chance, Kausalitäten und Korrelationen zwischen Training und Verkaufserfolg erkennen zu können.

Die 25 HOURS connect GmbH wurde im Oktober 2021 im Berliner Innovationszentrum CHIC gegründet und launchte ab 03/2023 ihr erstes Produkt vi2MIND aus der vorkonzeptionierten Produktreihe 25H4U.

Das Unternehmen ist aus 25 geprägten Unternehmerjahren aus den Bereichen Personalmanagement, Vertrieb und IT entstanden.

Mit vi2MIND möchte 25 HOURS im ersten Schritt den eLearningmarkt mit neuartigen Möglichkeiten bereichern. vi2MIND bildet die Basis des im Nachgang anknüpfenden 25H4U MARKETPLACE und einer ganzheitlichen Mitarbeiterlösung mithilfe von 25H4U HEALTH&SPORT.

Die im Hintergrund laufende Künstliche Intelligenz ist darauf ausgelegt, Anwendern zu helfen, ihnen den Weg zu ihren Zielen zu erleichtern und, spätestens mit 25H4U HEALTH&SPORT auch in den Erholungsphasen wertvolle Mehrwerte zu bieten.

Discover your next level.

