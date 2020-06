Neues Technisches Büro für Ingenieure in Königsbronn

Schwerpunkt liegt auf Branchen Optik, Maschinenbau und Fahrzeugbau

Ulm / Königsbronn, 30. Juni 2020 – Die auf Engineering-Beratung und die Vermittlung und Weiterbildung von Ingenieuren und Technikern spezialisierte consinion GmbH eröffnet in Königsbronn (Landkreis Heidenheim) ein neues Technisches Büro. Hier soll unter anderem das Angebot für begleitendes Projektmanagement sowie technische Dokumentation und Beratung bis zur Sicherstellung der CE-Konformität von Maschinen ausgebaut werden.

“Der Bedarf an Ingenieurleistungen ist seit Jahresbeginn und auch während in der Corona-Krise weiter gestiegen”, erklärt Geschäftsführer Joachim Lang. Daher habe man sich bereits im Frühjahr auf die Suche nach einem weiteren neuen Standort gemacht. Im vergangenen Jahr hatte consinion zwei Technische Büros in Aalen und in Giengen an der Brenz in Betrieb genommen. Der Platz in Giengen reicht nun nicht mehr aus, die Aufgaben von dort werden im sehr viel größeren neuen Technischen Büro in Königsbronn fortgesetzt und erweitert.

Räume der ehemaligen Schwäbischen Hüttenwerke

Das neue Büro umfasst 250 Quadratmeter und liegt in den Räumen der ehemaligen Schwäbischen Hüttenwerke SHW. “Die Größe der Immobilie und die verkehrsgünstige Lage bieten uns ein erhebliches Erweiterungs-Potenzial”, betont Joachim Lang. Im Landkreis Heidenheim und im benachbarten Ostalbkreis haben zahlreiche Unternehmen aus den Branchen Maschinenbau sowie Montage- und Werkzeugtechnik ihren Sitz. Einige von ihnen zählen schon seit einiger Zeit zu den Kunden von consinion.

Die consinion GmbH vermittelt seit 2001 hoch qualifizierte Fachkräfte, die in Firmen aus technischen Branchen führende Aufgaben wie Teamleiter, Forschungsleiter oder Entwicklungsleiter übernehmen. Das Unternehmen ist vor allem für zum Teil namhafte Kunden und Branchenführer aus den Bereichen Optik, Elektronik, Maschinenbau und Fahrzeugbau tätig.

Die consinion GmbH wurde 2001 gegründet und konzentriert sich auf die Beratung von Unternehmen, Interim-Management und Personalentwicklung sowie die Vermittlung von Spezialisten in den Bereichen Technologie und Engineering. Geschäftsführer Joachim Lang hat bereits in den 1990er Jahren mit der Gründung des damals größten deutschen Ingenieur-Unternehmens die Branche geprägt. Lang ist außerdem als Aufsichtsrat sowie als Beirat in mehreren Unternehmen und Organisationen und in Fach- und Berufsverbänden tätig. Er ist Vorsitzender des Beirats im Cluster Nutzfahrzeuge Schwaben (CNS).

