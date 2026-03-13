Neues Verfahren zur Einschätzung psychischer Leistungs- und Arbeitsfähigkeit

Evaluation der psychischen Leistungsfähigkeit (EPL) nach Andreas Herteux

Mit der Evaluation der psychischen Leistungsfähigkeit (EPL) legt Andreas Herteux ein neues Verfahren vor, das psychische Leistungs- und Arbeitsfähigkeit im Arbeitskontext neu bewerten will. EPL wird als interdisziplinäres, strukturiertes und mehrphasiges Verfahren beschrieben, das in begrenzter Zeit – idealerweise innerhalb weniger Tage – zu einer praxisnahen Einschätzung gelangen soll. Es versteht sich ausdrücklich nicht als Ersatz für klinische Langzeitdiagnostik, sondern als Brücke zwischen medizinischer Diagnostik und arbeitsweltlicher Umsetzbarkeit.

Im Mittelpunkt steht nicht die Diagnose, sondern die funktionale Frage: Was ist unter realistischen Bedingungen möglich – und was nicht? Ziel des Verfahrens ist kein Diagnoseetikett, sondern ein belastbares Gutachten zur psychischen Leistungs- und Arbeitsfähigkeit, das Funktion, Aktivität und Teilhabe stärker in den Fokus rückt.

EPL ist als Drei-Phasen-Modell angelegt

In Phase 1 erfolgt eine strukturierte Anamnese und Exploration psychosozialer Einflussfaktoren einschließlich digitaler Einflüsse. Phase 2 vertieft die Hypothesen durch psychologisches Gespräch und anerkannte Testverfahren. Phase 3 mündet in eine ärztliche Gesamtbewertung mit fachärztlich verantwortetem Gutachten und konkreten Empfehlungen.

Zugleich grenzt sich das Verfahren bewusst ab: EPL ist keine Psychotherapie, kein Sanktionierungsinstrument, kein Diagnosen-Sammeln und keine digitale Überwachung. Damit wird klargestellt, dass es um eine strukturierte, praxisbezogene Einschätzung geht – nicht um Rollenkonflikte oder Fehlanwendungen.

Das Verfahren wird im Buch „EPL – Evaluation der psychischen Leistungsfähigkeit. Arbeitsfähigkeit bei psychischer Belastung neu bewerten“ von Andreas Herteux näher beschrieben. Das Werk erscheint im Juni 2026 im Erich von Werner Verlag und wird von der Erich von Werner Gesellschaft unterstützt.

Über den Autor:

PhDr. Andreas Herteux ist ein deutscher Wirtschafts- und Sozialforscher. 2018 gründete er die Erich von Werner Gesellschaft, eine unabhängige Forschungseinrichtung für Zeitfragen. Er ist ein medial gefragter Experte für gesellschaftliche Herausforderungen sowie Transformationsprozesse. Seine Bücher wurden in mehrere Sprachen übersetzt. – https://www.andreasherteux.com/

Über die Erich von Werner Gesellschaft:

Die Erich von Werner Gesellschaft ist eine unabhängige Forschungseinrichtung. Sie analysiert politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge sowie Veränderungen und bildet diese in Publikationen, Theorien und Modellen ab.

Über das Buch:

– Andreas Herteux: EPL – Evaluation der psychischen Leistungsfähigkeit. Arbeitsfähigkeit bei psychischer Belastung neu bewerten

– Erich von Werner Verlag

– 1. Auflage 2026

– ISBN: 978-3-948621-61-2

– ca. 240 Seiten

Weitere Informationen unter https://www.erichvonwernerverlag.de/ und https://www.understandandchange.com/

.

