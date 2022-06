Neues Update! CleverGet V5.0.0.0 mit Unterstützung für Video-Downloads von Crackle und FOD

CleverGet kann Online-Videos, Filme, TV-Sendungen, Live-Streams, etc. von über 1000 Webseiten herunterladen.

Zusammenfassung: Gestern hat CleverGet Software die CleverGet V5.0.0.0, eine verbesserte Version von CleverGet zum Herunterladen von Videos von mehr Streaming-Seiten als zuvor, entwickelt, um jedem zu helfen, Videos von crackle.com oder fod.fujitv.co.jp für den persönlichen Gebrauch herunterzuladen.

Shenzhen, Guangdong 9. Juni 2022. CleverGet ist ein vielseitiger Anzug mit verschiedenen Modulen für spezifische Download-Aufgaben. Dieses Programm ist in der Lage, bis zu 8K Videos / Live-Streams / und sogar bezahlte Inhalte von 1000+ Websites herunterzuladen, wobei die Qualität unberührt bleibt. Um es besser als andere Konkurrenzprodukte auf dem Markt zu machen, hat das Team von CleverGet tonnenweise Forschung betrieben und die Marktnachfrage herausgefunden, woraufhin sie CleverGet V5.0.0.0 veröffentlicht haben, um den Leuten zu helfen, mehr Streaming-Inhalte zu bekommen. Schauen wir uns an, was die wichtigsten Updates in CleverGet V5.0.0.0 sind:

1. Ein neues Modul wird hinzugefügt – Crackle Downloader zum Herunterladen von Videos von crackle.com.

2. Ein neues Modul wird hinzugefügt – FOD Downloader zum Herunterladen von Videos auf fod.fujitv.co.jp.

3. Das Problem mit der Anzeige des Fortschrittsbalkens bei einigen heruntergeladenen Videos wird schon behoben.

4. Andere bekannte Fehler werden behoben.

Crackle ist eine der kostenlosen Video-Sharing-Seiten, die handverlesene Filme, Fernsehsendungen, aktuelle Inhalte und exklusive Originalprogramme anbietet. Es ist ziemlich einfach, Videoinhalte darauf zu sehen, aber nicht die instabilen Internetbedingungen, deshalb könnte ein professioneller Crackle Downloader hilfreich sein, und deshalb hat CleverGet Software ihn gemacht. Gleichzeitig hat die Firma CleverGet auch das Modul FOD Downloader vorgestellt, um die gewünschten Videodateien von fod.fujitv.co.jp zu speichern.

Im Moment umfasst die CleverGet-Suite 9 Downloader-Module, nämlich Video Downloader, Twitch Downloader, Netflix Downloader, Amazon Downloader, HBO Downloader, Disney+ Downloader, Crackle Downloader und FOD Downloader. CleverGet Software hält sich an das Prinzip der Benutzerorientierung und ist bereit, weitere praktische Downloader zu entwickeln und sein Produkt noch umfassender zu gestalten.

Abgesehen davon gibt das Team von CleverGet auch einige Vorschläge, wie man dieses Programm nicht verwenden kann:

1. Versuchen den Cache zu löschen, wenn das Programm abstürzt, sobald die Zielseite betretet werden.

2. Versuchen, den Prozess von xdl.exe zu beenden und das Programm neu zu installieren, wenn der „avcodec-58 Fehler“ auftaucht.

3. Versuchen, den Cache zu leeren oder das Programm neu zu starten, wenn es sehr lange dauert, bis die herunterladbaren Videos erkannt oder analysiert werden.

Preis und Verfügbarkeit

CleverGet ist in 2 Versionen erhältlich: eine kostenlose Testversion, mit der man maximal 3 Videos herunterladen kann, und eine offizielle Version, mit der man Videos ohne Einschränkungen herunterladen kann. Um die offizielle Version zu erwerben, kann man auf die offizielle Seite von CleverGet gehen und auf die rote Schaltfläche Jetzt kaufen klicken, um den Kaufplan zu überprüfen. Das CleverGet All-in-One-Paket kostet €119,95 für eine 1-Jahres-Lizenz oder €359,9 für eine lebenslange Lizenz.

CleverGet ist ein Team, das erfahrene Ingenieure, Designer und Spezialisten aus anderen Bereichen zusammenbringt. Unsere kontinuierliche Arbeit dient dem Ziel, unseren Kunden ein farbenfrohes Leben mit fortschrittlicher Technologie zu bieten. In jahrelanger mühsamer Arbeit behalten wir unser Ziel im Auge und halten die höchsten Qualitätsstandards für unsere Produkte aufrecht, indem wir die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit ständig verbessern.

Unsere Software ist praktisch und formidabel, deshalb werden wir von Millionen von Kunden aus mehr als 180 Ländern und Territorien weltweit unterstützt. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, stabile und zielgerichtete Softwarelösungen für Privatpersonen und Unternehmen zur Verarbeitung von Audio und Video zu entwickeln und bereitzustellen.

CleverGet ermöglicht es den Kunden, Multimediadaten von Online-Streaming-Diensten mühelos zu erhalten. Mit einem einfachen Klick können Benutzer Online-Daten ohne Einschränkungen in lokale Daten umwandeln. Da wir die Privatsphäre und die Sicherheit unserer Nutzer schützen wollen, sammelt CleverGet keine sensiblen Informationen und gibt diese auch nicht an Drittanbieter weiter, so dass Sie es bedenkenlos nutzen können.

Kontakt

Cleverget GmbH

Frank Kirschner

Taoyuan Street 1183

518057 Shenzhen

0086-755-26456175

+86-755-26738705

supportde@cleverget.com

https://www.cleverget.com/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.